Jerigonza oral

Folclórico, dicharachero, ocurrente, la 4T nomás no llega a nuestra ciudad y decir que la guerra se acabó es una gran falacia, un insulto a nuestra población, las autoridades están contrapunteándose, el Gobierno local reconoce el aumento de la violencia; el estatal se vacuna bajo el esquema de la indiferencia y el apostar el capital político a la captura de una persona; el federal dijo “oficialmente no hay guerra, queremos paz”. ¿Es verdad? Sus charlas mañaneras han sido insufribles y en algunas ocasiones inservibles, recursos gastados sin ton ni son; la frontera está esperando los beneficios que se anunciaron; Matamoros ya dio muestras de que la frontera es brava y que no se va a pasar por alto el no cumplir; aún se oyen las voces que claman los procedimientos necesarios para aplicar todo lo que se prometió y es importante ser parejos; mediáticamente el Gobierno federal ha puesto una gran lupa bajo sus tertulias matutinas pero no descuidemos los aparatos de comunicación que los gobiernos local y estatal deberían de estar impulsando para que la comunidad tengamos una mejor percepción de sus obras o bien estemos informados.

Para muestra, ¿cuánto será el impacto que se dejará sentir por el rumbo de la Ejercito Nacional ahora que la JMAS haga reparación de los colectores? ¿Será el mismo caso que se vive aún en la Hermanos Escobar? Ojalá que no porque hay que recordar que la Ejército hace poco tiempo fue cerrada en un gran tramo para hacer reparaciones y la Hermanos Escobar tiene un historial de abrirse constantemente. ¿Qué opinarán los comerciantes de la zona y los habitantes de la populosa Pradera Dorada? Informen por favor que si no lo hacen dan pie a que todos nos hagamos una percepción poco favorable.

Y estimado lector, ¿qué le pareció la frase respecto a que no será necesario que los maestros sepan inglés para enseñarlo? ¡Gulp!

Eso en frontera es una reverenda vacilada, ¿así de competitivos nos quieren? Este mundo laboral, cada vez más globalizado, más millennials y en plena evolución a lo centennials nos exige una preparación más intensa de parte de quienes hemos estado en un aula; “nadie da lo que no tiene”. Esa frase, aun cuando quieran decir que el apoyo tecnológico será importante para la impartición de la materia no puede ser sustituto absoluto de la habilidad y conocimiento del docente. En la frontera el tema adquiere una mayor relevancia, los empleadores tabulan de mejor manera a quienes tienen un dominio del idioma inglés, adquieren una mayor relevancia para puestos que demandan su preparación, hay que recordar que el idioma más utilizado en el mundo empresarial es el inglés.

Y luego el reto de la migración, menudo trabajo tendrá la municipalidad al tener que recibir a algunos sectores de las caravanas; la migración nacional ha sido una constante en nuestra historia como ciudad y aún no tenemos una respuesta al tejido social tan deteriorado en la frontera, a eso agréguele la migración internacional y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que ofrecen los gobiernos local, estatal y federal al respecto? Necesitamos que se definan de manera estratégica las líneas de acción de cara a los movimientos migratorios y las acciones de deportación que encabeza el gobierno norteamericano. La ciudad no está preparada para enfrentar estos nuevos retos, afirmar lo contrario es casi como decir que se ganó la guerra al narcotráfico, una completa utopía.

¿Infraestructura, servicios públicos, vivienda, transporte, fuentes de trabajo? Y lo que falta.

Entonces, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos en actitud de avestruz.

Ante la improvisación y las ocurrencias no hay mejor herramienta que la planeación estratégica, el Plan Municipal de Desarrollo presentado por el alcalde Cabada puede ser punta de lanza para contrarrestar los potenciales efectos negativos de un incremento poblacional, lo importante será que los planes se ejecuten de forma integral, sin acotaciones ni compromisos personales o políticos.

Hay talentos de estrategia en el Gobierno estatal, será trascendental que se fusionen las directrices e intenciones de ambas esferas para que se le dé un valor agregado al ciudadano y que tengamos una mejor ciudad, de otra forma cabe recordar que de buenas intenciones están llenos los panteones.

Y del Gobierno federal, a qué hora dejará de estar en campaña para junto con su equipo ejecutivo darle lineamiento a las promesas de campaña que han sido cumplimentadas a medias y que tienen al empresariado con muchas dudas de como ejecutar sus programas y disposiciones. Puede empezar por minimizar las soporíferas ruedas de prensa, conferencias, presentaciones de power point que ofrece todas las mañanas, quizá un parte ejecutivo donde se den a conocer los problemas y como se están solventando; no esos desfiles de funcionarios que intentan explicar desde una ocurrencia hasta un reto estratégico, tanta burocracia y apariencia nos está afectando como ciudad, requerimos de implementar las soluciones con resultados tangibles. ¡Más ruido con menos nueces!