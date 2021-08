Javier Corral y el pez que muere en la arena

En días pasados el gobernador Javier Corral presentó su quinto y último informe. Ya tuvo poca cobertura, y en las escasas apariciones en medios lo que hay es una autoevaluación, básicamente elogios al propio desempeño.

Es correcto rendir cuentas y hacer un balance. Pero al gobernador no le corresponde evaluarse, esa es tarea de sus gobernados. Si les sirvió o no, si bajo su autoridad el estado creció o se estancó, mejoró o retrocedió, lo deciden los beneficiados o los afectados. A él solamente lo corresponde ponerse en la balanza, y si acaso debatir el resultado.

¿Cómo se evalúa un gobierno? Un método, absolutamente científico es una encuesta, y varias son públicas. Hay una página que se llama justamente “Ranking de gobernadores” del grupo Campaigns & Elections, que lo sitúa en el lugar 17 con aprobación de 42 por ciento. Y donde el yucateco Mauricio Vila se lleva primer lugar con casi 70 por ciento. En mayo pasado El Financiero, por conducto de Alejandro Moreno, uno de los mejores encuestadores del país, midió a aquellos cuyo estado entraba en renovación y ahí Corral queda en lugar 12 de 15, con una aprobación de 35 y desaprobación de 58. Cito de memoria, pero creo que Arias Consultores lo pone en último lugar. En julio pasado Consulta Mitofsky lo ubica en el lugar 30 de 32, con 33 por ciento de aprobación, abajo incluso de Cuauhtémoc Blanco, que es lo que más cala. Pienso que estas mediciones están sesgadas, pues implícitamente evalúa no solo su gobierno, sino su persona, lo que lo perjudica adicionalmente.

Ya en terreno de lo subjetivo, tenemos la charla cotidiana. Es impresionante el cúmulo de cometarios negativos en el sector empresarial, ya no digamos en ámbitos políticos, pero desde luego en grupos de ciudadanos promedio. A partir de aquí puede desprenderse un breve debate: ¿esto es percepción o es realidad?

Yo no creo en blancos y negros absolutos. Son muy raros quienes son totalmente malos, o totalmente buenos. En general vamos más o menos mezclados. Corral puede acreditar acciones positivas. Hay alguna obra pública, casi toda muy reciente y casi toda en Juárez. Puede reconocérsele su intención de combatir la corrupción, y que no parece haber datos que lo señalen de haber incurrido en eso, aunque falta información. También se puede reconocer que tuvo empeño en construir un sistema que la evitara. Pero también creo que las calificaciones negativas tienen fundamento. Es un hecho irrebatible que nunca solucionó el problema financiero del estado, que sigue con los mismos problemas estructurales de cuando lo recibió. Hay déficit, deuda. No cambió la estructura de gestión. Y sobre todo fue sumamente ineficiente en algunas dimensiones aun y cuando se le reconozca que fueron abordadas con la mejor intención. Es un hecho que falló en sancionar la corrupción. Por los motivos que sean, el resultado final de esa cruzada es francamente pequeño, incluyendo la no sanción a Duarte, menor cualquier indicador valioso, como el aprovechamiento educativo, el combate a la pobreza o elevar la salud. Pero también casos muy puntuales. Ahí al lado de su oficina está un hoyo destinado a hacer un estacionamiento que es hoy una alberca de agua sucia al que no le hicieron nada en cinco años; ni un puño de tierra de Ávalos remediado; y una lista enorme de cosas a medias o sin hacer. Pero sobre todo le pesará su enorme derrota política ante Maru Campos, debido a una pésima lectura de la realidad y una exuberante incapacidad operativa. A lo que debe agregarle que, en esa batalla sin posibilidad de éxito embarcó, casi por la fuerza, a casi todos quienes lo acompañaron en el gobierno, sin tomar en cuenta que con ello los condenaba a perder una legítima oportunidad de permanecer. Ni siquiera fue para cuidar a quienes le ayudaron.

A pesar de esto, para mi claro, el gobernador generalmente ha recurrido a culpar a otros para justificarse. Si hay datos que respalden la mala evaluación, y el gobernador no lo reconoce, estamos entonces ante otro problema, una disociación de la realidad.

Hay una conferencia dictada por Max Weber en 1919 que se llama “la política como vocación” y que debería ser lectura obligada de todo nuevo funcionario. En la misma, el gran sociólogo alemán describe las cualidades que debe tener un político. La segunda, es la “mesura”, y describe que esta es “capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas”. En el caso que nos ocupa, esta falta de mesura, de un acierto en la medición de la realidad, lo condujo a distanciarse. Muchos funcionarios de todo nivel platicaron sus propias desventuras y cómo es que el gobernador “no escucha”. Y así es. Pero tampoco le dijeron nada, por miedo. El eterno problema, el rey está desnudo y nadie se atreve a advertirlo.

La mesura es el realismo, justo esa cualidad que vence a los dos grandes extremos perniciosos: el angelismo y el pragmatismo. Carlos Castillo Peraza nos lo dijo con una metáfora muy sugerente: la del pez que muere en la arena a la orilla del agua, soñando que es ave. Así termina, sin espacio en la memoria, la era Javier Corral.