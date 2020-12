Javier Corral no pudo ser héroe y ahora es villano

Javier Corral no pudo convertirse en héroe de la política porque fue vencido por las bajas pasiones del poder. Seamos honestos, el gobernador se tiró a la milonga cuatro años, perdió los estribos cientos de veces, no supo cuándo detenerse, en resumen, se autosaboteó y logró el resultado contrario al que esperaba. El peor enemigo de Javier Corral es Javier Corral y ahora es el villano número uno de Chihuahua por su ineficacia, por su desfachatez y por el cinismo con el que hace justicia selectiva, implacable con los opositores y permisivo con los cómplices criminales.

Si cambiamos el contexto cambia todo. Pancho Villa en nuestros tiempos sería más parecido a “El Chapo” Guzmán que a Robin Hood (todos fueron personajes out of law -fuera de la ley-). Al Capone, si viviera en el 2020 en Juárez tendría un busto de bronce en su homenaje y una calle, una colonia y una escuela llevarían su nombre. Pero no es así. Pancho Villa, para el imaginario colectivo es un héroe de la Revolución Mexicana y Al Capone es el jefe de la mafia durante la prohibición gringa. Al menos eso creemos.

Esto demuestra que la historia la escriben los vencedores por intereses políticos y se reafirma en Hollywood. Pero siempre tiene que haber un villano y un héroe. Por cada Nelson Mandela hay un Hitler. Por cada Martin Luther King hay un Pinochet. A la gente le gusta tener santos y demonios en pugna, ese, es el gran marketing de las religiones.

Pero siempre hay un punto de quiebre en la historia. Al Capone era un empresario legítimo hasta que la historia del gángster sanguinario sucumbió en la opinión pública. Pancho Villa era un cuatrero roba vacas hasta que el destino lo puso al frente de la mítica División del Norte en defensa de los derechos sociales. Todo es cuestión del discurso y la imagen pública.

La gente suele dividir a los personajes en dos bandos, solo hay buenos y malos. Como el negro y el blanco. No hay grises, ni hay medias tintas. El éxito de una narrativa se presenta cuando se sintetiza una pelea entre el bien y el mal en la opinión pública. Pero esto no siempre se logra.

Cuando se trata de buenos y malos en la política, un discurso de ética mesiánica no es suficiente, hace falta una vida de congruencia sin ninguna mancha, un auténtico sacrificio público, un apostolado lleno de pequeñas leyendas plausibles que mantengan la narrativa del político-santo. Solamente un Obama o un Pepe Mujica pueden decir que lograron sostener la imagen de buenos gobernantes (y ni así se salvan de las flechas de la oposición).

Pero, en las películas de Hollywood las mejores historias tienen finales inesperados. Otro ejemplo más, Porfirio Díaz es el héroe-villano, porque tres cuartas partes de su vida fue un héroe y en su última década se convirtió en villano. Pero la historia oficial lo ha usado como piñata durante 100 años. Quedó marcado como el malo de la película, como dijo Voltaire “el secreto de no hacerse fastidioso consiste en saber cuando detenerse”. Don Porfirio no aprendió a detenerse y ahora es un villano en la historia.

Javier Corral, hace cinco años -en un golpe de suerte-, tuvo la ocurrencia de robarle a Jaime García Chávez una historia genial de “buenos y malos”. La asociación civil “Unión Ciudadana” -fundada por García Chávez con menos de una docena de ingenuos-, recuperó un secreto a voces y construyó el discurso del villano César Duarte y su maldad consistía en robar dinero público. Así de fácil se debe sintetizar un mensaje para que la gente lo crea. Una idea, en la coyuntura ideal, puede destruir un sistema completo.

Ese discurso que robó Corral tenía como objetivo destruir al exgobernador Duarte. Pero no fue una casualidad, fue la oportunidad ideal para los poderosos enemigos que esperaban ajustar cuentas con el parralense, los Baeza (Fernando Baeza y Reyes Baeza) habían sido agraviados de muchas formas por Duarte y convencieron a Osorio Chong para que apoyara a Javier Corral. Porque hay veces que perdiendo se gana.

César Duarte había crecido políticamente a nivel nacional, se le mencionaba inclusive como presidente del CEN del PRI o como secretario de Estado por su cercanía con el presidente Peña Nieto y su grupo, encabezado en el gabinete por Videgaray, Nuño y Meade, antagonistas de Osorio Chong.

El duartismo era hegemónico en Chihuahua. Casi como el gran imperio romano, todos los caminos políticos llevaban a César Duarte durante su gestión. Pero el control era una apariencia. Las grandes estructuras son como elefantes, fuertes pero lentos; cuando la cabeza da una orden se tarda en reaccionar el resto del cuerpo; cuando la orden llega al final de la cola ya no es necesaria. La política, al final de cuentas es táctica, estrategia y un castillo de naipes.

Las grandes traiciones en la historia siempre vienen de adentro. Duarte confió su futuro a las personas equivocadas, muchos -de ellos- ahora son testigos protegidos y han hecho declaraciones a modo para ganar inmunidad, otros han sido encarcelados con pruebas fabricadas por una unidad de élite de la Fiscalía -que tiene recursos ilimitados para penalizar a los opositores- en la falsa Operación Justicia para Chihuahua. Otros sí deben estar presos, pero no por las acusaciones que les hacen. Son más los errores jurídicos que los aciertos en esos expedientes.

En esa lógica -donde todos los que estuvieron cerca de Duarte son cómplices-, se les olvida a los verdugos que cientos de los funcionarios, empresarios y colaboradores de César Duarte, siguen en el sistema, pero han logrado camuflarse de corralistas, ahora todos lo niegan o se hicieron cómplices del nuevo régimen y fueron perdonados. Pero siguen ahí cobrando regalías.

En resumen, los “Expedientes X” están contaminados por la política y esa no es la justicia que buscamos. Los gringos le llaman Law Fare, a los asuntos políticos que se judicializan para atacar a la oposición.

En cuatro años, Corral se ha gastado más dinero público en perseguir a los duartistas que lo supuestamente desviado de las arcas estatales. Es evidente que la inteligencia matemática nomás no se le da al gobernador Corral.

Pero no todo es falso en el discurso de odio de Corral. El mayor error de Duarte fue desestimar el riesgo de Jaime García Chávez, lo vio “chiquito y orejón”. Si hubiera tomado en serio las críticas de “Unión Ciudadana” habría volteado a ver su alrededor para ver los errores de la administración y corregirlos a tiempo. Duarte debió meter a la cárcel a varios de los que ahora son testigos protegidos. Pero cuando se dio cuenta era demasiado tarde.

Así son las cosas, Duarte pasó de ser un héroe por recuperar la seguridad en Chihuahua, a ser un villano por robarse dinero -según la historia contada por Corral-. Un solo paso había entre estas dos realidades. El exgobernador ahora está en una cárcel de Miami, librando una batalla legal para evitar la extradición alegando que se violentó la presunción de inocencia.

Pero no solemos aprender de la historia. A Javier Corral, como dijo José Alfredo Jiménez “nada le han enseñado los años”, hoy, está lejos del control político que tenía César Duarte -aunque fuera aparente-, pero cree que la historia de “buenos y malos” será suficiente para su estrategia de escape. Craso error.

La historia de “buenos y malos” se derrumbó hace cuatro años, cuando comenzó a detener a duartistas, pero no había la percepción de justicia en la sociedad. Corral se fue creando la fama de un Punisher (castigador), irracional, obsesionado, sangriento y manipulador. No conforme con retorcer las leyes, después comenzó a mostrar su vida de privilegios superfluos, con vacaciones en jet privado y golf, lo que contrasta con la austeridad que necesita el estado para salir de la deuda pública y con la falta de pagos a médicos, maestros y proveedores.

Corral no supo cuando detenerse, ha logrado convertirse en el villano más odiado de Chihuahua y ni siquiera ha comenzado lo peor para su historia. En unos días, Corral pasó de ser un mal gobernador a un villano con la detención del exalcalde de Chínipas, Hugo S., quien es investigado por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, con esto se consolida una línea de investigación que va directamente a Palacio de Gobierno. Entonces, no solamente es autoritario, inútil y holgazán, ahora Javier Corral también está señalado como cómplice en un crimen.