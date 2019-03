Jardines de vida

Los jardines son uno de los recuerdos que más atesoro de mi infancia: el aroma a tierra mojada, las plantas, los colores de las flores, el trino de los pájaros, la laboriosidad de los insectos, los ciclos de la naturaleza, la sensación intensa de vida en unos cuantos metros cuadrados.

Aún hoy escuchar a los gorriones me parece el camino más sencillo para estar en comunión con el Universo. Fuera de mi nostalgia o mis pininos poéticos, me temo, esas imágenes están volviéndose cosa del pasado.

Hoy en día, no transcurre un mes sin que me despida de algún pequeño espacio verde durante mis recorridos cotidianos. A veces se trata de banquetas ampliadas hasta el cordón para ahorrar el mantenimiento del zacate, otras son árboles mal talados, unas más oficinas o pavimentos en terrenos de los parques. Los estacionamientos constituyen motivo común para eliminar vegetación, lo mismo que los nuevos fraccionamientos o vialidades. Hay ampliaciones de viviendas, negocios, oficinas o escuelas. He llegado a ver cómo se derriban árboles para remodelar algún negocio, para dejar ver su letrero. Se hace a fin de evitar animales, tierra o trabajo. Ocurre en la vía pública y en terrenos particulares…

Pero siempre que se elimina un rincón de naturaleza no sólo perdemos biodiversidad.

La doctora Ana Córdova, bióloga del Colegio de la Frontera Norte especializada en sustentabilidad urbana, señala que la vegetación en las ciudades brinda beneficios estéticos, mentales y de salud. A diferencia de las construcciones, explica Córdova, las plantas impiden el escurrimiento del agua —por lo tanto los sedimentos e inundaciones— haciendo las veces de esponjas que captan la humedad y la filtran al suelo, mejoran la calidad del aire y brindan protección térmica.

Pero ¿qué ocurre en Ciudad Juárez?

“Aquí no hay árboles”, me comentó una compañera del trabajo que lleva tres años en la frontera.

Lamentablemente al parecer lo damos por sentado. Por lo visto, hemos heredado la filosofía de los conquistadores españoles de borrar cualquier vestigio local a su paso. Nos sentimos victoriosos, cual guerreros nómadas, al dominar a la Tierra. Estamos tan obsesionados con la idea de crecer económicamente que olvidamos el precio de la degradación ecológica. Con esa mentalidad, seguimos siendo más habitantes en una superficie cada vez mayor.

“No dejamos ni un centímetro sin cubrir” de cemento o pavimento, dice Córdova. “Ése es el problema”.

Yo lo veo a diario en las escuelas con patios sin jardines, en las calles sin sombras, en los perros que deben echarse en el duro cemento de las cocheras.

Sin embargo los juarenses califican con un 6.32 la disponibilidad de áreas verdes y espacios públicos, de acuerdo con el informe 2018 sobre calidad de vida preparado por Plan Estratégico de Juárez, A.C. Dan 5.93 al número de árboles y 4.96 a la calidad de aire, dice el sistema de indicadores. O vivimos encerrados o no estamos entendiendo la relación entre dichas variables.

Porque en una región con déficit tradicional de árboles los espacios vegetales han ido reduciéndose conforme crece la mancha urbana y esto a su vez ha elevado la temperatura superficial del suelo, dicen estudios.

Eso nos está volviendo más vulnerables al cambio climático. En la IV Evaluación Nacional del Clima presentada a finales del 2018 por el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, las modificaciones en el uso del suelo se mencionaron como uno de los factores de alerta en la zona fronteriza. Y la pérdida de biodiversidad es igual de peligrosa que el cambio climático, dicen científicos.

Según el periódico Huffington Post, los autores de un estudio de próxima difusión sobre las condiciones de la vida terrestre avalado por la ONU “reconocerán asimismo que los actos individuales y comunitarios destinados a plantar árboles, regenerar terrenos abandonados y proteger la naturaleza pueden tener un impacto positivo mayor”.

Ahí es donde entran en juego los jardines. Obviamente, para solucionar un desafío de magnitud global hacen falta medidas a todo nivel. Pero eso incluye concientización y cambio de hábitos entre la población. Y en una ciudad como ésta la preservación de los espacios verdes es un parámetro de nuestro compromiso.

Empecemos a demostrarlo con plantas y flores a nuestro alrededor.