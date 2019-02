• Jalan las orejas por robo y corrupción en casas





• Un paso atrás de Loera para pensar mejor...





• Diputado y maestro debe buen billetón





• Elizondo y una reculada poco valiente





Ayer corrieron jalones de orejas en Pensiones Civiles del Estado tras enterarse a muy temprana hora a través de la edición de El Diario, que la denuncia por el delito de despojo en contra de los invasores de viviendas se había archivado por falta de interés y seguimiento del propio instituto que fue quien interpuso la demanda.

Dicen que los rayos y truenos que sonaron cayeron sobre varias cabezas pero principalmente sobre la del representante jurídico de Pensiones, Jorge Enrique Ortega Ramos, a quien se le ordenó que antes de tomar café o probar bocado matutino se hiciera presente en la Fiscalía Zona Centro y ratificara la denuncia antes de que se archivara por completo. Es más, antes de que abrieran las puertas las oficinas, ya estaban ahí los abogados haciendo lo propio.

La ratificación quedó asentada bajo el número 19-2019-0001742, y a través de ella se pide a la Fiscalía que proceda a actuar en consecuencia y en contra de quien resulte responsable de la invasión que sufrieron las viviendas mal constriudas del fraccionamiento de Pensiones.

El Gobierno pretende dar con ello una muestra de “ni perdón ni olvido” y con la ratificación lanza la pelota a la cancha de César Peniche y de su fiscal Zona Centro, Carlos Mario Jiménez.

¿Será que Peniche pondrá el mismo empeño en dar con la captura de los líderes de los invasores que el que pone en los casos de los exfuncionarios duartistas? Es fácil dudarlo.

Por otro lado Pensiones apunta sus cartas en lo que es sólo un desvío de atención pues al día de hoy su cuerpo jurídico debería estar enfocado en deshilar la madeja de vericuetos legales que impiden que las casas puedan ser recuperadas y entregadas por la vía legal, antes de que se conviertan en verdaderos nidos para la delincuencia.

En Ciudad Juárez el problema es por cientos de casas.





***

Así como alcanzó la cúspide del poder estatal a través de su amigo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así se llenó de competencia política y por lo tanto de reflectores inusitados Juan Carlos Loera de la Rosa.

Parece que apenas le cayó el veinte de su situación. Subió a su cuenta de Instagram una foto junto a una de las muy recientes adquisiciones del Congreso del Estado como asesora, Marian Quintana. ¿El lugar? Por allá en el Caribe mexicano.

La tormenta polar que azota al norte de los Estados Unidos quedó en refrescante chipi chipi de víspera invernal comparada con los cuestionamientos que cayeron sobre el funcionario federal y la asesora legislativa. Fueron críticas de la sociedad en general pero más de los jerarcas de Morena en el país.

Rápido Juan Carlos recapacitó, bajó la foto y suspendió las actividades de relajación contempladas para esta semana. Tenemos en la versión digital fotos de ambos momentos.

A Loera no le importaba mucho el qué dirán porque a la campaña de Morena le aportó mucho. Le ofreció recursos, no le quitó. Es empresario con buen éxito. Así que andaba con la conciencia tranquila por aquí y por allá dándole vuelo a la hilacha.

El problemita ahora para él es que ya está convertido en flamante político metido a funcionario público y obligado a cuidar las formas, más cuando el veneno de la ambición electoral ya penetró sus venas y quiere ser gobernador. Los enemigos se le amontonan dentro y fuera de Regeneración Nacional porque los aspirantes a la gubernatura se cuentan casi por media docena y por miles sus seguidores y operadores.

Siempre es recomendable un paso atrás cuando se trata de cuidar los pesos aunque se vayan unos centavos. Seguro en eso ha pensado Loera en estos días.

Si busca la gubernatura deberá seguir haciendo de tripas de corazón y sacrificar algunos muy legítimos gustitos y conductas temperamentales deleznables para quienes cargan con el peso de las decisiones en candidaturas, postulaciones o nominaciones.





***

Desde la morenísima Ciudad de México ha llegado el dato sobre el diputado local Benjamín Carrera. No renunció formalmente o al menos pidió licencia al Sistema Nacional de Investigadores y le siguieron pagando su gordita y puntual beca mensual que ya acumula cerca de 150 mil pesos desde julio del año pasado que ganó la elección en Ciudad Juárez.

El señor diputado es también catedrático por la Universidad Autónoma de Ciudad Juarez (UACJ), igual que muchos maestros en esa y otras casas de estudios de su tipo fueron involucrándose en esquemas de apoyos-becas para la investigación instaurados por distintas instituciones educativas federales.

De esa forma, los maestros con publicaciones científicas y académicas extras a su propio trabajo como catedráticos, han permitido llevar sus sueldos mensuales integrados hasta cerca de los 100 mil pesos. Sus tiempos completos más las becas alcanzan esa cantidad en los mejores casos.

El maestro Benjamín es uno de ellos, con el único gran detalle de que no cumplió con el requisito indispensable de solicitar permiso o renuncia a su beca. Desconocemos si la UACJ le sigue pagando como catedrático pero sí sabemos que en relación a la beca desde la Ciudad de México ahora le están exigiendo el reembolso de lo pagado porque ya descubrieron que tiene más de 100 mil pesos de sueldo como diputado y no avisó para renunciar a la beca de investigador.

Obviamente saben allá que es imposible chiflar y tragar pinole; es decir, no hay investigación, por lo tanto no hay trabajo y por ende no puede haber pago.

Pronto tendremos más noticias sobre el penoso tema.





***

Vaya coraje tremendo el que pasó ayer el secretario de Obras Públicas, Gustavo Elizondo, cuando quiso echarse para atrás de algunos cuestionamientos que hizo antes contra el exsubsecretrario del área en Juárez, Andrés Carbajal.

Al muy estilo de algunas personas en Palacio que suelen echarse para atrás cuando la riegan en lugar de apelar a la humildad y pedir disculpas, Elizondo acusó de mentirosos a los periodistas pero le recordaron que hay grabaciones sobre sus señalamientos y terminó por aceptar que hubo equivocación de su parte. Si así se comporta en público, imaginemos las transas en privado. Crea fama y échate a dormir.

Carbajal Casas no es perita en dulce, menos enemigo pequeño. Al tiempo. No somos adivinos pero si Gustavo dura un año al frente de Obras Públicas se nos hace mucho.

Por fin ayer presentó al nuevo jefe del área en Juárez y por lo tanto sucesor de Carbajal. Es Roberto Barraza Ornelas, homónimo en nombre y primer apellido del excandidato a la alcaldía del PRI. Igual de facilito para los negocios con su jefe Elizondo que el tricolor y por si fuera poco también integrante de la cofradía inmobiliaria tutoreada por el exgobernador Francisco “Pancho” Barrio.