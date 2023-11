Invertir en el norte

Durante el mandato del presidente mexicano, las inversiones federales de sus proyectos insignia se han concentrado principalmente en varios estados del sur, como el tren Maya, la refinería dos bocas, o el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. A pesar de esto, el comercio con Estados Unidos y Canadá, por cierto, negociado en anteriores administraciones ha incrementado considerablemente, convirtiéndose en un gran generador económico para México. Mientras tanto, todavía es incierto que los proyectos de negocio federales generen ingresos redituables significativos para el país.

En el caso de la refinería, le ha representado pérdidas multimillonarias a Pemex durante los últimos años. El tren, que ha sido generador de polémica para los grupos defensores del tesoro cultural arqueológico del pueblo Maya, todavía está en etapa de construcción. La administración del aeropuerto, las aduanas y el mismo tren a manos del ejército mexicano es algo impredecible, aunque los ideólogos capitalistas advierten que el manejo estatal de cualquier empresa termina convirtiéndose en lento. Ineficiente y poco rentable

A pesar de ello, debido principalmente a la expansión de la violencia, a la crisis de migración, y a la presión diplomática de EU, el gran potencial del boom económico que generan las inversiones del nearshoring, debido a la cercanía con el país del norte, se encuentra por debajo de su crecimiento y potencial económico.

México es, al mismo tiempo, afortunado y desafortunado de tener como vecino al país más poderoso del mundo.

El problema de la violencia es obvio y lo hemos analizado desde diferentes perspectivas en esta columna. Hoy nos enfocaremos específicamente en el nearshoring, y trataremos de no politizar el tema. Nearshoring es la transferencia de las operaciones de una empresa a un país más cercano de su mercado principal. El diccionario de Oxford lo define como la práctica de transferir una industria o negocio más cerca de su mercado principal. Por ejemplo, una compañía de Corea del sur que manufactura componentes de automóviles, tiene gran parte de su mercado principal en Estados Unidos, por lo que acercar su operación a la frontera le reduce costos en transporte, y otros factores.

México, vecino de Estados Unidos, el mayor mercado a nivel mundial, por lo que se le considera una zona clave para aprovechar las redes de distribución, pero para que las ciudades mexicanas aprovechen este factor, tiene que mejorar su reputación y su seguridad, especialmente Juárez, tan desprestigiado y castigado por la percepción de violencia.

Aun así, de mantenerse la tendencia actual, pronto se destronaría a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. De acuerdo último censo, las ventas de México al mercado estadounidense fueron de $ 316, 709 millones de dólares, mientras que las de China totalizaron $ 275,790 durante los primeros ocho meses del año. Esto no es cosa menor, y aunque el gobierno federal aprovechó estos datos como para colgarse el logro, es una consecuencia del tratado de libre comercio de Norteamérica firmado en 1992. Considerando que las exportaciones mexicanas, no de materia prima, sino de productos terminados, consisten principalmente en automóviles, sus partes y

Algunas compañías de logística de alta tecnología consideran el nearshoring también como una estrategia para mejorar su servicio al cliente. En El Paso, Texas, por ejemplo, Spectrum invirtió en una planta de servicio bilingüe al cliente, al igual que en un centro de distribución en Santa Teresa Nuevo México; para aprovechar la cercanía a la frontera y vías del tren, mejorando el servicio para los usuarios en EU, y las utilidades de la empresa, generando al mismo tiempo cientos de trabajos locales. Amazon también abrió un centro muy amplio en Horizon, Texas, población que colinda con la ciudad de El Paso, cerca del puente Zaragoza, pensando en México y Latinoamérica como un gran mercado para expandirse, debido al crecimiento exponencial de las compras por internet. Otro factor, no menos importante, es el boom de la industria maquiladora en Juárez y Chihuahua desde hace décadas, lo que ha contribuido a este superávit de exportaciones, y ha generado jugosas inversiones en plantas, edificios y personal, principalmente cerca de la frontera.

Por ello, consideramos que la relación comercial con el país del norte es la más importante para México. La mayoría de los empresarios prefieren voltear hacia el norte, en donde se pueden ganar dólares, entonces nos parece extraño que el gobierno federal no acepte este hecho. También el turismo es una industria importante, pero si algo podemos aprenderle a los asiáticos en las últimas décadas, es que los países que han desarrollado y mejorado sus productos tecnológicos son los que han generado mayor y más rápido crecimiento y desarrollo económico.

Otra de los principales generadores del producto interno bruto de México son los emigrantes que viven en los Estados Unidos, que con su trabajo y las remesas que envían a sus familiares generan ganancias por encima del total de la producción petrolera.

Entonces, ¿por qué no cuidar mejor el negocio? El gobierno federal se ha concentrado en desarrollar un populismo electoral que le ha permitido ganar escaños de poder a largo plazo. Volvimos al autoritarismo, un retroceso.

Haría bien el presidente en voltear más hacia el norte de su país. Creemos que el momento es inmejorable para que Chihuahua, y Ciudad Juárez, aprovechen esta tendencia mundial en un beneficio para nuestras ciudades. El presidente de EU, Joe Bien ayer se reunió con líderes de Latinoamérica en Washington para anunciar que quieren invertir en la región para “convertir” el continente americano en más competitivo del mundo”. Por años, en nuestro estado se han desarrollado parques industriales y edificios que se rentan a corporaciones, generando grandes ingresos y ganancias por rubros de impuestos y bienes raíces, además de todos los ingresos que se generan para los negocios satélites. Es momento de que los legisladores trabajen sin tintes partidistas para el beneficio de todos, no solo el de ellos. Dicho esto, se deben revisar y actualizar las leyes mexicanas sin ningún prejuicio ideológico para que se permitan grandes inversiones de este tipo sin tantas regulaciones anticuadas y nacionalistas que finalmente solo generan problemas de corrupción.

Por otro lado, la diversificación de nuestras exportaciones es muy importante. No podemos quedarnos solo en exportar materias primas, productos agrícolas o bovinos, automóviles, sus partes, o computadoras. La producción de productos terminados de alta tecnología es el futuro. Actualmente hay un conflicto entre China y Estados Unidos por el desarrollo de componentes y circuitos cada vez más rápidos para celulares. Si México no se pone las pilas, la India y otros países podrían arrebatarle parte importante del negocio a México. Sería también prudente aprenderle al sistema educativo en Taiwán y Corea del Sur, que han invertido en el desarrollo de su fuerza laboral desarrollando trabajadores altamente especializados. A nivel nacional, ya la ciudad de Monterrey hace años que nos empezó a comer el mandado. Como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero ya lo sabemos, ningún plan de desarrollo funcionará si no se reduce la violencia y nos convertimos en un país de leyes. Actualmente ni los migrantes venezolanos quieren trabajar en Ciudad Juárez por el alto índice de violencia, según ellos mismos han declarado, ¿cómo estaremos?

Palomita a Seguridad Vial

Bien por la iniciativa de la Coordinación General de Seguridad Vial de Ciudad Juárez para multar a los abusones que se meten en las filas del puente. Debido a esto, a veces suceden accidentes que ni si quiere se reportan por las prisas, causando en ocasiones daños materiales a conductores en la fila, y sin consecuencia para los que los causan. Ojalá no sea algo solo temporal, y realmente ayuden a controlar el flujo, y que las multas vengan para todos los que se meten por la fuerza, incluyendo a los influyentes que se creen que están por arriba de las leyes y de los demás. Que sea pareja la cosa. No estaría por demás poner señales que lo adviertan, o un número de teléfono visible cerca de las líneas donde se pueden mandar videos o llamar en caso de un incidente. Los legisladores y gobernantes, tanto locales, como federales, se podrían involucrar más para mejorar las vialidades y condiciones de las líneas en caso de ser necesario, y evitar los conflictos que se generan entre los transeúntes.

jerry79912@yahoo.com