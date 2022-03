Interpretación y reforma constitucional en Chihuahua

Recientemente se instaló la Comisión Especial conformada por diversas fuerzas políticas del Poder Legislativo del estado de Chihuahua, en aras, de lo que el propio Congreso ha anunciado como una “reforma integral” a la Constitución local.

Como en todo cambio normativo de gran calado, se instaurarán diversos mecanismos de consulta pública para fortalecer el carácter deliberativo de la faena que precede a los cambios normativos. La nuestra es una Constitución vieja, de la segunda década del siglo XX, con múltiples modificaciones a lo largo de los años. Es, en efecto, una carta programática que, al igual que muchas constituciones estatales del país, luce anquilosada. El cambio moral, político, tecnológico e ideológico irrumpió y la Constitución chihuahuense pareció no darse cuenta.

Pero para modificarla, una cuestión toral es percatarse de la posición que ocupa una Constitución local en un sistema normativo y también de sus alcances. No puede el legislador chihuahuense ponerse a enmendarla como si fuera la Constitución mexicana. Bajo un esquema sujeto a los vínculos y cotos del federalismo, las constituciones locales no pueden estar sujetas a las ocurrencias y a los vaivenes mayoritarios de quienes ocupan el poder político, sea cual sea su posición. Aquí hay recordar que, aunque las entidades federativas, retóricamente, en sus aforismos de origen y títulos que casi rayan en la nobleza se denominen “soberanas”, no lo son. Ellas son entidades autónomas, es decir, que pueden darse su propia legislación, pero a partir de los grandes trazos de la Constitución federal.

En ese sentido, los órganos reformadores locales tienen la obligación de partir de algunos puntos básicos: las constituciones estatales deben adecuarse a lo previsto en los contenidos de la Constitución federal, no pueden ir en contra de ella. Lo que sí pueden hacer es ampliar el espectro de los derechos fundamentales. Así, un pertinente creador contemporáneo de constituciones locales en México debe poseer un atributo de corte hermenéutico: debe ser un buen intérprete de la Constitución general, porque lo que en realidad hace es aplicar preceptos de ella y llevarlos a la configuración normativa de la realidad regional.

Sin ir más lejos y sólo por vía de ejemplo, un precepto de la Constitución mexicana que debe impregnar el trabajo de los reformadores locales es el artículo primero. Este precepto establece, desde la reforma de 2011, dos válvulas hermenéuticas: el principio pro persona y la llamada “interpretación conforme”. El legislador debe comprender que toda reforma constitucional estatal implica una lectura del ordenamiento jurídico mexicano realizada bajo la óptica de la Constitución federal y los principios que se desprenden de ella.

Cuando el legislador se ponga a enmendar la carta básica chihuahuense, más que diluirse en afanes populistas, debe ponerse a estudiar los alcances de ambas figuras –principio pro persona e interpretación conforme- así como entrar y empaparse de los dominios de la convencionalidad. Revisar todos los tratados que el Estado Mexicano ha suscrito sobre todo en temáticas tan sensibles como los derechos de los grupos históricamente vulnerables. Y, además, empeñarse en estudiar las sentencias más relevantes en materia de derechos humanos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en años recientes.

Parece mucha exigencia, pero en realidad no lo es tanto. Queremos pensar que las reformas constitucionales en Chihuahua irán en el sentido de la progresión de los derechos humanos y no en francos retrocesos que nos hagan traer a colación la rústica tesis de que “mejor que ni le muevan”.