Intenta Corral desviar la atención de los medios | Su exfiscal enfrenta cargos por tortura

Acostumbrado a abusar del poder que le otorgaba el pueblo, y del que ahora no goza, soberbio, y burlón, apareció el ciudadano Javier Corral en algunos medios haciéndose la víctima nacionalmente, porque le clausuraron temporalmente su librería y cafetería Sándor Márai.

Esto hasta que no cumpla con varios trámites y documentos legales requeridos para operar cualquier negocio en Chihuahua.

Sin duda, Corral siempre se ha creído que está por encima de la ley. Los permisos que necesita no son difíciles de realizar, pero para Corral, es un ‘revanchismo político’ en su contra, cuando en realidad se utilizó el mismo criterio para sancionar decenas de negocios, como demostraron después las autoridades de Chihuahua.

Con este acto mediático, que también calificó exageradamente como un acto de ‘odio’, el exgobernador Corral, tan criticado por destruir las avenidas principales de Ciudad Juárez para llenar las arcas de su amigo Gustavo Elizondo y compañía, - acción que empeoró y entorpeció muchísimo el tráfico diario de esta ciudad hasta la fecha -; y que es también conocido por sus complejos, -como el de superioridad-, ahora también expuso su paranoia.

Corral se siente odiado y perseguido políticamente, cuando ya ni siquiera es funcionario público. Dicen que cuando la debes la temes, y lo que es cierto es que Corral tiene al menos una decena de denuncias y demandas en su contra relacionadas con su mandato, como se ha publicado en diversos medios.

Según oficiales locales de la capital chihuahuita, la clausura de su negocio no fue algo personal, pero Corral de inmediato uso esto como pretexto para mejorar su ya tan desgastada imagen.

Solo sus invitados, y uno que otro literato de corazón, se compadecieron de él, y lo apoyaron en su discurso posterior al hecho, dejándose utilizar políticamente como corderitos.

Polémico y manipulador como siempre, Corral inmediatamente responsabilizó a la gobernadora Maru Campos, quien después negó su participación oficialmente. Los que observamos a la clase política, sabemos que Corral, siendo como es, siempre intenta aprovechar sus circunstancias, y se siente muy cómodo ante las cámaras, como se notó con su desafiante actitud ante la clausura.

La noticia llegó rápido a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se tragó ‘inocentemente’ el anzuelo, y lo defendió en la mañanera unilateralmente antes de contar con la versión oficial de los hechos. O tal vez el presidente lo apoyó porque la primera dama ya había felicitado a Corral por la inauguración de su negocio. Tal vez.

Yo pienso que, de esta manera, el exgobernador intenta también desviar la presión que tiene encima debido al arresto de su exfiscal por tortura durante el período de su gobierno, y a quien intentó defender, aunque él lo niegue.

Veremos si su movida afecta en algo la próxima audiencia del exfiscal Francisco González Arredondo para ampararse.

La cosa es que, el exfiscal especializado en investigación de violaciones a derechos humanos durante la administración de Corral, fue detenido y acusado de conductas ilícitas y tratos inhumanos de tortura contra testigos de la ‘Operación Justicia’, tan promovida en el mandato de Corral en contra de su antecesor, el exgobernador César Duarte Jáquez, quien está en la cárcel y también se ha quejado de ser un perjudicado por persecución política.

Según Roberto Javier Fierro Duarte, ahora reciente extitular de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, existen “246 testimonios” de un interrogado, que están incluidas en diferentes carpetas de investigación, y en las que se acusa al exfiscal de Corral de sobrepasarse utilizando métodos ilícitos para así influenciar las declaraciones de los acusados en favor de las investigaciones: “hasta que no dijeran las cosas como querían que se dijeran y firmaran”, declaró Fierro una entrevista anterior. “Queremos que los ciudadanos chihuahuenses conozcan la verdad de las cosas”.

Según Fierro, el exfiscal de Corral utilizaba una oficina de la casa de gobierno, en donde interrogaban y grababan las extremas e interminables interrogaciones, que estaban diseñadas para amedrentar, hostigar, intimidar y amenazar a los interrogados hasta que dijeran lo que ellos querían, y firmaran los documentos que imputaran a sus acusados.

Cuando se confirmó la detención y encarcelamiento del exfiscal de Corral, -que se filtró en los medios nacionales-, el exgobernador se notó visiblemente molesto cuando se enteró, seguramente una señal de preocupación o miedo por lo que su cercano colaborador pueda filtrar. Es indispensable revisar las grabaciones en cuestión, y saber si Corral las observaba.

Por similares paralelismos, no puedo dejar de comparar estos hechos, entendiendo la diferencia de niveles, con la información que se está destapando sobre el expresidente Felipe Calderón, debido al juicio de su incondicional y poderoso exsecretario de Seguridad en México, Genaro García Luna, quien actualmente está siendo enjuiciado en los Estados Unidos por presuntamente favorecer al Cártel de Sinaloa durante su presidencia a cambio de multimillonarios sobornos.

Calderón mismo aceptó en España, a donde se fue, que se siente perseguido políticamente, y que tiene miedo de ser encarcelado. Calderón ya se encuentra en España, país que ha criticado AMLO, y donde en donde se le otorgó residencia legal.

Curiosamente, en información sobre este caso, el juez Brian Cogan de los Estados Unidos negó a los fiscales que pudieran informar al jurado sobre la extravagante y lujosa vida que llevaba García Luna en sus años de residir en Estados Unidos, argumentando que no está comprobado que esos lujos fueron pagados con dinero mal habido. AMLO declaró que se inició una demanda paralela en contra de García Luna en Miami para recuperar alrededor de 700 millones de dólares.

En eso sí se parece García Luna a Corral, quien también es conocido por su aprecio por lo lujoso, como el comer en restaurantes opulentos, así como su gusto por deportes de elite como el golf y el tenis. Los medios también documentaron como Corral utilizaba la flota aérea Chihuahuense para su transporte personal y el gozo de sus múltiples vacaciones, -con cargo al gobierno- o su aprecio por su invaluable bicicleta rarámuri, fabricada con la mejor madera de la sierra de Chihuahua.

Por lo anterior, me parece curioso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha cuidado tanto su imagen de austeridad, sencillez y respeto a las leyes, haya justificado la soberbia legal de Corral como un acto meramente político, y saliera en defensa de quien estaba acostumbrado a manejar las leyes a su antojo en Chihuahua, y que ahora se queja por haber recibido una probadita de su propia medicina.

¿Por Corral qué no procedió legalmente? No, claro, hasta la fecha no ha cumplido con los requerimientos legales para abrir su negocio. Él mismo minimizó los documentos que le faltaban como un mero “trámite”.

Todos sabemos que se necesitan más librerías y más promoción de la educación en México, eso no se discute aquí, pero Corral es un político manipulador, al que siempre le ha gustado llamar la atención de los medios, especialmente si es para promover uno de sus múltiples discursos, porque solo para eso es bueno. Muy bien lo dijo el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, que “Corral se siente el centro del Universo”.

El hecho es que, como gobernador, su período fue calificado como el peor en la historia del estado.

No me explico todavía cómo el presidente López Obrador defienda a alguien que es tan opuesto a los principios de su tan promovida Cuarta Transformación. Será porque Maru Campos le ganó a su partido el estado de Chihuahua. Pues eso se lo debe más bien a la inutilidad de Corral. No cabe duda que el presidente apoyará a cualquiera que esté en contra de sus planes para las próximas elecciones presidenciales. Como bien dice un proverbio árabe: ‘el enemigo de mi enemigo es mi amigo’.