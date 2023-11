Instituto Chihuahuense del Hombre

El domingo pasado festejamos el Día del Hombre. Y no organizamos foros, marchas, protestas, ni presentamos quejas ni exigimos espacios, ni quemamos libros feministas ni rayamos paredes ni quebramos ventanas.

Imposible negar que históricamente los hombres han dirigido la vida económica, política, cultural de la sociedad. Grecia inventó la democracia pero el voto fue exclusivo para los varones libres. En El Banquete de Platón, una mujer –Diotima- es mencionada en unos cuantos párrafos. Elena Lucrezia Cornaro, en el siglo XVII, figura como la primera mujer en graduarse de una institución de educación superior, la Universidad de Padua. En México Matilde Montoya –gracias al apoyo de Porfirio Díaz- fue la primera mujer en titularse de médica. Presentó su examen profesional en 1887 en la Escuela Nacional de Medicina. Asistió el presidente como testigo de honor. En México, el feminismo surgió a finales del siglo XIX. En1947 se les “concedió” el voto. Concluimos que la balanza de derechos y oportunidades se inclinó más hacia los caballeros.

En los últimos cincuenta años, las mujeres han estado adquiriendo la igualdad ante la ley y como compensación por los siglos de segregación, han obtenido beneficios superiores al de los hombres.

Esto es consecuencia de ideas de la naturaleza de la masculinidad en ocasiones ciertas y en otras falsas. Cierto: los hombres han acaparado los cargos de mayor responsabilidad en la administración pública y privada. Han tenido ventajas a la hora de conseguir empleo. Se les ha pagado más que a las damas. Se ha discriminado a las mujeres en muchísimos aspectos sociales.

Falsedades: todos los hombres son machistas, misóginos, infieles, golpeadores, violentos, ebrios y mentirosos. Hombres y mujeres podemos conducirnos con rectitud, honestidad, justicia, verdad, pero también ambos podemos engañar, traicionar, mentir, falsear. Hay hombres y mujeres inteligentes y hombres y mujeres que no lo son.

Análogamente al Instituto Chihuahuense de las Mujeres debería existir el Instituto Chihuahuense de los Hombres. Aun mejor, una dirección o departamento que guiara, educara, defendiera, coordinara políticas de igualdad de género sin distinción de sexo porque finalmente ante la ley y la sociedad somos iguales.

¿Qué hacer en el ICHH? Primero, educar a los señores haciéndoles ver que las actitudes de machismo no están fundamentadas. Que si lo han vivido por generaciones en sus familias no significa que sea correcto. Abrir la puerta a la masculinidad positiva para identificar comportamientos masculinos nuevos y positivos. Saber que el sexo no denota ni predominio ni sometimiento. Conocer sus obligaciones y su derecho de darle manotazos a la ignorancia, a los prejuicios y al miedo. Así mismo, que en algunos aspectos las mujeres son más diestras que los hombres y viceversa. Aceptar si las mujeres deciden no necesitar de los hombres y que los hombres –no todos- sí requerimos de las damas. Además, todos pueden decidir sus preferencias sexuales. Hacer, pensar y decidir libremente respetando las leyes. Desechar la falacia de que ellas o ellos son más capaces, eso simplemente se demuestra con hechos. La sexualidad masculina y femenina es decisión propia. Emplear en el lenguaje inclusivo la “@” no nos transforma en liberales. Vamos a desafiar machismo/feminismo extremos porque llaman a la violencia.

Ya existen antecedentes: el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti Hegemónicas; el Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad; el Instituto Municipal del Hombre en el estado de Hidalgo y otros más.

Y no, estimada filósofa colega, levantarse para saludar a una dama, acomodarles la silla, sentarnos después de ellas, abrirles las puertas, cederles el paso, darles la palabra, no interrumpirlas, no son signos de misoginia ni de machismo, es un hábito cultural de hombres íntegros. Hombres y mujeres no somos enemigos pero sí complementos.

La educación siempre es la llave de la verdad y de la justicia.

