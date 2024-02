Instituciones y personal de salud

En estos últimos días, por circunstancias personales, he tocado el umbral de la enfermedad. Entre visitas a familia, amigos, pacientes, he recorrido diferentes instituciones públicas de salud de Ciudad Juárez, y no exagero al escribir, que hay repertorio para narrar una historia de miedo y de miseria. La alta demanda que tienen los hospitales como el ISSSTE y las clínicas del IMSS, saturan y, por lo tanto, la atención llega a ser deficiente en muchos de los casos, reflejando la insuficiencia al acceso al derecho de salud oportuna, continua, humana y de calidad.

Solo es necesario caminar unos minutos por los pasillos de esos tristes hospitales, subir a los elevadores oxidados y entrar a los cuartos grises para inundarse de desolación y desesperanza. Imaginemos el sentir de un paciente que permanece ahí con frecuencia o por largas temporadas sin remedio.

Ahí se olvida, a veces, que un enfermo es un ser humano único, con una experiencia vital única y vulnerable por demás.

Cierto es que el personal de hospitales y las instituciones de salud hacen sus esfuerzos para elevar la calidad en la atención, pero también a veces no se sabe si existen hospitales enfermos o pacientes enfermos.

Paciente y familia (quien la tiene) inician el doloroso proceso desde el trámite de admisión, la colocación de esa bata institucional descolorida, que pone al descubierto parte del cuerpo y de la dignidad, sabanas percudidas las más de las veces percudidas, de tanto uso, el hecho de postrarse en una camilla fría del servicio de urgencias, ante la ausencia de cuartos disponibles en piso, es solo una parte del suplicio de un internamiento programado o producto de una urgencia médica. Enseguida hay que solicitar el pase de visita, pasando por casi una docena de personajes a quienes hay que suplicar, tolerando caras largas y a veces un tono de maltrato que lastima el corazón. Después el desenlace es incierto. Tiempo de espera para su atención, agujas, sueros, sondas, medicamentos que no existen, material quirúrgico que tiene que conseguirse vía externa, generando gastos no programados, la inactividad forzada por horas, días, semanas, meses. Inacabable paréntesis que prefigura la eternidad, que puede inducir a un replanteamiento de los proyectos de vida, la formulación de una posible existencia futura más sana, más consciente, más amorosa. La misma cercanía de la muerte, el drama que circunda al enfermo con sus vecinos de cama dolientes. Alguno que murió durante el día o la noche, muchas veces es punto de inicio de una nueva visión religiosa o filosófica que le acompañará por siempre.

Si el final de la historia no es tan crítico, sobreviene el autodiálogo, el autoconsejo: a partir de ahora compórtate, corrígete, sálvate, redímete. No querrás volver a pasar por una situación igual jamás.

La vulnerabilidad no es única ni inherente de los enfermos, el personal de salud, estamos también involucrados en estas sensaciones inciertas y desagradables, pero nosotros estamos del lado blanco, en la posición de servir y no de ser servidos, tenemos la responsabilidad de actuar haciendo la diferencia al lidiar con el dolor, la ansiedad, la angustia, el sentimiento de pérdida, el temor a lo desconocido y tantos otros sentimientos que aquejan a las personas a nuestro cuidado en estas instituciones. Frente a la vulnerabilidad ajena no podemos permanecer pasivos o inmutables, sino que debemos responder solidariamente, haciendo todo lo necesario para mitigar ese dolor y ayudar a otros a desarrollar su autonomía personal, física, moral e intelectual, y devolverles su dignidad y bienestar. ¿Qué no fue esa la motivación para estudiar en estas áreas?

Los nuevos médicos internos y residentes de especialidad, los tan queridos y jóvenes estudiantes de medicina, deben proponerse construir caminos que nos puedan llevar como sociedad, a una respuesta sanitaria a la altura de lo que una ciudad como la nuestra nos demanda, perseguir la salud en las comunidades, en los barrios, en la calle, destinando esfuerzos a una forma de hacer salud en la que sin exclusión tengamos un lugar digno, equitativo en beneficios y bienestar.

En nuestros hospitales es necesaria la presencia real de profesionales sensibles, competentes. Escuchar y prestar atención al silencio, a la palabra no dicha, la postura, los gestos, el lenguaje del cuerpo que constituyen maneras de curar con el alma. A veces el lenguaje técnico utilizado, falla en percibir que las pequeñas cosas son muy importantes para que el paciente se sienta cuidado, protegido y comprendido: un masaje sutil, cepillar el cabello, asearle los dientes, humedecerle la boca, moverle la cama, cubrir su cuerpo, tocarle con delicadeza, acercar los alimentos a su cama, compartir un saludo y una sonrisa.

Como un evento ineludible e inexorable, nuestra misión reside fundamentalmente en ayudar a vivir, mejorar la calidad de sus días. A pesar de los muros grises, los sonidos de monitores, las quejas de dolor, recomenzar siempre, al modo del alba acariciadora de un día de hospital.