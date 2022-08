Insostenible la permanencia de la prisión preventiva oficiosa

En estos días se ha hecho público un proyecto del ministro Luis María Aguilar en el que se pretende declarar inconstitucional una porción normativa del artículo 19 Constitucional que contempla el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La sesión para que sean sometidos a consideración del pleno está programada para el mes de septiembre.

Dicho proyecto ha generado posiciones encontradas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial, pues no ve con buenos ojos que se elimine la prisión preventiva oficiosa, ya que en su mañanera del día miércoles expresó su desacuerdo con este proyecto, incluso instruyó al secretario de Gobernación Adán Augusto López para que fijara una postura oficial previa a la votación del máximo tribunal.

PUBLICIDAD

En este comunicado, se pide a la Suprema Corte que al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y se pondere el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal de las fuerzas federales, solicitando la permanencia de la prisión preventiva oficiosa bajo el argumento de que es necesaria para asegurar que las personas investigadas por delitos graves no se sustraigan de la acción de la justicia y en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o testigos o jueces y se exponga a éstos a actos de corrupción.

No obstante, la permanencia de la prisión preventiva es insostenible, es tiempo de que México dé el siguiente paso en esta materia y asuma los compromisos y obligaciones que ha adquirido a nivel internacional al suscribir los convenios y tratados internacionales como la Convención Americana, que imponen la obligación de fijar la prisión preventiva de manera excepcional, pues su decreto sin un estudio previo de idoneidad, necesidad y proporcionalidad es violatoria del derecho fundamental a la libertad personal.

La postura que se defiende en el referido comunicado no corresponde a la realidad social, la historia nos ha demostrado que la permanencia de esta figura en nuestro sistema de justicia penal, no ha logrado inhibir la comisión de delitos graves y reducir los índices de impunidad y criminalidad en el País, basta decir que el feminicidio forma parte del catálogo de delitos que ameritan la aplicación preventiva oficiosa y diariamente un promedio de diez mujeres son asesinadas en el país.

La impunidad no la generan los juzgadores, la impunidad se genera por la violación a derechos humanos en las detenciones, las arraigadas malas prácticas policiacas en la investigación de los delitos, las deficientes investigaciones, la percepción de que no se persigue y castiga a los culpables, entre otros muchos factores, ningún juzgador puede sostener una determinación judicial ya sea desde un control de detención, hasta una sentencia definitiva cuando en el desarrollo del proceso penal se demuestra una retención indebida, actos de tortura, detenciones arbitrarias, montajes en las investigaciones o cuando no se aportan los medios de investigación suficientes para sostener una determinación judicial.

Por lo que las consecuencias de seguir optando por la prisión preventiva oficiosa, afecta al sistema de investigación, dado que para los policías y ministerios públicos es mucho más fácil acusar a una persona de alguno de los delitos del catálogo y poder realizar el proceso mientras está detenida, o bien, recurrir a ella para calmar la presión social en casos mediáticos, o como mecanismo de venganzas políticas.

Por otro lado, el hecho de que se elimine la prisión preventiva oficiosa, no implica que vaya a ser imposible sujetar a proceso a una persona acusada de la comisión de un delito, sino que serán los jueces quienes, atendiendo a las particularidades de cada caso, ponderaran la viabilidad de su procedencia con el propósito de asegurar la permanencia de los imputados al proceso penal que se les sigue y la seguridad de las víctimas y testigos.

En el entendido además, de que la integridad y seguridad de las víctimas y testigos, se debe garantizar a través de las medidas de protección que se establecen en nuestra legislación secundaria (que cabe decir no se están aplicando de manera oportuna) y en el caso de que sea la libertad del imputado la que específicamente constituya un peligro para ellos, se puede modificar en cualquier momento del proceso.

Y aunque no podemos eliminar la posibilidad de que se pudiese exponer a las autoridades jurisdiccionales a actos de corrupción o amenazas para evadir la aplicación de esta medida cautelar, lo cierto es que esa posibilidad es por mucho menor, respecto a otras instituciones, porque ese tipo de determinaciones están sujetas a revisión de un órgano constitucional superior, amén de que quienes nos desempeñamos en el ámbito jurisdiccional penal sabemos el riesgo que implica el ejercicio de nuestra función, pero nunca nos ha temblado la mano para dictar desde una medida de prisión preventiva, hasta una pena de prisión vitalicia a un criminal (cuando estaba vigente en los más álgido de la violencia), porque el compromiso con la sociedad y los justiciables siempre será mayor.

La decisión está en manos de la Corte y puede tener grandes implicaciones en el sistema judicial penal del país y de miles de personas que se encuentran sujetas a un proceso penal, por lo que estaremos atentos a su determinación.