Inmarcesible

La primera gran lucha que la mujer debe ser capaz de afrontar es la de sentir, y actuar como una persona libre. Es de todos los días, no siempre se consigue ni se reconoce, incluso es temida, pero su efecto, una vez ganada alcanza a todos. Según datos de la Red mesa de Mujeres en Ciudad Juárez y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Juárez ocupó el primer lugar nacional del 2021, ¿en qué?, sí, en feminicidios. Con una tasa de delitos de 2.3 por cada 100 mil habitantes, es nuestra ciudad, donde solo una pequeña cantidad de muertes en las mujeres de Ciudad Juárez son tipificadas como feminicidios, constituyendo aproximadamente un 10 por ciento, es decir, 17 de 176 casos en total. Además, durante la pandemia Covid-19 ocurrió un aumento en las solicitudes a recibir apoyo en casas refugio para mujeres en situación de violencia, sea del círculo o entorno familiar, y hasta por tentativa de feminicidio, según grupos focales de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo es la iniciativa SPOTLIGHT, tuvo que hacer acercamientos con autoridades locales, en septiembre del 2021, para reforzar compromisos, pues solo entre los meses de enero a octubre del 2020, cerca de cinco mil mujeres acudieron a la Fiscalía Especializada en la Atención de Mujeres Víctimas del Delito (FEM), para interponer denuncias por violencia del entorno familiar; 477 lo harían a su vez por algún abuso sexual y lamentablemente casi 400 denuncias por el delito de violación.

Existen tantas cifras referentes a violencia por género y de nuestra ciudad que tendríamos que hacer un solo ensayo respecto a la numeralia, respecto al Día Internacional de la Mujer, se hacen manifestaciones a nivel global para hacer la exigencia de libertad, igualdad, respeto y dignidad.

Cuando una mujer tiene que reestructurar su rol de género, dejar su casa, su oficina, grupo de clases, ese rol asignado por ella, su familia, su educación y culturalmente, ya sea de hija, esposa, médica, compañera, maestra o madre razonable, pasiva, mesurada y necesita salir a gritar o romper algo fuera de su entorno, lo que sea, porque ha llegado al hartazgo, es un indicativo de cómo se siente la presión en la sociedad, y les duelen sus hijos o tus hijos lastimados, desaparecidos, sus amigas, madres, las mujeres y lo más cruel mirarse, no fracasada o devaluada, ante un hombre, sino “chingada”, como dijo aquel músico, Rubén Albarrán, al cual invitaron al Senado de la República en el 2020, al hacer alusión a la masculinidad tóxica y el origen del machismo en México.

Y es que para nadie es más difícil el alzar la voz, como lo es para una mujer o un niño. Rayar una pared, romper un vidrio, no es correcto, ortodoxo, en un acto visible, a un objeto, o a un símbolo de poder en el caso de un monumento. Y ni siquiera todas podríamos hacerlo. Sin embargo, la violencia que se ejerce a la mujer solo por serlo, a los niños solo por serlo, por supuesto que no solo no es correcto, es inadmisible, solo que esta violencia es invisible, cotidiana y poderosa, es marca que se queda en la mente y el corazón, el lenguaje, se trata de tapar con maquillaje o con ropa y es a las personas que se dicen amar primeramente; se da en la mesa de la casa, en la habitación de los niños o las parejas, en los barrios, el salón de clases, entre compañeros, desde los jefes, políticos, desde el mensaje, el transporte, los colectivos migrantes, en los pueblos, hacia las personas con discapacidad, o desde la economía. Es una especie de “cuchillo de palo” en el libre desarrollo y a veces llega a ser daga contundente, para discriminar, violentar, violar o asesinar y arrojar los cuerpos de una víctima, como si fueran una basura.

La violencia está en que las instituciones no apoyemos en caso de la comisión de un delito o simplemente cuando detectamos un ambiente hostil hacia el desarrollo de la mujer. Tan solo por mencionar, existen omisiones o desconocimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM-046-SSA2-2005, respecto a la Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, también deben de hacer esta observancia, los aparatos de procuración de justicia, violencia entonces también lo es, el que los ministerios públicos y aparato judicial sean, sin importar la frecuencia de ocurrencia, cómplices de impunidad y corrupción. Violencia es ser indiferentes.

Nadie nace pensando feminista, es algo en lo cual se desaprende y se aprende, nada fácil. No es una lucha contra los hombres. Esta es otra causa, no es más ni es menos, ¡es otra! Y la exigencia es genuina y de avanzada imparable, viene pujante con las más jóvenes, era de esperarse, por eso se dice que “va a caer”, no el hombre, sino la estructura de poder, el sistema que aplasta, humilla, separa, sin distinguir edad, nivel económico o educativo, “el macho violador”, las más jóvenes dicen “lo vamos a tirar”.

Se entiende que el mundo tiembla cuando escucha a las mujeres, porque ese grito llega, desde el silencio. Al final buscamos siempre desde nuestras acciones, justicia, igualdad, libertad, amar y no es que pretendamos que nos protejan por encima de los demás seres humanos, bastante lograríamos con que nos dejaran tener paz.

Las juarenses somos mujeres resilientes, inmarcesibles, solo basta que ese sistema que nos oprime, se atreva a mirar de frente nuestros ojos, nos reconozca, para que así históricamente dignificadas, resarcidas, podamos abrir un camino en común, de otro modo cualquier intención, serán solo palabras de discursos, buenas intenciones, de políticas vacías, incluso de los contingentes, palabras que se lleven en los gritos de una marcha, al viento, sin eco.