Informes Ciudadanos vs Informes Oficiales

Un elemento importante de los sistemas de gobierno democráticos, es la rendición de cuentas; la transparencia, el acceso a la información y los Informes de gobierno son, en conjunto, acciones garantizan el derecho a la información que tenemos los ciudadanos.

El pasado 9 de septiembre el presidente municipal rindió ante los miembros del H. Ayuntamiento, el Informe de su segundo año de gobierno; luego, el 17 de septiembre lo hizo a la sociedad, en un evento al que asistieron miles de personas, celebrado en el Monumento a la Mexicanidad.

Se informó la construcción de obras, la implementación de programas sociales (que muchas veces son refritos de hace décadas a los que solamente se les cambia el nombre), la entrega de becas, apoyos económicos, la realización de eventos y acciones diversas que van encaminadas al beneficio de los ciudadanos.

Pero ¿son realmente los informes ejercicios efectivos de rendición de cuentas? Muchos analistas, políticos, académicos y activistas, opinan que los informes – y nótese que estoy escribiendo en plural- han dejado de ser un acto de auténtica transparencia, para convertirse en actos políticos en los que el gobernante en turno, manifiesta su capacidad de convocatoria y le “muestra” a su partido político (cualquiera que sea) la conveniencia de su persona para seguir escalando posiciones de poder, pues es el que acapara las simpatías de los ciudadanos. “Informes de confeti” refirió recientemente un activista local.

¿Es necesario cambiar el formato de los informes? ¿Hacer menos parafernalia y proveer de mayor y mejor información de gobierno para el análisis de los ciudadanos y su respectiva evaluación? La respuesta, definitivamente es sí. En la administración por resultados, la efectividad de cualquier proyecto se mide comparando las acciones llevadas a cabo, contra lo que se planeó con anticipación. Si las acciones no corresponden a la planeación previa, entonces no se puede alardear de nada.

La asociación civil Plan Estratégico de Juárez, recientemente presentó lo que ellos han denominado El Informe Ciudadano, un interesante ejercicio de medición y análisis de las acciones del gobierno (en este caso, sí del gobierno local), comparadas con los propios números de la administración municipal.

Desde el ejercicio del presupuesto, el desempeño de los miembros del Ayuntamiento y los avances que ha tenido el Plan Municipal de Desarrollo, esta asociación, señaló los aciertos de la administración municipal, pero también hizo ver los desaciertos, los rezagos y el incumplimiento de metas del trienio.

El Plan Municipal de Desarrollo señala que, para el 2023, se plantearon 511 indicadores para 40 dependencias municipales; en lo general, hasta junio del presente año muestra un avance del 43%; si consideramos que debería llevarse un 50%, no es un mal resultado. Pero cuando se analizan los avances por dependencia, se encienden las alertas.

Dos dependencias medulares de la administración, ocupan las últimos dos posiciones en cumplimiento de indicadores: Obras Públicas tiene un avance de sólo el 11%, mientras que la dirección de Desarrollo Social, presenta avances del 24% en el mismo periodo del año. Esto significa que en dichas oficinas se deberá trabajar al triple de sus capacidades, si es que quieren alcanzar la meta de acciones planificadas. Lo anterior se antoja muy, muy difícil. Pero, además, un dato relevante es que, entre estas dos dependencias, tienen asignado un presupuesto anual de casi 150 millones de pesos.

Si los indicadores no se han alcanzado, significa que en dichas oficinas no están dando los resultados esperados y existe además un subejercicio del presupuesto; aclarando que técnicamente, el subejercicio es realizar un gasto menor al autorizado en el presupuesto, lo cual, si corresponde a la realidad de las necesidades, evidenciaría una mala planeación; pero si las necesidades son mayores y no se están atendiendo, la administración no está siendo efectiva y no está dando solución a los problemas de los ciudadanos.

El Informe oficial contó con producciones videográficas, desfile de invitados especiales y miles de ciudadanos… paradójicamente, el Informe Ciudadano no contó con grandes producciones de video (no se requerían), ni la asistencia de invitados especiales y lamentablemente, contó con muy pocos ojos y oídos ciudadanos que atendieran tan importante información. Estos últimos, ¡si eran indispensables!

Concluyo que no solo debemos cambiar el formato de los informes, también debemos construir más ciudadanía, si queremos una mejor ciudad.