Informe Crucial

Sin duda alguna, el evento político del año será el Primer Informe de Gobierno de María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, realizado en la capital del estado ayer. Sí, leyó usted bien, el primer informe de gobierno, es decir, apenas un año de trabajo, escasos doce meses, aunque algunos le reclaman cosas como si llevara gobernando toda la vida en el estado. No, apenas es el primer año de gobierno.

Escasos doce meses de trabajo que han dejado ya resultados dignos de ser analizados y revisados a profundidad por la ciudadanía, y por todos los sectores de la sociedad, pero bajo la premisa de la objetividad, de la cifra fría, del hecho verificable, de la acción incuestionable, porque es la única forma de no caer en sesgos ajenos a la tarea de gobernar y de rendir cuentas con absoluta transparencia, sin caer en la tentación de la grilla barata.

Mientras el ex gobernador Corral dilapidó lastimosamente 5 largos años de su gestión, en interminables francachelas bohemias, en prolongadas e infructuosas jornadas de golf, en innumerables viajes en aeronaves oficiales, usando a la Fiscalía del Estado en reprobables venganzas personales, sin poder presentarnos a los chihuahuenses el más mínimo logro de su administración, la también panista María Eugenia Campos Galván, en tan solo un año ha puesto la muestra de lo que significa el ejercicio de gobernar un estado como Chihuahua.

Y no se trata de exaltar inescrupulosamente la gestión de la gobernadora, ni soy su porrista, ni es mi tarea como analista político resaltar personalidades ni políticos, sino todo lo contrario, llegar al fondo del análisis sobre el trabajo que realizan, y señalar los yerros, desaciertos, omisiones o corruptelas en las que incurran, pero también, cuando los resultados son positivos, debo consignarlos tal cual, y considero que este es el caso.

Por principio de cuentas es necesario destacar que, los dos primeros presupuestos de egresos e ingresos presentados por la actual administración estatal, le han dado oxígeno fresco al gobierno del estado, le han permitido operar más allá de la “mediocridad” de hacer lo que se pueda con lo que se tiene, ambos ejercicios presupuestales han sido equilibrados, sensatos, reconociendo el problema financiero, pero actuando en consecuencia.

Maru Campos recibió la hacienda pública totalmente quebrada, totalmente inoperante en términos financieros, y hoy, apenas a un año de gestión, ya se puede hablar de un saneamiento importante de las finanzas estatales, que le han permitido al gobierno la atención inmediata a problemas como el de la inseguridad, el de la pobreza y otros de igual magnitud, pero sobre todo de un gobierno que no se inmovilizó ante su quiebra financiera.

Las cosas hay que decirlas como son, el estado en que Maru recibió la Hacienda estatal, le daba como para los dos primeros años escudarse en ese desorden y no hacer nada, literalmente nada, por falta de recursos y de viabilidad presupuestal, sin embargo no ha sido así. Porque no solo le dejaron arcas y cuentas bancarias vacías, también pasivos a futuro a cargo de su gobierno. Corral tuvo la poca vergüenza de pedir un anticipo de participaciones federales, 4 mil millones de pesos, que ya no correspondían a su ejercicio, sino al de Maru, y se lo dieron.

Pues hasta con eso ha batallado la gobernadora, y, sin embargo, ella no ha caído en la fácil tentación de pedirle al gobierno federal apoyos o anticipos de las participaciones federales, ha sabido capear el temporal financiero con inteligencia, creatividad y, sobre todo, con el consejo de los expertos.

Por todo eso, el Primer Informe de la gobernadora Maru Campos se centró en cinco ejes fundamentales, con resultados concretos en cada uno de ellos.

En un comunicado oficial, respecto del informe, el gobierno estatal dijo ayer: “Desde el principio de la Administración de la gobernadora Maru Campos, las prioridades no fueron la construcción de obras de relumbrón, ni los proyectos faraónicos, el objetivo era resolver la infraestructura mínima para reconocer la dignidad de los chihuahuenses.” Y yo agrego, que es una excelente visión, porque además no había recursos para obras de relumbrón.

Y como ejemplo, se refirió, la gobernadora, específicamente a nuestra frontera: “Un claro ejemplo lo tuvimos en Ciudad Juárez, donde concluimos la construcción del paso superior Zaragoza-Villarreal, o el ‘Puente Eterno’ como muchos ya lo conocían, porque simplemente no se terminaba” afirmó Maru Campos en su discurso del Primer Informe. Sin recursos, o con muy pocos.

Pero la cosa no quedó ahí, la gobernadora abundó en detalles: “Hoy, el rostro de Juárez es muy distinto. Se encuentran funcionando 39 estaciones del Juárez Bus. Y ahí vienen los nuevos modelos de camiones, que muy pronto estarán circulando y dando servicio”, afirmó Maru Campos.

Fueron muchos los comunicados oficiales que se enviaron ayer desde la comunicación social del gobierno estatal. Muestra clara del enorme trabajo realizado en ese primer año de actividades.

Por ejemplo: “Maru Campos informó que también se iniciaron proyectos nuevos, como la primera etapa de la modernización del Corredor Comercial de ciudad Cuauhtémoc, que con una inversión total de 116 millones de pesos dará vida a una barrera central de casi 33 kilómetros para evitar terribles accidentes y 13 retornos diseñados para agilizar la circulación vial.” Lo cual es completamente cierto y nadie puede decir lo contrario.

O, por ejemplo, en el tema del agua, la primera mandataria del estado dijo: “Son 2 millones de chihuahuenses, a los que se les ha mejorado este servicio esencial por las gestiones y el buen trabajo de este Gobierno ¡Esto sí es humanismo político! Porque la obra enterrada no se ve, pero sí le reconoce la dignidad intrínseca a la persona”

O bien, lo que dijo en el tema de seguridad: “El proyecto de paz sólo es realizable con estrategias claras y contundentes” afirmó Maru Campos luego de enfatizar que el proyecto Centinela es la revolución de la forma en que operan la atención de emergencias y diversas labores policiales.

En su Informe, la gobernadora detalló que la Plataforma Centinela consiste en más de 3 mil cámaras PTZ, 4 mil 800 cámaras fijas, 1 mil 800 cámaras lectoras de placas, más de 800 estaciones de trabajo que vigilarán a todo Chihuahua con 13 subcentros localizados en distintas regiones: con videowalls, mesas inteligentes, drones, cámaras remotas y más de 2 mil tabletas para las patrullas a fin de disminuir los tiempos de respuesta. Con todo ello, el centro de operaciones Centinela será el primer C7 en el país. Todo un centro de inteligencia de primer mundo, por primera vez en Chihuahua.

“Centinela, es dar un mensaje contundente a los delincuentes: en Chihuahua el crimen no quedará impune, el Estado tiene fuerza y capacidad, y serán usados para salvaguardar la paz”, afirmó la Gobernadora en su Informe.

Por supuesto que, siendo mujer, la gobernadora no dejaría pasar el tema de la violencia contra las mujeres, y dijo: “En materia de seguridad y acceso a la justicia para las mujeres el Estado tiene una deuda histórica con ellas, por lo que se han emprendido acciones encaminadas en mejorar estas condiciones, la mandataria puntualizó, como Gobernadora, pero sobre todo como mujer, estoy comprometida a cuidar la vida y la integridad de todas”.

Por eso, a fin de empoderar a las mujeres el gobierno del estado creó el programa “Juntas en tu Empresa”, con el que se marcó el objetivo de conocer y atender la realidad específica de las trabajadoras de la industria desde donde se han canalizado por lo menos 400 mujeres para recibir algún tipo de apoyo.

Adicionalmente, se instaló la Unidad especializada de Atención a Víctimas de Feminicidio para las familias, lo que ha permitido atenderlos de manera integral y acompañarlos en sus procesos y necesidades particulares.

Asimismo, y de la mano con las empresas y los municipios, el ICHMujeres instaló 193 puntos Naranja en el estado, los cuales ayudan para que cualquier mujer que se sienta en peligro o que haya sido víctima de algún tipo de violencia, pueda acudir en busca de auxilio.

Maru Campos remató con una frase que, de seguro, quedará para los anales de la política en México: “La Obra Pública es mucho más que cemento y varilla, se trata de cambiar vidas”

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, abordó en su Primer Informe de gobierno todos los temas sensibles a los chihuahuenses, y de eso seguiremos analizando en este espacio. Por lo pronto, agotó los temas de señalamiento y dejó en claro que su gobierno seguirá trabajando en bien de los chihuahuenses.