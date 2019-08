Infancia y violencia, ¿hasta cuándo?

Desde hace muchos años la realidad de niñas, niños y adolescentes es alarmante en nuestra ciudad. Diversas organizaciones de la sociedad civil señalaron una situación de emergencia desde los primeros años de este siglo y por desgracia, no puede afirmarse que la situación haya mejorado. En días pasados, Ficosec (Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana) presentó los resultados de la “Encuesta de violencia familiar y sexual”. Aunque se aplicó también a jóvenes y adultos, para este artículo retomo datos de la encuesta aplicada a niñas, niños y adolescentes (NNA) de 10 a 16 años.

Los resultados sacuden, estrujan. Si bien es cierto que esta realidad no es nueva, la dimensión que expresan los datos es muy preocupante. La encuesta se realizó en las escuelas y se encontró que el 14 por ciento de los niños (as) de 10 a 15 años trabajan para generar ingreso. 25 por ciento de los niños (as) tenía la percepción de que lo más probable era que el siguiente ciclo escolar no continuaría en la escuela. Según líderes de organizaciones que trabajan en el suroriente de la ciudad, esta problemática es mucho más grave en aquella zona. 45 por coento de los niños (as) respondieron que sus papás no viven juntos.

En cuanto a la percepción sobre el ambiente que predomina en casa, 32 por ciento de los (as) NNA reconoció “malas relaciones”, en las que se incluyen enojos y gritos, mientras el cinco por ciento expresó que hay golpes, jaloneos y amenazas, y 4.1 reconoció la existencia de violencia sexual. Sobre el ejercicio de la violencia física, 26.3 por ciento de los niños (hombres) declaró que le dan cintarazos en la casa paterna/materna, mientras el porcentaje de niñas fue de 17.3 por ciento. Además, 13 de cada 100 niñas, niños y adolescentes declararon que han sido golpeados por su padre o madre dejando marcas en su cuerpo.

Si la violencia física es mayor hacia los niños, la violencia psicológica es más padecida por las niñas: ellas las insultan más dentro de casa que a los niños (20.3 y 16.3 por ciento respectivamente); también el porcentaje al que le gritan frecuentemente en casa es mayor en el caso de las mujeres (43.7), frente al de los niños, que es de 32.5.

La realidad de violencia que NNA viven en la escuela también es grave. En esta misma encuesta, 30 por ciento de los hombres manifestó ser víctima de violencia, mientras el 21.3 por ciento de las mujeres se reconocieron como tales. Sobre la violencia sexual en la escuela, 8.1 por ciento de los hombres refirió haber sido víctima, mientras lo hicieron el 11.2 por ciento de las mujeres. Es notorio que en la violencia física es mayormente percibida por los hombres, mientras en las mujeres se registra una incidencia mayor de violencia sexual. Sobre las personas que han agredido a los NNA en la escuela, 15.7 por ciento respondió que un maestro (a), 55 por ciento recibió violencia de otros alumnos y 24 por ciento de alumnas.

¿Qué sociedad somos, qué sociedad queremos? Es indudable que muchas cosas tenemos que hacer diferentes; mucho tenemos que trabajar para lograr mejores condiciones de vida para las familias, para garantizar los estándares mínimos de derechos económicos y sociales a los que el Estado mexicano se ha comprometido y que siguen siendo letras en papel. Mucho tenemos que trabajar en cambiar nuestra cultura; en dejar de creer que niñas, niños y adolescentes son “propiedad” de la familia y que su bienestar es un asunto privado. Las múltiples violencias que viven niñas y niños, la del empobrecimiento y la exclusión social, tanto como la de los golpes, el maltrato psicológico y el abuso sexual tienen que asumirse como una responsabilidad pública.

Como afirmara la Red por los Derechos de la Infancia, una sociedad que no cuida a sus niñas y niños está condenada al fracaso. La única manera de recuperar la esperanza es empezar por el principio y asegurar a nuestros (as) NNA condiciones óptimas para su desarrollo, en ambientes libres de violencia. Es imperativo ponernos todos –incluye a los tres niveles de gobierno- en marcha. ¿Cómo si no, saldremos del cataclismo?

Los datos de la encuesta están disponibles en: http://observatoriochihuahua.org/productos/encuesta-sobre-prevalencia-de-violencia-familiar-y-sexual/