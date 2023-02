Industriales juarenses

Este día se estará llevando a cabo el cambio en la dirigencia del organismo empresarial que aglutina al sector industrial de esta ciudad. Finaliza la gestión de Jesús Manuel Salayandia al frente de Canacintra Juárez. Una gestión que transcurrió en medio de la pandemia y que obligó al sector industrial a adaptarse a la crisis. Donde además los industriales tuvieron que lidiar con los altos índices de violencia, y muchas ocasiones con gobiernos carentes de empatía.

Una ciudad que requiere plantearse planes a futuro para buscar ser más competitiva fue lo que encontró a su paso Salayandia en su gestión al frente de este importante organismo del sector empresarial juarense. Entre los puntos más destacables de la gestión de presidente saliente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Juárez, se encuentra el impulso al desarrollo de proveedores.

PUBLICIDAD

Porque tomando en cuenta las más de cinco décadas de la llegada de maquilas a esta frontera y el gran número de ellas que están establecidas en Ciudad Juárez, resulta incomprensible que la proveeduría local no alcance siquiera el tres por ciento. No es posible que se siga desaprovechando esa valiosa oportunidad y no se establezcan las bases para el desarrollo de proveedores en esta frontera. A eso se enfocó la gestión del presidente de los industriales de Juárez. Desafortunadamente, este tipo de iniciativas deben de ir respaldadas por el Consejo Coordinador Empresarial de esta ciudad, por autoridades de los tres niveles de gobierno, y con el apoyo de diputados locales y federales. Ahí es donde faltó el apoyo suficiente y la voluntad política para acelerar y concretar las iniciativas que surgen en Canacintra Juárez.

Actualmente, la proveeduría local impacta solo en cuanto a servicios administrativos y contables, transporte de personal y servicios de cafetería, recolección de basura, uniformes y papelería. Pero es muy poco lo que los proveedores locales y nacionales impactan en la cadena de producción. Es obvio que en estos momentos es difícil que algún proveedor local pueda abastecer adecuadamente al sector maquilador en cuanto a calidad y cantidad se refiere. Si hubiera desarrollado la cultura de la proveeduría desde hace años, ahora muchos empresarios locales ya estuvieran abasteciendo de insumos al sector maquilador en Juárez.

Con esto, se abrirían muchas más fuentes de empleo mejor remuneradas. A diferencia de ahora que hay muchos empleos en las líneas de producción de infinidad de maquilas, pero no necesariamente están bien pagados estos puestos de trabajo.

De ahí la urgencia de que la nueva dirigencia de Canacintra le dé seguimiento a estas iniciativas que buscan desarrollar y fortalecer proveedores de esta región. Tomando en cuenta el auge que se experimenta en la construcción de naves industriales que anticipan la llegada de más maquilas, y los problemas de logística que tuvieron muchas empresas ya establecidas en esta frontera para abastecerse de insumos provenientes de Asia, los ojos están puestos en proveedores locales.

No entender a tiempo estas señales pondría a Ciudad Juárez en desventaja competitiva y se estaría desaprovechando una gran oportunidad de desarrollo y progreso. La nueva dirigencia debe seguir impulsando junto con el apoyo gubernamental, una agenda de cambio y de grandes retos en la industria regional. La gestión de Salayandia se distinguió por un intenso trabajo y por su cercanía con los industriales, sin embargo, aún hay mucho por hacer.