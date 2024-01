Indolencia mundial

Ciudad de México.- El 2023, fue marcado por diferentes guerras desatadas en el medio oriente, una de ellas corresponde a la invasión que Rusia realiza sobre Ucrania, ofensiva que ha cobrado la vida de más de tres mil personas, muchas de ellas civiles ajenos al conflicto y quienes no reciben la ayuda humanitaria necesaria dados los diferentes bloqueos que la propia guerra ha generado.

El 20 de diciembre del año pasado, la Coordinadora de Acción Humanitaria de la ONU, Denisse Brown, condenaba la ola de ataques que se realizaban sobre diferentes agencias humanitarias, embates con los que se ocasionaron una serie de daños estructurales a las instalaciones de dichas agencias, generando graves violaciones al derecho internacional humanitario, evento que, definitivamente marcó el 2023, como el posible inicio de una tercera guerra mundial.

Por otro lado, encontramos el histórico conflicto entre judíos y árabes, que se encuentra representado en el enfrentamiento llevado a cabo en la frontera que existe entre Israel y Gaza, iniciado por el ataque que se atribuye al movimiento islamista Hamás.

A la fecha, entre palestinos e israelíes, se han reportado mas de cinco mil muertos, sin embargo, la ONU solo ha buscado intensificar los esfuerzos de mediación dada la crisis humanitaria que se ha intensificado, exigiendo un alto al fuego y que se permita el acceso humanitario, resumido en el cumplimiento de losrequerimientos del derecho internacional humanitario.

Sin embargo, lejos de buscar la paz entre las naciones, los discursos de diferentes jefes de estado, proclamados con motivo del nuevo año, se encuentran llenos de odio, siendo uno de los más significativos, el del dictador de Corea del Norte Kim Jong-un, quien ha referido la producción de mayor armamento nuclear, suficiente para atacar a Estados Unidos de América y a Corea del Sur, en caso de cualquier provocación.

México, tal vez no se encuentre inmerso en un conflicto bélico de carácter internacional, empero, mantiene una beligerancia interna que no ha podido frenar, me refiero a la guerra en contra de crimen organizado, la cual lo tiene posicionado en el tercer lugar del índice global de crimen organizado 2023, elaborado por la organización Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Trasnacional, y según INFOBAE, son el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, los grupos criminales con mayor poder en este país.

El pasado 2023, rompió varios récords al haberse registrado una gran cantidad de homicidios dolosos, no obstante, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, siempre tiene otros datos y no admite la problemática social en la que se encuentra inmerso el país, asegurando que México, es más seguro que Estados Unidos.

En estos momentos, para quienes ostentan el poder en México, la guerra más importante, no tiene que ver con armas ni crimen organizado, tampoco lo es la crisis humanitaria que nos esta pegando duro misma que es generada por la indolencia de otros países y deriva en la migración, por ende, los gobiernos fronterizos se encuentran inmersos en una problemática que, insisto, no es del interés actual del gobierno federal.

Me refiero entonces a la lucha que se va a presentar en las urnas, esa que implica una derrama económica que se convierte en un derroche de publicidad, violencia política y mentiras, ya los actores políticos, nos dieron una muestra de cómo venderán su imagen, pues las llamadas precampañas, esas que van dirigidas solo a los miembros de los partidos políticos, pero que vemos todos, mostraron la carga de publicidad que estaremos presenciando en medios de comunicación a lo largo de este 2024.

A mi consideración, el mejor apoyo que un gobernante puede dar a una campaña política es el que demuestre con su trabajo, así que, le quedan unos cuantos meses a la actual administración, para velar por la seguridad del país, es aquí donde nace la pregunta ¿podrá AMLO en este poco tiempo, hacer lo que dejo de realizar durante 5 años de gobierno?

Aprovecho el presente, para desear un próspero año, lleno de esa paz que tanto anhela nuestro país, alejado de politiquerías y adherido a una seguridad social que tanta falta hace en México. Feliz 2024.