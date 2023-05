-Incluso policías le sacaron a fentanilo negro

-Austria se sale con la suya

PUBLICIDAD

-No es de Segob la protección a Garduño

-Cae diputada Terrazas en grupito de “Igor”

Sufre de tan mala fama el fentanilo convencional, el azul, que al fentanilo negro todos los policías ministeriales y agentes del Ministerio Público le sacaron la vuelta. Abrieron los ojos del tamaño de platos de vajilla al saber su costo superior al azul, pero nada de tocarlo y menos, muchos menos, olerlo. Posiblemente hubiera caído fulminado. Es fentanilo 100 por ciento puro.

Ha quedado comprobada la muerte de “cocineros” con solo rozar u oler el poderoso opioide sintético algo combinado con heroína y también comprobado el daño ocasionado entre policías mexicanos y estadunideses que han participado en decomisos y no toman las medidas de seguridad adecuadas.

Este lunes, policías de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) decomisaron en Juárez cinco kilos 196 gramos “en cinco paquetes compactos conteniendo una pasta color negro con las características propias del fentanilo”.

Junto con esa droga que, en el norte de Estados Unidos puede llegar a los 100 millones de dólares, decomisaron los ministeriales otro kilo y medio de fentanilo azul y casi 22 kilos y medio de cristal. Hubo un sinaloense detenido, armado de una pistola 38 súper. Toda esa información fue pública desde el martes.

Hoy tenemos que los policías tardaron para consignar la droga a la Fiscalía General de la República (FGR) porque nadie se quiso aventar el tiro de dictaminar técnicamente el tipo de droga que era “la pasta de color negro” hasta que fuera revisada por especialistas en laboratorio.

Nadie quiso siquiera tocarla, menos olerla. Eso sí, no se despegaron de los especialistas hasta que concluyeron la denominación como fentanilo negro, seguramente auxiliados los técnicos mexicanos por personal del FBI y la DEA, si no es que fueron ellos los que llevaron la batuta correspondiente.

Fue sin duda un golpe extraordinario de la Fiscalía General del Estado específicamente contra los fabricantes de drogas sintéticas.

El fentanilo es ahora de uso común en todo Estados Unidos con implicaciones devastadoras en la salud de sus habitantes (hasta 200 muertos por sobredosis en un solo día), y el cristal que ha sido convertido también en la principal droga de los adictos en Juárez y Chihuahua, y todo México. Casi 22 kilos y medio fueron los decomisados de “cricko”, cristal.

Son drogas tan duras que los propios policías rechazan hacerles cualquier prueba física cuando las decomisan, por fatales.

****

Solitaria aun al interior de sus compañeros ediles del PAN, la regidora de ese partido, Austria Galindo, finalmente alcanzó su objetivo para, en corto tiempo, construir y colocar un monumento al expresidente municipal panista, Francisco Villarreal Torres, en el Centro de la ciudad.

La regidora se cansó de solicitar apoyo a sus compañeros regidores los Torres, las Beltranes, los Talamantes, etc., pero no consiguió nada en concreto; incluso tuvo el permanente rechazo de la regidora “aliancista”, Karla Escalante.

Finalmente, tomó Austria el camino adecuado, se acercó al voto principal en la Presidencia Municipal, al del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, seguramente le removió sus antiguos recuerdos en el bando azul y terminó convenciéndolo para definir un espacio en memoria de quien fuera jefe de la alcaldía entre 1992 y 1995.

Ayer el alcalde, Austria, y hasta la regidora Escalante que terminó “negociando” su apoyo, visitaron el lugar donde quedará el monumento, entre la Plaza Juárez y la calle Azucenas. Obviamente lucieron por su ausencia el resto de los regidores. Eso sí, ahí estarán para la foto de la inauguración, siempre y cuando se pongan con la respectiva cooperación porque no es una obra que pagará la alcaldía, ¿o sí?

***

Supuestamente no es la Secretaría de Gobernación la que protege al todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, el único funcionario federal de la historia que ejerce a sus anchas el cargo público pese a estar sometido a un proceso penal.

Esa respuesta es la que, desde Bucarelli, ha enviado el responsable de la política interior, Adán Augusto López, a su creciente red de seguidores morenistas en Juárez, quienes obviamente reclaman algo de congruencia entre el decir que la 4T está en contra de la impunidad y el mantener a Garduño al frente del INM.

Los cuestionamientos surgen todos los días dentro y fuera de las áreas del organismo federal, en cuyas espaldas pesan los 40 migrantes muertos en una estación indigna.

A casi dos meses de los hechos trágicos, las molestias por la falta de una política migratoria clara del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dejan de surgir, incluso dentro de las filas del partido guinda, donde casi todos reprueban la gestión de Garduño y así se lo han hecho saber al titular de la Segob, su jefe directo.

López Hernández no ha hecho más que lavarse las manos, echándole la culpa al presidente López Obrador, su paisano, de sostener en el cargo al titular del INM, pese a las presiones, no solo nacionales sino internacionales, para actuar en serio en su contra, no con un teatro montado como proceso penal.

El mensaje que supuestamente llega de parte del secretario de Gobernación a las bases puede tener algo de razón, dado que Garduño fue responsable de la operación de las cárceles en la Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de Gobierno allá.

En la gestión federal actual también fue el titular del sistema penitenciario federal, hasta que fue llamado a atender una de tantas crisis de migración provocadas, en buena medida, por la ausencia de una directriz clara para atender el fenómeno que involucra a varios países.

La personalísima relación entre Garduño y el Presidente sería, entonces, la causa de la excesiva protección al primero, algo que varios pueden presumir en la 4T, pero no en ese nivel, porque minimiza una muerte masiva de personas migrantes como nunca antes.

***

Algo de desencanto provocó la diputada panista Marisela Terrazas por acudir a la mesa de los “chavos” que se juntan en el Sanborns muy seguido. Es un grupo en el que rara vez falta Manuel “Igor” del Castillo, exvocero de Javier Corral, adoptado hoy candorosamente por el superdelegado federal, Juan Carlos Loera.

La legisladora de Acción Nacional es considerada (o era) una aspirante seria a la Presidencia Municipal de Juárez, a pesar de que su penetración en la frontera es igual o peor a muchos albiazules que nomás no dan pie con bola o no traen estrategia efectiva de posicionamiento. Rogelio Loya, el recaudador de Rentas, es el que más trabajo real y presencia ha venido desarrollando en su propósito por la alcaldía.

Las fotitos, visibles en versión digital de La Columna, dan cuenta del encuentro de ayer con el grupito de analistas, comentaristas y periodistas. Circularon con muchos comentarios en un chat creado hace mucho por otro exvocero de Corral.

Los comentarios dentro del chat de WhatsApp eran en su mayoría de apoyo a la legisladora, pero en los privados sobraban las lamentaciones por la flaca ayuda a Terrazas.

Es entendible que ella, como diputada y aspirante, busque espacios, foros y aliados, pero pues también debe saber que unos restan en vez de sumar. Aritmética política básica.

¿A poco no sabe de qué lado batea ahora la conveniencia de “Igor”, el que la pasaba golpeando a la gobernadora, Maru Campus, y cuyo mismito veneno fentanilesco ahora es transmitido a Loera?