Incidentes viales, factores e interrogantes

De acuerdo con los datos que se conocen a través de los diversos medios de información, los incidentes viales no solo son recurrentes, sino con efectos onerosos y en no pocas ocasiones con resultados fatales. Como se sabe, tres factores son sustanciales para entender estos hechos: el estado de los vehículos, las condiciones de la infraestructura y las competencias de las personas para conducir vehículos y para transitar como peatones. Cuando se conjugan deficiencias relacionadas con estos factores, los resultados son usualmente desastrosos.

Consideremos las múltiples obras que se realizan en la ciudad, la falta de señalamientos adecuados para prevenir a quienes conducen un vehículo sobre las adecuaciones que se están realizando en las vialidades, un vehículo o más, con problemas mecánicos, por ejemplo en el sistema de frenado, en la suspensión o en luces; contemplemos también un (a) conductor (a) que no recibió capacitación para conducir un auto o una camioneta y añadamos el estrés que las condiciones de pandemia y los embotellamientos generan en las personas. Un resultado previsible es un incidente vial.

Se puede pensar que esta conjunción de elementos es poco probable, que de serlo el número de incidentes sería mucho mayor. En efecto, el razonamiento es correcto. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “más del 90% de las víctimas mortales de los accidentes de tránsito que ocurren en el mundo corresponde a países de ingresos bajos y medianos, que tan solo tienen el 48% de los vehículos del mundo”. Esto es, que los factores se interrelacionan y que identificarlos posibilita prevenir sus efectos nocivos.

Los vehículos requieren mantenimiento y este implica costos que son recurrentes y planificados cuando se trata de vehículos adquiridos en agencia, cuando se trata de automóviles usados, generalmente su cuidado queda a la voluntad, responsabilidad y capacidad económica de quienes los poseen. Conjuntar los tres criterios no siempre es factible. Se puede poseer la voluntad, más no el recurso económico; se puede poseer este y no actuar responsablemente.

Con relación a la infraestructura, la situación no es sencilla. Por una parte, el crecimiento de la mancha urbana implica la construcción de nuevas vialidades, la instalación de señalética y la prevención de riesgos tanto para conductores (as) como para transeúntes. De hecho, una característica que se puede destacar de los sucesivos gobiernos estatales, con relación a la ciudad, es la construcción de bulevares, puentes y libramientos, que tienen como finalidad agilizar la circulación de vehículos, sea que trasladen personas o mercancías.

Sin embargo, les distingue también la carencia de medidas de seguridad en la ejecución de estos trabajos. Obras sin señalamientos preventivos en zonas con alumbrado público en desuso, que ponen en riesgo a todos y todas no son infrecuentes hoy día. Colisiones y atropellamientos constituyen algunas de sus consecuencias.

Al privilegiar la agilización de la circulación de los medios de transporte a motor, se excluye y/o pone en riesgo a transeúntes y ciclistas, cuando no a quienes conducen vehículos, como sucede con la gaza Héroes de la Salud.

Para residentes en la zona, como para los usuarios de la vía, el riesgo es una constante que se incrementa en proporción a las competencias que poseen quienes conducen.

Así, el factor humano asume la importancia que le corresponde. Capacitarse para conducir, evitar manejar cuando se consume alcohol, tabaco o cualquier otra droga; cuando se envían mensajes de texto o se habla por teléfono; no exceder límites de velocidad, ignorar señales de alto, de ceder el paso o ignorar las luces rojas de los semáforos, son conductas que están íntimamente vinculadas con la responsabilidad y el respeto.

Por ejemplo ¿qué explica que una persona atraviese con su vehículo un camellón para ingresar a un paso a desnivel cuando puede incorporarse metros adelante a esa vialidad? ¿Por qué otra persona atraviesa esa misma gaza y omite intencionalmente el semáforo en rojo? ¿Por qué se produce una volcadura en su parte superior?

Las dos primeras preguntas se pueden responder tomando en consideración la irresponsabilidad y la falta de respeto de, en este caso, los conductores de esos autos. Debieran responder por sus actos y por los efectos que sus conductas tienen en sus conciudadanos (as), para quienes no guardaron consideración alguna.

La tercera pregunta, podría ser una muestra de la conjunción de los tres factores señalados.