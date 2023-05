Incendio en el relleno sanitario, otra vez

El pasado 10 de mayo los juarenses nos levantamos con la felicidad de festejar a nuestras madres en su día. Pero se nos olvidó por completo respetar un poco a la madre naturaleza, ya que nos despertamos con un ambiente negro y contaminado; nuevamente el relleno sanitario sería la causa de una catástrofe ambiental en nuestra región, y digo región porque incluso los hermanos de El Paso, Texas tuvieron que fumarse el humo que emanaba del basurero juarense.

Lamentablemente, las cuestiones del medio ambiente no son tomadas con la seriedad que se requiere. En este caso en concreto, la quema de basura es un problema, no solo ambiental, sino de salud pública que afecta a todas las comunidades del mundo, ya que la contaminación no respeta fronteras políticas.

A medida que la población juarense crece, los patrones de consumo se intensifican, la cantidad de residuos generados aumenta significativamente, en pocas palabras, cada vez generamos más y más basura. Si a eso le agregamos que el servicio de recolección no ha sido eficiente, ya la empresa PASA ha tenido muchas quejas por parte de los juarenses porque estos no cumplen con su labor.

El basurero de Ciudad Juárez, también conocido como "Relleno Sanitario Sur de Ciudad Juárez" o "Relleno Sanitario de Juárez", está al sureste de la ciudad, cerca de la localidad de Samalayuca, y pese a que esté planeado para estar a las afueras de la ciudad para evitar contingencias de salud y contaminación, cuando se presentan estos inconvenientes como un incendio, no importa donde se encuentre, este afectará a la región en su calidad de aire, ya que genera gases tóxicos y partículas finas, que incluyen dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos como heces (o sea popó), y metales pesados. Las consecuencias graves a nuestra salud son cuando nosotros respiramos todos esos contaminantes, los cuales a la larga pueden provocar serios problemas como asma, bronquitis y enfermedades cardiovasculares.

Por si no fuera tan grave, los residuos físicos que se quedan en contacto con la tierra pueden infiltrarse en el suelo y contaminar los mantos acuíferos subterráneos, lo que trae como resultado contaminación al agua potable de la región, afectando de manera directa a las plantas y animales silvestres que se sirven de esas aguas, y obviamente a nosotros también, ya que el agua de consumo, y para lavar trastes y ropa, no se puede descontaminar al 100 por ciento.

A los fronterizos no nos es ajeno el tema de la contaminación del aire, durante mucho tiempo las instalaciones de la empresa americana ASARCO fueron un foco de contaminación e infección para los residentes de la región. A consecuencia de ello, muchas personas del norponiente de la ciudad resultaron afectadas por generaciones. Incluso después de haber cerrado sus puertas, los residuos que quedaron en el olvido seguían haciendo su papel de contaminar la zona.

Lo más preocupante de todo es que aquí es la tierra del “no pasa nada”, es decir, el problema ya está, es una realidad, pero los gobiernos, tanto estatal como municipal se lavarán las manos y nos dirán que lo más grave ya paso y que todo está bajo control, por lo tanto, no hay responsables, no hay castigo, no hay multas y quien se pasa a fregar es la madre naturaleza y nosotros los residentes de la región fronteriza.