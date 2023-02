Impunidad en los tribunales agrarios 'Ausencia de ley, sentencia de fe'

Hace un par de semanas se publicó artículo de mi autoría con el título: “Corrupción en los Tribunales”, refiriéndome en específico al Tribunal Unitario Agrario del Quinto Distrito, cuyo titular es el magistrado Rafael Gómez Medina, y lejos de atender los reclamos de los campesinos, funcionarios públicos del propio tribunal, así como abogados que asisten a los justiciables, tomó la actitud de maltratar a los antes señalados. Con una actitud prepotente, manifestándole a los funcionarios que se reservan sus nombres; “Nadie me removerá de mi puesto, tengo el poder, relaciones y apoyo de los magistrados del Tribunal Superior Agrario”.

No solo está actuando como un desconocedor del derecho agrario, también está suspendiendo audiencias en donde se atenderán los conflictos, desahogo de pruebas y en su momento emitir las resoluciones correspondientes. Esta situación genera incertidumbre jurídica a los justiciables, al depender de cuál será el estado de ánimo del magistrado.

Aun peor y más grave, ordena a qué abogados atender y a cuáles no, con clara consigna, además de que los campesinos hacen gastos para acudir a las audiencias, para encontrarse con acuerdos de diferimiento sin motivo alguno. También se está presentando por órdenes del magistrado no prestar ciertos expedientes para que los que acuden al Tribunal no se enteren de los acuerdos, o simplemente no los vean.

El actuar del magistrado Rafael Gómez Medina impacta de manera directa sobre la vigencia de los derechos humanos especialmente por dos vías; ignorancia, que también es corrupción, y la falta de respeto a la sociedad al no atender su encargo de impartir justicia.

Por otro lado, la actitud del magistrado Gómez Medina fomenta la corrupción, tiene consecuencias nefastas y directas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y en particular, sobre la administración de justicia. Reduce la confianza pública en la justicia y debilita la capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del ámbito jurídico.

En esto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos, al cual ante la actitud reprobable se puede llegar a esas instancias, si el presidente de la República y la Cámara de Senadores no intervienen, pues son ellos los responsables de las designaciones de magistradas y magistrados agrarios.

Cabe destacar que el magistrado tiene decenas de quejas en los estados de Jalisco, Morelos, Oaxaca y Chihuahua, sin que suceda nada, es decir, los magistrados del Tribunal Superior Agrario solo lo mueve de Tribunales Unitarios, es de decir este Tribunal Superior es cómplice del actuar del magistrado Gómez Molina, información que basta buscarla en diversos medios de comunicación. Me pregunto; ¿A quién recurrir?

El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, -tratado internacional fundamental- hace hincapié en el papel decisivo del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción y establece que, para desempeñarlo eficazmente, el propio Poder Judicial deberá estar libre de corrupción y sus miembros deberán actuar con integridad. En la Convención se han regulado y normado lineamientos sustantivos fundamentales en materia de organización interna para prevenir y enfrentar la corrupción. El magistrado ha desatendido esta Convención.

En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puso en marcha un programa mundial de promoción de una cultura de la legalidad, que incluye la creación de una red mundial de integridad judicial para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los retos prioritarios y las nuevas cuestiones relativas a la integridad judicial y la prevención de la corrupción, la cual cuando menos el magistrado Rafael Gómez Medina debe leer.

Magistrado: “Cada uno de nosotros se encuentra hoy en día exactamente donde le corresponde por derecho de conciencia”. Algunas personas se rebajan ante esta afirmación, se encogen, aducen razones y pruebas ilusorias para demostrar que sus sufrimientos son culpa de otros, o por lo menos no es su culpa. Esas personas son los incurables que hay en todo el mundo. Nunca podrá moverse de su actual confusión mientras se adhiera a esta falsa creencia, pues es regla fundamental que todo hombre es el hacedor de su cielo o de su infierno.

Salud y larga vida.