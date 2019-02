Últimamente todos hemos escuchado que el IVA esto, que el IVA no baja, que el IVA al 16%, en fin. Sin embargo, en verdad conocemos ¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado? Y más aún ¿Efectivamente ha beneficiado la reducción del IVA en la frontera? Comencemos por saber que el IVA es una contribución que impacta directamente el consumo de bienes, servicios o renta de activos, salvo algunas excepciones de pago como alimentos, exportaciones, etc., que inicialmente no es de nadie solo del gobierno, pasa de mano en mano, hasta que el consumidor final no le da un efecto. A manera de ejemplo, si usted compra un bien para venderlo, pagará el IVA, sin embargo, ese mismo IVA lo trasladará a quien se lo venda, y así sucesivamente hasta que quien lo adquiera no le sirva de nada ese IVA, debiendo absorberlo como parte del costo.

Hasta aquí suena muy sencillo y hasta cierto punto acostumbrados desde aquel 2014 cuando los legisladores federales aprobaron de manera hipócrita el aumento del 11% al 16% el IVA en la frontera; pero, qué sucede para los empresarios cuando para la aplicación de este IVA (que a la fecha sigue siendo legalmente del 16%) se establece un beneficio de reducirlo al 50%, con muchas, pero muchas excepciones de aplicación. La respuesta es incertidumbre. Ya que todos los juarenses esperábamos llegar a un 2019 con un IVA al 8%, lo cual para quienes nos dedicamos a esta profesión de antemano estábamos convencidos que resultaba muy complicado, pero, ¿Qué tan benéfico ha sido esta reducción anunciada al 8%? Para ejemplificar esto, imaginemos que una persona nos presta una casa para vivir, sin firmar un documento y solo de palabra nos deja ingresar y habitar, ¿usted la remodelaría? ¿Modificaría el lugar para vivir mejor? Claro que no, al no existir la plena confianza de que un día llegue el dueño y nos saque de la propiedad sin mediar menor palabra.

Algo similar sucede con el IVA en la frontera, donde si bien es muy sencillo ingresar al padrón de beneficiarios con un simple trámite por internet, son muchos los contribuyentes que quedan excluidos y, más aún, con muchas causas para quedar fuera del estímulo, con la contingencia de que si la autoridad hacendaria hace una interpretación de la norma rigorista, pudiera cobrarle al empresario el 8% del IVA que dejó de cobrar a sus clientes, ¿así cómo? Pero, la situación más difícil es que así como sucedió con los salarios, he escuchado a personas que esperaban pagar 8% menos de sus productos y, otras más, con la errónea creencia de que si no se aplica el 8% el SAT los iba a infraccionar. Ambas afirmaciones son erróneas, primero porque en el extremo de que un empresario se incorporara al beneficio de aplicación del 8%, sus precios respecto de 2018 no se verán disminuidos, por el contrario, lo único que sucedería es que no se aumentaran, ya que la inflación osciló entre un 8.5% a un 10% en términos reales, así que, no pudiéramos esperar los juarenses un precio menor al de 2018 de los productos, sino una estabilidad en los mismos, cosa poco comprensible para el grueso de la población.

Por su parte, en cuanto a que es obligatorio su aplicación para cualquier empresario, también es un error, ya que al ser un estímulo fiscal su aplicación es optativa, sin que pueda mediar alguna amenaza de denuncia a la autoridad fiscal por no aplicar el 8%. Como percibimos, si la intención de reducir el IVA al 8% en la frontera es real, para evitar interpretaciones, temores y malos entendidos de los consumidores, resulta más sencillo modificar la Ley de IVA para generalizar en la frontera el 8% del IVA, como hasta 2013 tenía una tasa reducida que el resto del país.