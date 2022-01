Impuesto injusto

En general, los mexicanos tenemos un problema con los impuestos, llámese como se llame el tributo (IVA, ISR, IEPS, etcétera), en primer lugar porque se trata de una contribución obligatoria al gobierno, forzosa; segundo, porque somos de los países con tasas de impuestos más altas y con una gran diversidad de ellos y, tercero, porque nunca recibimos la contraprestación adecuada que corresponde a la obligación tributaria, sí, porque los impuestos se pagan para tener servicios de calidad, tales como salud, seguridad, alumbrado público, carreteras, hospitales, etcétera, pero ni son de calidad los que hay, ni son suficientes. Ahí las tres principales razones por las que no nos gusta pagar impuestos.

Sin embargo, hay que pagarlos, porque la facultad coercitiva de la autoridad tributaria (SAT) es tal, que nos puede poner tras las rejas por no hacerlo, no obstante, el gobierno no cumpla cabalmente con su obligación de brindar los servicios y programas a que está obligado, precisamente con nuestros impuestos. Al ciudadano cárcel por no pagar impuestos, pero al gobierno ninguna sanción por no cumplir cabalmente con su obligación.

En el caso de las empresas es todavía peor. Si alguien desea emprender una empresa o negocio, de entrada, debe saber que del total de sus ganancias tendrá que entregar al gobierno, vía diversos impuestos, casi la mitad. Es como tener un socio que no hace nada, ni invierte nada en el negocio, pero al que religiosamente hay que estarle entregando casi el 50 por ciento de la utilidad.

Y si no pagan, hoy las leyes de México consideran la evasión fiscal como si se tratara de peligrosos delincuentes que violaron, asesinaron o robaron a alguien, es un delito grave que amerita pena de cárcel ¿alguien en su sano juicio podría comparar a un empresario con un asesino? ¿O con un violador? ¿O con un narcotraficante? Bueno, pues nuestro país sí. Así de drástico el asunto.

De acuerdo con ese enfoque oficialista, resulta criminal que un ciudadano o empresario no pague sus impuestos, pero no es criminal que el gobierno falle en su obligación de entregar servicios y programas de calidad, oportunos y suficientes a cambio de esos impuestos que recibe. Alevosía, poder y abuso ¿no lo cree?

Pero ese es un tema muy complejo y profundo para su análisis por separado, que solo he traído como contexto para introducir el que quiero plantear: el aumento del ISN (Impuesto Sobre Nómina) al sector empresarial y productivo de Chihuahua, particularmente a los empresarios de Juárez, y el efecto nocivo que tendrá en las ya de por sí maltrechas finanzas de muchas pequeñas, medianas y micro empresas fronterizas, y en el empleo que estas generan.

La idea de aumentar ese impuesto en un punto porcentual, de 3 a 4 por ciento, surge de un grupo muy reducido de empresarios de la capital del estado, sin considerar a los de Juárez. Y es una propuesta que pretende contribuir al saneamiento de las finanzas del Gobierno estatal, producto del desastroso y desaseado manejo que hicieran en ese tema el exgobernador Javier Corral Jurado y su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Un grupo amplio de empresarios en Juárez, encabezados por el dirigente de Canacintra, Jesús Manuel Salayandía, se opusieron a dicha propuesta, argumentando, en principio, que no fueron consultados para tal medida, lo cual desde luego es un elemento importante a considerar en todo esto. Nadie puede comprometer recursos ajenos sin, al menos, tomar en cuenta la opinión de todos los que saldrán afectados con ese compromiso.

Luego vinieron las explicaciones y la contrapropuesta. Aumentar el Impuesto Sobre la Nómina, en la visión de Thor Salayandía y otros empresarios juarenses, tendrá un impacto negativo en el empleo, porque muchos pequeños, medianos y micro empresarios no tendrán la liquidez para soportar dicho aumento, lo que necesariamente llevará a despedir empleados, y un despido masivo de trabajadores necesariamente también trae una caída en la actividad económica de la ciudad.

Desafortunadamente, la propuesta de Thor no encontró eco en el sector empresarial, ya que el líder Canaco, Rogelio Ramos, de clara militancia panista, a despecho de sus agremiados, aceptó dicho incremento en su calidad de dirigente de cámara, aunque muchos de los socios de Canaco no estuvieran de acuerdo.

También la dirigente de INDEX-Juárez, Fabiola Luna, en principio se opuso al aumento del ISN, pero luego reconsideró su posición y condicionó el apoyo a que los recursos obtenidos se invirtieran en esta frontera. Esta división en el sector empresarial de Juárez, propició que finalmente el incremento fuera considerado en la Ley de Ingresos del Gobierno estatal, así que durante 2022 el ISN será de 4 por ciento sobre la nómina de una empresa.

Hay quienes cuestionan por qué tanto escándalo por incremento de un 1 por ciento, parece muy poco. No, en realidad el incremento es del 33.33 por ciento, ese es el problema.

El especialista, abogado y economista, Alejandro Sandoval Murillo, dirigente del IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas), me compartió un análisis del impacto que tendrá dicho incremento al ISN, mismo que comparto aquí, porque es muy claro su razonamiento.

"El alza del ISN en 1 punto porcentual (de 3 por ciento a 4 por ciento), implica un alza real de 33.33 por ciento de impuesto, lo que se comprueba con regla de tres simple, donde: (4 por ciento X 100 por ciento) / 3 por ciento = 133.33 por ciento. Aunado a lo anterior, hay que considerar el alza salarial que le corresponda a cada empleado, donde el Salario Mínimo sube 22 por ciento. Suponiendo que una empresa tiene 20 empleados en salario mínimo (fronterizo) en 2021 paga nómina mensual aproximada de 129 mil 741 pesos, ello provoca un ISN total (incluyendo extras) de 4 mil 437 pesos. Esa nómina, con los mismos empleados en salario mínimo, aumenta en 2022 a 158 mil 284 pesos. Es decir 28 mil 543 o 22 por ciento".

"Esto provocará un ISN total en 2022 (incluyendo extras) de 7 mil 217 pesos, que es 62.7 por ciento más que con el 3 por ciento. En Chihuahua hay alrededor de 900 mil empleados formales (con IMSS) hoy en día. Solo 800 aproximadamente están con un salario mínimo, pero entre 1 y 2 salarios mínimos, hay 400 mil; por ende, a muchos de ellos les repercute el alza del salario mínimo. Además, el resto de empleados con más salario que el mínimo, exigirán incremento de sueldo por la inflación (alrededor de 8 por ciento al cierre 2021).

“Por lo anterior, se esperan alzas en costo de ISN total de entre 33.33 por ciento y hasta 62.67 por ciento. Esos costos incrementados, no tienen otro fondeo más que el hecho de elevar precios por esas empresas, impulsando aún más la posible inflación, sobre todo de los primeros meses de 2022”.

Es decir, de acuerdo con este análisis, el impacto final al empresario o patrón se va a traducir en un aumento de entre el 33 y el 62 por ciento del ISN. Definitivamente impagable para muchos.

Pero, además, ese incremento en casi todos los casos se va a ver reflejado también en aumento de precios en los productos o servicios, con lo que la inflación tendrá fuertes presiones en perjuicio de lo juarenses. Mala medida por donde se le vea.

Adicionalmente, también en la visión de Sandoval-Murillo, la fuerte reactivación económica que está experimentando EU tendrá un efecto positivo en Juárez; más pedidos, más líneas de producción, más compras de su mercado interno, lo que genera miles de empleos en la ciudad, en la industria maquiladora pero también en otros sectores. Más empleos, miles de ellos, que en automático reportan ISN, por lo que parecía innecesario ese incremento que presiona fuertemente las finanzas de cualquier empresa.

También resulta injusto e innecesario dicho incremento al ISN, porque los empresarios en general vienen de más de año y medio de penurias y sacrificios en lo económico, derivado de la pandemia. Cierres totales, cierres parciales, caída en sus ventas, sostenimiento de nóminas de empleados, todo eso sin haber recibido apoyo alguno por parte del Gobierno federal ni estatal, como ha ocurrido en la mayoría de los países.

Súmele también que, desde el inicio del programa de vacunación en esta frontera, el sector empresarial en general ha aportado millonarias cantidades para la logística y operación de los centros o puntos de vacunación. Traslados, alimentos, agua, personal, camiones, etcétera.

Así pues, desde el inicio, durante la pandemia y en la vacunación, no hay sector social que haya mostrado mayor empatía y solidaridad (cuantificadas en millones de pesos) que el sector empresarial ¿es justo meterles más carga financiera después de todo eso, justo cuando sus finanzas también están precarias? Yo creo que no.