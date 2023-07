¿Imprimir mucho dinero… para acabar con la pobreza?

Una de las grandes causas de inflación, es la impresión excesiva de dinero, así como lo acaba de leer. Ningún país, ninguna economía, crecen solamente imprimiendo billetes, de hecho, es un acto peligroso.

La economía crece cuando se producen bienes y servicios al ritmo que se demandan, y existe dinero suficiente para que se den los intercambios de éstos.

PUBLICIDAD

Si usted llega a una isla donde están 200 personas, y no existe nada ahí, usted podrá darle millones a cada uno, pero mientras no haya bienes ni servicios que consumir, ese dinero no servirá de nada, bueno tal vez para encender una fogata sí sirva.

Pero si usted llega con un helicóptero y les deja caer una caja con comida y ropa, los que están en la isla van a querer pagar lo que sea, con tal de quedarse con ella con tal de sobrevivir.

Cuando se imprime dinero en exceso, comienza un ciclo empobrecedor que se denomina hiperinflación. Es decir, el dinero pierde su valor porque los pocos bienes producidos son perseguidos por muchos billetes, provocando alzas de precios.

Otro fenómeno económico se da cuando crecen los precios y se estanca el empleo, aquí se da la estanflación.

Un tercer tipo es la deflación, que es cuando los precios comienzan a bajar porque la gente no tiene dinero para gastar.

Como usted puede ver, existen diversos fenómenos que pueden suceder en un momento dado, cuando se dan desequilibrios entre la oferta, la demanda y el dinero circulante.

El dinero, por sí mismo, no resuelve los problemas económicos, cuando no hay un crecimiento en la producción de bienes y servicios.

Los países que mejor producen los bienes, cuentan regularmente con mejor tecnología y recursos humanos capacitados.

El camino para tener una moneda fuerte, es precisamente tener los recursos naturales, saber procesarlos, agregarles valor y repetir ese ciclo de manera constante.

Si, por el contrario, se piensa que solo imprimiendo dinero se va a salir de la pobreza, pues es algo equivocado.

El mundo ha tenido muchos ejemplos a lo largo de la historia, donde países han caído en fuertes procesos inflacionarios debido a esa falsa creencia de que el valor está en los billetes y no en los bienes.

El dinero surgió como una necesidad para realizar intercambios, luego de que al trueque se le acabara el aire, por las limitaciones que tenía.

Antes del dinero, se les brindó un valor a los metales, siendo el oro y la plata dos de los principales y más apreciados por la humanidad.

Luego vino el dinero, que refleja el valor de los bienes, -reserva de valor-, sirve de unidad de cuenta y medio de pago.

Es común, que muchas personas crean que imprimiendo y regalando dinero, la pobreza se va a terminar, pero nada más fuera de la realidad.

Quienes hicieron eso, terminaron pagando un precio muy alto.

En el caso de México, eso sucedía en los años ochenta, cuando el gobierno tenía a su mano y antojo, el manejo del banco central.

A los más jóvenes, se les debe recordar que llegamos a tener inflaciones superiores al 150 por ciento anual, precisamente por el mal uso de una herramienta como lo es la impresión y emisión de moneda.

Afortunadamente, el Banco de México obtuvo su autonomía un 1 de abril de 1994.

Cierro esta participación con un texto del Banco de México, donde se anota que el mal uso de la política monetaria, tiende a generar desequilibrios que a la larga nos salen muy caros como sociedad:

“A lo largo del siglo XX, varios países experimentaron graves crisis macroeconómicas, desencadenadas o amplificadas por una dominancia de las necesidades fiscales sobre la conducción de la política monetaria. Diversos gobiernos, tanto de países emergentes como desarrollados, pretendieron sin éxito estimular la actividad económica y el empleo presionando al banco central a adoptar una política monetaria expansiva orientada a financiar el gasto público. Esta utilización de la política monetaria, aunada a otros desequilibrios, generó distorsiones y, en muchos casos, provocó crisis de gran magnitud”.