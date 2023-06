Impacto de la Ley 3 de 3 en las elecciones 2024

Ciudad de México.- Hace meses leí de la autora Alma Delia Murillo, en su libro titulado “La cabeza de mi padre”, que en nuestro país todos somos hijos de Pedro Páramo, en alusión a que en un 40% de los hogares mexicanos se sufre del abandono de la figura paterna.

Así es, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) 3 de cada 4 hijos de padres separados, no reciben pensión alimentaria, y el 67.5% de las madres autónomas, enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas, por lo que un alto porcentaje de los juicios en materia de pensiones alimenticias son promovidos por madres de familia, en contra del padre que no cumple con la obligación de proporcionar alimentos, en favor de sus hijas e hijos, de forma tal, que de cada 10 deudores (as), 9 son hombres y una es mujer.

PUBLICIDAD

Es cierto, que los feminicidios -por obvias razones- son los que adquiere mayor visibilidad, no obstante, la violencia de género tiene otras formas menos explicitas de manifestarse, pero igualmente lesivas, y todas, se interceptan unas con otras, generado este ambiente de vulnerabilidad, desigualdad y discriminación en perjuicio del sexo femenino, como lo constituye la falta de pago de las pensiones alimenticias, pues no solo representa una violación a los derechos de la niñez, sino también es una forma de violencia contra ellas, ya que ser madre autónoma es una de las peores violencias, pues -virtud a los estereotipos de género- se tiende a pensar que solo por el hecho de ser mujer, se es plenamente capaz de llevar a cabo la labor de crianza, y a la vez, desempeñarse laboralmente para sostener a sus hijos, pese a la pesada carga física y emocional que esta situación representa, en un Estado que agrava aún más su difícil realidad, al cerrar las estancias infantiles y tener un precario sistema de salud.

La lucha por erradicar las distintas formas de violencia que sufrimos las mujeres ha sido lenta, pero debemos reconocer que, aunque falta mucho por hacer, existen grandes logros como lo es la reciente entrada en vigor de la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, mediante la cual se adiciona una fracción VII al artículo 38 de la Constitución Federal, con el propósito de suspender derechos político-electorales a los ciudadanos, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, y por ser declarada como persona deudora alimentaria, dicha prohibición se extiende en la legislación secundaria, para quienes pretendan ocupar cualquier cargo público, en cualquier orden de gobierno.

Luego, es en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objeto es concentrar la información de los deudores y acreedores de obligación alimentaria, a efecto de que a través de un sitio web, se emita de forma gratuita certificados de no inscripción, como requisito para la realización de ciertos trámites, tales como: solicitud de permisos y licencias para conducir; trámite de pasaporte, así como trámites ante notario, referentes a la compra-venta de inmuebles y cesión de derechos y en las solicitudes para contraer matrimonio.

Los datos que se inscriben en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos –a cargo de los Supremos Tribunales de Justicia locales- son los siguientes: nombre y apellidos del deudor alimentario, Clave Única del Registro de Población (CURP) del deudor alimentario, nombre del acreedor o acreedores alimentarios, datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, número de acreedores alimentarios y de pagos incumplidos, junto con el monto del adeudo alimentario y el Órgano jurisdiccional que ordenó su registro.

Ahora bien, aun y cuando el 25 de agosto del 2021 en Chihuahua se publicó la Ley de Registro Estatal de personas Deudoras Alimentarias Morosas, de la que surge el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias, lo cierto es que, el ordenamiento federal antes invocado, impone a los Estados y Supremos Tribunales de Justicia locales, la obligación de armonizar su marco normativo, con los lineamientos antes descritos, así como crear la infraestructura correspondiente para su funcionamiento, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de estas reformas (8 de mayo de dos mil veintitrés).

Es importante que estas adecuaciones se realicen a más tardar a inicios del próximo año, porque todas las disposiciones que tienen un impacto en procesos electorales, se deben emitir 90 días antes del proceso electoral, amén de que el registro de candidaturas se dará cerca del mes de marzo de 2024.

Igual de trascendente resulta, que desde sus procesos internos, los partidos políticos se abstengan de postular a cargos de elección popular a personas que se encuentren en alguno de los supuestos de la 3 de 3, pues no se puede avalar que se les brinde la posibilidad de ocupar un espacio de poder, porque desde su posición, seguirán aprovechándose de las condiciones estructurales de desigualdad y discriminación que padecemos las mujeres, para seguir repitiendo estas conductas desde sus cargos, como la experiencia nos los ha enseñado.

¡Cero tolerancia, para los generadores de violencia contra las mujeres e infancias!