Imaginación ética y deconstrucción de las violencias

Segunda de dos partes

Sin embargo, la violencia directa es sólo la punta del iceberg de las otras dos formas de violencia señalados por Galtung, que, aunque son menos visibles, provocan por igual múltiples daños. La violencia estructural o sistémica –aclara– son formas institucionalizadas de explotación y de fragmentación social que obstaculizan la conciencia y la organización de las personas para satisfacer sus necesidades.

Aunque es una violencia que no deja huellas visibles en el cuerpo, sus efectos se sienten en la mente y el espíritu de las personas y los grupos. Y al considerarla como daños que afectan a la naturaleza u otras formas de vida, los dos conceptos sobre los que tendría que aplicarse la imaginación ética son “contaminación” y “agotamiento de recursos” para comprender qué hemos hecho mal, qué habría que cambiar o qué capacidades podríamos exigirnos mutuamente para mejorar.

El objetivo, como lo señalaba Dora García, es trascender las violencias. Finalmente, la violencia cultural a la que alude Galtung está anclada en las verdades profundas sobre las que giran las cosmovisiones de los pueblos, y al igual que sucede con los peces que no pueden ver el agua que les rodea porque están inmersos en ella, no logramos ver la violencia cultural que está presente en las ideas, consignas, normas o tradiciones con las que se justifican la represión y explotación.

Sin mayor reparo se utilizan expresiones como “la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre” o “el que con lobos anda, a aullar se enseña”, sin caer en cuenta del racismo, la degradación o exclusión que llevan implícitas. Esas “verdades” de la cultura violenta en las que nos movemos (como el pez en el agua) surgen y se consolidan en relación con seis ámbitos existenciales –precisa Galtung–: la religión, las ideologías, las ciencias empíricas, el arte, los lenguajes y las ciencias formales. Contamos pues con una amplia gama de situaciones en las que es posible poner en práctica la imaginación ética y avanzar en la deconstrucción de la violencia.

Por su parte, Ignacio Martín-Baró, sacerdote jesuita asesinado en 1989 en San Salvador por su compromiso con una psicología de la liberación al servicio de los afectados por la guerra en aquella región latinoamericana, planteaba la importancia de identificar los elementos que son constitutivos de violencia, a saber: 1) la estructura formal del acto violento, es decir, la conducta objetiva, extrínseca y observable (¿desaparición de personas, represión policiaca, asesinatos…?), 2) el contexto posibitador donde se llevó a cabo (¿la vía pública, una manifestación social, campañas electorales, las redes sociales…?), 3) las características subjetivas del o los agresores, aquellos aspectos que sólo pueden ser explicados desde el carácter particular de la/s persona/s que se comporta/n con violencia (¿rol social, nivel socioeconómico y cultural, rasgos de personalidad…?), y 4) el fondo ideológico desde el que se juzgan el sentido y el significado que tienen tales hechos para sus autores (ofendidos y ofensores), para el contexto donde se ejecutaron y para las instancias que dictaminan lo que cuenta o no como violencia.

La violencia –aclaraba el jesuita– es un fenómeno complejo en el que se mezcla un conjunto amplio de conductas y actitudes. Tiene un carácter histórico y cambiante que tiende a incrementarse una vez que se ha puesto en marcha (lo que se denomina “espiral de violencia”). La violencia tiene su propia racionalidad y cada orden social determina las circunstancias y condiciones en las que se puede producir y quiénes son los agentes sociales autorizados para ejercerla.

Puesto que la violencia son hechos y situaciones concretas que demandan respuestas históricas específicas capaces de transformar los procesos sociales y sus dinámicas, vale la pena considerar las ventajas que supondria poner en blanco y negro los hechos, el contexto, los aspectos subjetivos y el fondo ideológico que son constitutivos… de ciertos feminicidios, determinadas violencias de género, situaciones en las que se da la trata de personas, etcétera, y de esa manera, contribuir a su deconstrucción.

José Manuel Martín Morillas, igualmente desde una perspectiva psicosocial, enfatiza el carácter eminentemente humano de la violencia: una conducta deletérea que forma parte de las tendencias autodestructivas de la especie humana con la que se busca hacer daño. Más allá de la insatisfacción de necesidades, entiende que violencia es «todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el desarrollo humano» (p. 19). Más aun, lo que permite determinar si una situación se regula, transforma o gestiona con violencia –dice– son las normas y los valores que rigen en cada cultura. Lo que en un determinado contexto se considera violencia, puede que en otro no lo sea. ‘Violencia’ es un término polisémico y ambiguo que no explica nada de por sí. Se utiliza para denotar hechos, actitudes, discursos o situaciones de diversa índole. Sin embargo, en muchas ocasiones se le asocia con pobreza, desigualdad o exclusión, dejando de lado otras situaciones que igualmente provocan daños en las personas o sociedades (ingobernabilidad, crecimiento desmedido de las ciudades, prácticas culturales asociadas al patriarcado, etc.). Con estos señalamientos se pueden pantear otras tantas preguntas para continuar deconstruyendo las violencias: ¿qué conductas son utilizadas en una situación específica para infringir daños (maltratar a una mujer anciana en un departamento de la Ciudad de México)? ¿Qué valores y normas se emplean para calificar como violento cierto acontecimiento (el asesinato del exgobernador de Jalisco en Puerto Vallarta)? ¿Qué ventajas y desventajas supone continuar usando el término “violencia” cuando se sabe que no explica nada dada la ambigüedad que representa?

Ante ciertos hechos o determinadas circunstancias –explica Martín Morillas– emerge una matriz agónica en relación con lo conflictivo, conformada por plexos emotivo-cognitivos (formas de ser y de hacer) y plexos comunicativo-expresivos (formas de pensar, sentir o hablar), que al contrastarse con las instancias socio-morales que establecen lo que cuenta como conducta deletérea en esa cultura, se transforman en conciencia agónica (conciencia de lo que es el sufrimiento). Esta conciencia, al buscar explicaciones sobre cómo se hace esa valoración socio-moral de la violencia, va configurando una racionalidad agónica (esquemas cognitivo-pragmático-discursivos respecto de actitudes, creencias, ideas, valores sobre lo que son la vida, la muerte, el sufrimiento o el poder) que rige el comportamiento colectivo en esa cultura.

Matriz, conciencia y racionalidad agónica; sufrimiento, conciencia y racionalidad; hechos, emociones, valores y conceptos; palabras, instancias y cultura… forman parte de ese entramado complejo que conocemos como violencia. Las alternativas pacíficas no van a surgir de la noche a la mañana ni por generación espontánea. Construirlas, además de buena voluntad, demanda nuevas perspectivas. La imaginación ética propuesta por Dora Elvira García abre horizontes hacia el porvenir. La deconstrucción, es una invitación para mirar con nuevos ojos las ideas y los conceptos con los que ahora contamos. En síntesis: tenemos capacidades para hacer las paces aún en contextos marcados por la violencia.