Imaginación ética y deconstrucción de las violencias

Primera parte

Frente a las múltiples expresiones de violencia que actualmente se viven en México, la búsqueda de alternativas pacíficas se ha convertido en una imperiosa necesidad en los últimos años. Sin embargo, no es prudente asumir acríticamente cualquier propuesta de paz. Un criterio que ayuda a discernir las buenas iniciativas es cuando se incluye de alguna u otra manera la perspectiva de los conflictos buscando resolverlos, manejarlos, regularlos, gestionarlos o transformarlos. Conflicto no es sinónimo de violencia. Es la tensión natural que surge en las relaciones que se establecen entre las personas diversas que somos. La violencia, por su parte, es la forma de intentar resolver esas tensiones mediante la imposición, el uso de la fuerza o la eliminación de las contrapartes. Por supuesto que reaccionar de esta manera, lejos de aminorar las divergencias, solo hace más complejo el conflicto inicial. La violencia es una conducta aprendida porque, como ha quedado establecido en la Declaración de Sevilla (1989), los seres humanos no somos violentos por naturaleza, ni hemos heredado los genes que se requieren para desarrollarla. Tampoco se debe confundir violencia con agresividad. Esta última es la respuesta biológica y adaptativa al servicio de la vida, fundamental para la sobrevivencia cuando enfrentamos peligros o amenazas, aunque en ciertas circunstancias es utilizada de manera destructiva y cruel. Es entonces cuando la calificamos de violenta.

Desde la Investigación para la Paz y los Conflictos, la violencia ha sido objeto de estudio por parte de diversos autores. Sin embargo, varios de ellos advierten sobre la necesidad de no quedarse solo en la documentación y el análisis de los hechos que provocan daño sino avanzar en la “deconstrucción” de tales violencias: desenemarañarlas, desentrañarlas, desmenusarlas. Más aun, “No es lo mismo ver violencia y ver paz, y preguntarse qué hacer con la violencia, desde la violencia, que ver violencia y ver paz y preguntarse qué hacer con la violencia desde la paz”, precisaba Francisco Muñoz. El punto de vista que se asume de partida frente a hechos que provocan daños resulta fundamental para saber frenar la espiral de violencia que se desata cuando lo único que se nos ocurre es “echarle más leña al fuego”. La violencia ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Es similar a la enfermedad que también nos acompaña en nuestro devenir como especie. Sin embargo, así como hemos aprendido de anatomía, fisiología o infectología para frenar las enfermedades, sabemos que tenemos capacidades para mitigar las agresiones violentas. Pero ¿qué necesitamos para adquirir esas capacidades? Además de voluntad, hay que hacernos de nuevas ideas, nuevas formas de ver y pensar (llevar a cabo un “giro epistemológico” lo llaman algunos), y otro tipo de instituciones capaces de crear condiciones donde sea posible el desarrollo humano pleno y justo para todas y todos.

Dora Elvira García, por ejemplo, para Trascender la violencia (título que da a una de sus obras ) propone pensar la paz como una paz imperfecta, es decir, como una paz acorde a la condición humana que a la vez que ha aprendido a hacer el mal, sabe también hacer mucho bien, ya que, en medio de las violencias y los conflictos, los seres humanos intuimos que podemos comportarnos de otras maneras. Por eso, contar con un concepto claro de paz (imperfecta en este caso), ayuda a discernir mejor qué podemos hacer con las violencias. Para afianzar esta forma imperfecta de pensar la paz, la autora propone utilizar la imaginación ética, es decir, vincular la paz con la imaginación de modo que podamos sospechar, inventar, crear, forjar y concebir posibilidades realistas para superar las violencias, considerar la paz como todo aquello que nos impulsa a ser más humanos, a ponernos en el lugar de los demás, a ir más allá de lo dado, aparente y visible para organizar de otros modos nuestro ser social, asumir la injusticia y exclusión que vivimos (lo-no-realizado-aún) para imaginar cómo resarcir los lazos rotos y los daños perpetrados porque “aquello que emerge de la creatividad, es lo que podrá dar luces para concebir y favorecer proyectos de paz”.

Las propuestas que otros autores hacen para comprender la violencia (Galtung, Martín-Baró o Martín Morillas) caminan en un sentido parecido a lo propuesto por García. Johan Galtung explica la importancia de distinguir la violencia directa de las violencias estructural y cultural, aclarando que la directa es la más visible y es palpable en aquellas situaciones donde hay agresión y crueldad contra otros seres humanos (asesinato de candidatos a puestos de elección popular en las últimas semanas, por ejemplo) y otras formas de vida (tráfico de especies en peligro de extinsión, depredación de bosques y contaminación de ríos…). Aquí, el concepto básico a deconstruir se denomina “represión”.

Por cuestiones de espacio este artículo se dividió en dos partes. La próxima semana se presentará su continuación.