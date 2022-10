Ilegalidad oficial

Por principio jurídico, las personas pueden hacer todo lo que estén facultadas a hacer, excepto lo que tengan expresamente prohibido. Para el caso de las actuaciones de las autoridades, las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les faculta expresamente para hacer. Esto es además una garantía constitucional para el efecto de que los derechos de las personas no se vean vulnerados. Es algo que en la escuela de derecho se enseña desde el primer día.

A pesar de ello, muchas autoridades abusan de su poder en perjuicio de sus gobernados. Para ello, el sistema legal mexicano contempla la figura de diversos medios de defensa en contra de actos de autoridad que se emiten en perjuicio de ciudadanos. Esto sucede, pues en países con un Estado de Derecho (rule of law) frágil, las autoridades sucumben ante la tentación de abusar de su poder, casi siempre afectando derechos de personas. Es decir, aquellas autoridades que cuando asumen el poder protestan guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, son las primeras en vulnerar el marco jurídico.

Casi todos los gobiernos de todos los niveles que hemos tenido, violan la ley constantemente. En ocasiones por ignorancia o indolencia, y en otras ocasiones de forma premeditada, las autoridades actúan de esa forma ilegal. Esto sucede en todos los países, regularmente aquellos en los que no se cuenta con un sistema de “accountability” palabra que, irónicamente, no existe en nuestro idioma. Eso habla mucho de nuestro sistema.

Durante el gobierno de Javier Corral, vimos abusos reiterados, una constante de violar la ley de forma recurrente, siempre en detrimento de gobernados, especialmente sus perseguidos políticos. Abusos como remover al presidente del Tribunal Superior de Justicia, nombrar una consejera de la Judicatura que no cumplía los requisitos para ocupar el puesto, hasta detener arbitrariamente personas (que al final, resultaron absueltas de sus perversas acusaciones) son solo una muestra del catálogo de fechorías cometidas por este personaje.

Este actuar ilegal no ha sido sancionado por las actuales autoridades; por tanto, creo que en la medida que esos abusos no sean castigados, se abrirá la puerta para que se crea que en Chihuahua el que la hace, no la paga.

Haberse robado una casa de una vecina en la calle Ignacio de la Peña, sus vínculos con la muerte de Miroslava Breach, decenas de detenciones ilegales (con su respectiva fabricación de pruebas), y la protección brindada al líder criminal “El Chueco” (a quien se le acusa de haber asesinado a los dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en Cerocahui) son ejemplos del actuar criminal de Javier Corral.

Dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta; sin embargo, Corral es un ejemplo de lengua larga-cola larga con estos ejemplos que acabo de referir. En la medida que el gobierno se tarde en procesarlo, Corral podrá salirse con la suya, e incluso llegar al Senado o a cualquier otra responsabilidad pública desde la cual estará escudado. Sin embargo, a pesar de ser un tema del que hay mucho material para escribir, no venimos a hablar de él.

En meses recientes, ha cobrado relevancia un programa de televisión pública (pagada con recursos públicos) que se transmite por parte del Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores. Este programa ha sido el paredón de fusilamiento de la gobernadora de Campeche desde donde ataca a sus enemigos políticos. Recursos públicos destinados a cobrar vendettas políticas.

En dicho programa se ha golpeado constantemente al exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, a la alcaldesa de la capital de Campeche Biby Ravelo, y a varias personas que le son incómodas a Sansores. Ante esto, los afectados han promovido diversos medios de defensa en contra de dichas publicaciones, y a pesar de que diversos jueces han concedido suspensiones (de amparo) a los afectados, la gobernadora Sansores sigue golpeando por ese medio a sus enemigos. Un ejemplo más de que, quienes juraron cumplir la ley, son los primeros en violarla.

En días recientes, la señora Sansores dirigió sus baterías hacia el líder del oficialismo en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal. Se exhibió una conversación (editada y manipulada) donde Monreal participa; no se refleja ninguna actividad delictiva ni mucho menos. Es simplemente una conversación entre dos políticos sobre temas relevantes del entorno nacional.

Ante este golpe, el equipo de Monreal respondió exhibiendo muchas de las tropelías cometidas por la señora Sansores, la adquisición de diversos terrenos, y algunos actos de corrupción donde Sansores es evidenciada. Es decir, Sansores (al igual que Corral) tiene la lengua larga y la cola larga.

Ricardo Monreal ya presentó una denuncia por la intervención ilegal de su teléfono. Si en este país existe la justicia, Sansores deberá ser sancionada por ello. No puede ser que, como dijimos en entregas anteriores, en el caso de Watergate, un presidente de Estados Unidos haya renunciado por colocar micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata para escuchar lo que ahí se debatía, mientras que en México las autoridades intervienen teléfonos y lo presumen en un Talk Show parecido a “Laura en América”.

Es evidente que la estrategia de Sansores es golpear mediáticamente a un aspirante natural a la candidatura de Morena rumbo al 2024. Sansores ha difundido en varias emisiones de su programa su simpatía por Claudia Sheinbaum, usando así recursos públicos para propósitos político-partidistas.

En el espectro morenista, Ricardo Monreal parece poder llegar a acuerdos con Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, otros de los dos aspirantes a suceder a López Obrador. Por ello, y con el propósito de debilitar a esa corriente política, Sansores golpeó al líder de la Cámara Alta.

Es importante recordar que Sansores tiene fuero constitucional por el hecho de ser gobernadora. Por tanto, no podría ser procesada por la autoridad en caso de que esta fuera la intención de la Fiscalía, hasta en tanto no fuera removido este obstáculo procesal.

En este caso, el oficialismo tiene la oportunidad de demostrar que la ley es pareja para todos. Sin embargo, casi podemos adelantar que la FGR no moverá un dedo para afectar a Sansores.

Resulta inconcebible que una autoridad cometa delitos interviniendo comunicaciones y difundiéndolas destinando recursos públicos para ello. Al margen de que esta actuación resulte absurda, creo que refleja algo aún más grave: el nivel de debate en México.

Una gobernadora exhibiendo a un senador, parecería un chisme de lavadero. Sin embargo, por el rating que se genera a partir del morbo de muchos, Sansores sigue envalentonada para seguir actuando de esa forma. Parecería que Campeche no tiene problemas más importantes que se deban resolver. Esto recuerda al tristemente célebre Javier Corral, quien no gobernaba un Estado que estaba en llamas, por estar persiguiendo varios fantasmas que espantaban su sueño.

Las autoridades deben entender que no pueden estar violando la ley a cada momento. Para cada autoridad hay otra autoridad que debe estar atenta a cuidar el marco normativo. Esa es la teoría de los pesos y contrapesos que deben prevalecer en todo sistema que se precie de ser democrático.

Se requiere que en nuestro país se promueva con mayor ahínco el respeto a la ley, especialmente por parte de aquellos que tienen el deber de aplicarla. Las épocas de las monarquías sexenales ya quedaron en el pasado, al menos eso es lo que se dice por quienes actualmente gobiernan.