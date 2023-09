Identidad nacional e identidad fronteriza

Ciudad de México.- Septiembre es un mes de gozo para los mexicanos; es el periodo en que reforzamos nuestra identidad nacional. Generalmente, es un periodo que aprovecho para reflexionar sobre los acontecimientos que nos han traído a lo que hoy somos como nación. Todos sabemos que el 16 de septiembre celebramos un aniversario más de nuestra independencia. Sin embargo, también existen otros acontecimientos históricos ocurridos en este mes, que para nuestra región deberían ser elementos relevantes para conmemorar la identidad fronteriza.

Me remonto a los hechos; el 13 de septiembre se conmemora en México la Batalla del Castillo de Chapultepec. Un acto de defensa de la patria: “el martirio histórico de los héroes de Chapultepec” en 1847. Esta batalla representó el enfrentamiento entre el ejército mexicano y el ejército estadounidense que terminó con la toma del Castillo y la pérdida de territorio mexicano al norte del Río Bravo, lo que se formalizó con la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848.

PUBLICIDAD

Con la firma de este tratado, también conocido como el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo definitivo entre México y los Estados Unidos, se establecieron las condiciones para la rendición de México e incorporar California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, parte de Colorado y Wyoming, al país del norte. Esta reconfiguración geográfica entonces, es producto de lo acontecido el 13 de septiembre de 1847. Desde mi punto de vista, es desde ese día y momento en que se define el surgimiento de una nueva frontera y por ello el origen de mi propuesta para que en alguna fecha de septiembre también se conmemore la identidad fronteriza.

México perdió territorio, pero sin duda, las raíces culturales, herencia étnica, creencias religiosas, acontecimientos históricos y normalización de la movilidad poblacional sur-norte y viceversa, terminaron por consolidar entre la mayoría de los residentes, un sentido de pertenencia a la región, independientemente de la nación de que se trate. Es decir, el surgimiento de una nueva delimitación territorial entre México y los Estados Unidos separó territorios, pero no identidades. Por ello, se consolidó la asimilación de creencias, gustos y costumbres entre los habitantes de la nueva frontera.

La nueva frontera es territorial aunque también demográfica. La frontera territorial es la que actualmente separa físicamente a México y los Estados Unidos, en tanto que la demográfica es más amplia y desde mi concepción comprende a quienes habitamos en los estados del norte de México y a población que habita en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. En ellos, al menos la tercera parte de su población es hispana, mayormente de origen mexicano. Es esta frontera demográfica la que le da sentido y vida a la región en la cual la mayoría de los habitantes fronterizos contemporáneos incorporamos y fusionamos lo mejor de la cultura mexicana y estadounidense.

Mi maestro y asesor en la Universidad de Arizona, el Dr. Oscar J. Martínez, con su libro “Border People. Life and Society in the Borderlands” me inspiró a pensar en que es posible concebir la frontera y la vida fronteriza de una manera diferente. Los ciudadanos fronterizos con raíces mexicanas tenemos la fortuna de conservar el orgullo por nuestro pasado indígena, por nuestra cultura y por nuestra historia y, al mismo tiempo, hemos sido comprensivos para entender a la sociedad estadounidense, que, como sociedad joven, se ha tenido que abrir paso por diferentes vías para conformarse como nación.

En resumen, el mes patrio siempre invita a la reflexión sobre los hechos históricos que nos dieron patria y la esencia como país. En esa reflexión, no podemos de dejar de lado los hechos históricos que dieron origen a nuestra nueva frontera. Me parece que bien vale la pena celebrar en septiembre, el origen de nuestra nacionalidad y aprovechar para también instituir un día de este mes, como el día que dio paso al surgimiento de la identidad fronteriza.