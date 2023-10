Huyen no emigran

El fenómeno migratorio irá en aumento cada día porque nadie está haciendo nada por atender las causas que la motivan.

Y vaya que sí hay muchas causas las que pueden explicar la migración, van desde cuestiones de seguridad, demográficas y desde luego las violaciones de los derechos humanos, la pobreza y porque no hasta las condiciones climáticas.

PUBLICIDAD

Según el parlamento europeo, la migración es el desplazamiento de personas de un lugar a otro para establecerse en un nuevo emplazamiento y puede ser voluntaria o involuntaria, y puede ocurrir por una variedad de razones diferentes, que van desde cuestiones económicas hasta ambientales o incluso sociales.

Dentro de los factores sociopolíticos está la persecución étnica, religiosa, racial, política y en casos más graves está la guerra, o (la amenaza de) conflicto y la persecución del gobierno.

La migración demográfica y económica relacionada con las normas laborales deficientes, las altas tasas de desempleo y la salud general de la economía de un país es quizás la más importante.

Los migrantes buscan mejores condiciones de vida, mejores salarios, más oportunidades de empleo, un nivel de vida mejor, así como más oportunidades educativas.

El medio ambiente también ha sido siempre un motor de migración, ya que las personas huyen de los desastres naturales, como inundaciones, huracanes y terremotos y más cuando los gobiernos los abandonan.

Los migrantes están buscando llegar a Estados Unidos porque saben que hay empleos que los mismos estadounidenses no quieren hacer, lo hacen porque por un dólar ellos ven 20 pesos y la prueba de ello es que tan solo en Guatemala el 90% de las razones por las que dejan su país, es por cuestiones económicas y en el caso de los hondureños es el 93%.

Al inicio del año en Honduras, al día 1 mil 142 personas dejaban diariamente el país de manera irregular para ir a EU, España e Italia según la Fundación Eleutera.

Del caso venezolano muchas personas refugiadas y migrantes se encuentran en situación de pobreza y luchan por sobrevivir lo cual se agravó con el COVID 19 que les agravó las circunstancias que ya eran de por sí muy difíciles.

Ahora, y de acuerdo a la ACNUR la Agencia de la ONU para los Refugiados, y datos de los gobiernos de los países que recibieron venezolanos, el número de refugiados y emigrantes ha superado los siete millones de personas en todo el mundo, se trata de la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud a nivel mundial.

Nicaragua no se queda atrás, ya que cientos de miles de nicaragüenses han huido de su país en los últimos años, para escapar de la pobreza y la represión del gobierno de Daniel Ortega el cual cada vez es más autoritario.

Durante generaciones, Nicaragua, el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití, solo vio emigrar a cuentagotas a sus habitantes hacia EU.

En Nicaragua la inflación galopante, los salarios cada vez más bajos y la erosión de la democracia en un gobierno cada vez más autoritario han cambiado drásticamente el cálculo ya que a finales del año pasado más de 180 mil nicaragüenses cruzaron a Estados Unidos, unas 60 veces más que los que entraron durante el mismo periodo dos años antes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

México no se queda atrás, según BBVA ya que entre enero de 2021 y junio de 2023 los niveles de migración mexicana no documentada hacia EU se mantienen elevados. En este periodo promedia 63 mil encuentros migratorios mensuales, aunque en los últimos meses se ha reducido el flujo.

El documento Anuario de Migración y Remesas 2023, detalla que la migración laboral mexicana documentada ha crecido hasta niveles récord.

Entre 2019 y 2022, las visas H-2A (Trabajo temporal agrícola) para la población mexicana crecieron 46.3%, hasta 276 mil.

Detalla que la saturación de solicitudes de asilo en EU lleva a miles de migrantes a permanecer en la frontera norte de México. Al cierre de 2022, sumaba más de 1.3 millones de solicitudes y casos pendientes cuando el sistema de asilo en EU solo puede resolver 41 mil solicitudes y 53 mil casos al año.

Un reflejo del problema es que hoy México se afianza como el segundo país con más remesas en el mundo; superará a China por más de 10,000 mdd.

Se estima que las remesas a México cerrarán en 63,700 mdd (+8.9%) para 2023 y llegarán a 67,900 mdd (+6.6%) en 2024.

La llegada de migrantes irá en aumento cada día porque los gobiernos no están haciendo nada por atender las causas que la motivan, muchos gobiernos en Centroamérica dictatoriales que no están generando empleos y mucho menos bien remunerados, no están resolviendo los problemas de inseguridad tan graves en los que el narcotráfico cada día gana más terreno.

El fenómeno migratorio es muy grave pero lo son más las condiciones económicas, políticas no favorables que los están obligando a huir de sus países de origen, gracias a la indolencia e indiferencia de quienes los gobiernan.