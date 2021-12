Hoy o nunca, el rescate de lo robado

Seria aspirante a inversionista y empresaria de respeto, la hija mostró a su padre con orgullo desbordado los primeros dos mil pesos en efectivo recibidos como rendimiento de 40 mil metidos en la financiera de “moda”, Aras.

Pesos más, pesos menos, su rendimiento debió ser de cuatro mil en un mes pero sus “ejecutivos” o “asesores” de la empresa la convencieron de reinvertir los dos mil pesos restantes. En un mes tenía dos mil en mano y en “su cuenta” 42 mil pesos.

¡Yupi!, exclamaba ante el padre que, mano en el mentón, se resistía a creer en la seriedad de aquella operación. Siempre insistió a su hija que no la concretara; más que todo, porque el origen de los 40 mil era ahorro familiar y tenía como destino “ir asegurando” los estudios superiores y alguna especialidad de la “niña” de veintitantos años de edad. Temía al potencial fraude futuro.

La inversionista volvió a tener noticias de Aras hasta tres meses después cuando recibió otros dos mil pesos y “su ahorro había subido” a más de 50 mil. Le entregaron otra mitad del rendimiento y el 50 por ciento fue “reinvertido”.

Desde el segundo mes que no hubo pago, la muchacha guardó silencio por “pena”, al tercero se armó de valor para platicar de nuevo con su padre. Le dijo que ya tenía otros dos mil pesos y que seguía aumentando su participación.

El padre no es ningún tonto; desde que no llegaron en tiempo los segundos dos mil pesos no creyó más en la operación y exigió a su hija recuperar el capital; por lo menos los 40 mil “sin rendimientos”.

Ahí empezaron las vueltas y vueltas a las oficinas de la financiera; decenas de llamadas telefónicas a promotores y asesores, que terminaron recordándole la existencia de “contratos” firmados por ella que permitían a la empresa invertir su dinero en distintos negocios “en proceso de generar utilidades”.

La historia de angustia y de coraje lleva ya dos años. Se desarrolló con total discreción en Juárez hasta que la joven fue orillada por su familia a interponer la denuncia correspondiente, que se ha sumado a más de tres mil acumuladas contra Aras y que sin duda alcanzará en el estado conservadoramente las 20 mil, pues son más de 20 mil las personas robadas.

Entre los casos ahora en manos de jueces sobresalen algunos versátilmente diabólicos. Bien ideados, bien preparados; estructurados para el engaño, algo distintos al viejo sistema Ponzi de defraudación característicos de la pirámide, pero con el objetivo de siempre robar.

Una señora “invirtió” 200 mil pesos. Durante cinco meses por cada mes le fueron pagados con rigurosa puntualidad rendimientos del siete por ciento sin discusión alguna. Ella se dedica en escala micro a comprar y vender casas; una, dos, o tres por cada seis meses, por año.

Platicó su negocio a una de sus promotoras. Le confió que tenía una casa de cinco millones en venta. La promotora platicó con “sus jefes”, estos mandaron hacer “un avalúo”, del avalúo desprendieron que la casa “valía poco más de los cinco millones”, así que ofrecieron a la señora cinco millones y medio. Pues bueno, dijo la señora. Quién sería ella para decir que no al cuerno de la abundancia.

Luego fue visitada por un asesor “de la compañía”, arreglaron la documentación y acordaron la operación bajo una singular condición, que tres millones y medio fueran metidos al fondo de inversión de la financiera.

Entonces la señora recibió solo dos millones de pesos por la casa que ofertaba en cinco millones. Perdió tres millones más los “500 mil extras” que originalmente la habían atraído para aceptar la venta. De los 200 mil en efectivo solo recuperó menos de la mitad mientras iba persiguiendo la carnada colgando en el anzuelo.

Las ganancias de Aras debieron ser superiores al 90 por ciento. Con operaciones perversas muy similares al ejemplo anterior fueron despojados de sus vehículos más de 100 personas en la ciudad de Chihuahua. Hubo robo extraordinario de casas, ranchos...

Fueron defraudadas personas de clase muy humilde con dos o tres mil pesos, también fueron sorprendidos políticos hasta con cinco millones de pesos pero también fueron alcanzados empresarios medianos y grandes con “pequeñas” fortunas de 20 millones.

***

Lamentablemente el daño ya está hecho. La panza de Aras y sus filiales ha quedado a punto de reventar con el dinero sustraído a la confianza y buena fe de muchos; a la avaricia, a la ambición y a la ignorancia de otros tantos. A la falta de atención por parte de distintos niveles de gobierno.

La empresa defraudadora aparece ahora con cientos de propiedades por todas partes; condominios de lujo, residencias, ranchos, empresas legales; cientos de carros, camionetas, etc. Le pegaron al gordo con una táctica pura de crimen organizado.

Ha sido hasta ahora un robo genialmente bien armado. Sus operadores no tienen antecedentes ni policiacos, tampoco una sola orden de aprehensión aunque sean varias miles ya las denuncias presentadas.

Quizá los afectados recuperen algunas propiedades si alcanzan a comprobar el fraude, pero el efectivo no se ve por dónde pueda regresar.

Esas son las principales conclusiones sacadas de inicio por agentes del Ministerio Público y jueces que esta semana fueron literalmente desbordados por los montones de casos apiñados en sus escritorios. En los próximos días será todavía peor.

Para cuando salgan las primeras resoluciones judiciales, el afamado CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas, y sus cómplices, ya tendrán bajo buen resguardo el grueso de las ilícitas ganancias.

La Fiscalía General de Justicia ha embargado precautoriamente algunas decenas de propiedades a esos bribones que han dispuesto de abogados para buscar amparos y defenderlas. Cinismo también diabólico.

***

A lo largo de varias décadas, inclusive más de 100 años desde el origen Ponzi del fraude han surgido, han aparecido pequeños y grandes estafadores con la misma estrategia y con incautos refrescados de generación tras generación.

Ha sido hecho caso omiso a los consejos lanzados por todas partes y durante todo el tiempo:

-Cualquier oportunidad de inversión garantizada es sospechosa. Son sospechosas las inversiones con rendimiento constante. Los asesores carecen de las licencias respectivas oficiales. Las estrategias son complejas o nunca claramente explicadas por los promotores. Consiguen “clientes” en los círculos de mayor confianza y laborales de los inversionistas. Es frecuente que a los clientes les nieguen su documentación. Los asesores insisten en reinvertir los ahorros para evitar pagar rendimientos. Hay controles laxos o nulos para el lavado de dinero.

En el caso Aras hay múltiples delitos cometidos que involucran a distintos niveles de gobierno que debieron estar atentos a impedir que el robo haya llegado al grado de masivo, gigantesco, que ahora tiene.

Por delitos financieros de índole federal las autoridades competentes son la Comisión Nacional Bancaria, la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera de la FGR, el Banco de México. No se dieron por enterados.

Por delitos fiscales, está clara la simulación de inversiones y generación de ingresos no declarados. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) debió intervenir y aún tiene la obligación de hacerlo.

También incluye el fraude los llamados delitos procesales por nómina tanto por el manejo de los accionistas de Aras como los empleados de la misma empresa para lo cual debió y debe actuar la Secretaría del Trabajo tanto federal como estatal. ¿A poco burlaron con tanta facilidad el ISR, el ISPT y hasta el ISN? Sí.

Hay también varias normas violadas comprobadamente desde que arrancó Aras y que debieron llamar la atención de las autoridades al momento de sus conferencias y publicitación de eventos.

Ahí aparecen quebrantadas la Ley de Crédito y Ahorro, la de Instituciones de Crédito, la de Instituciones de Ahorro y Préstamo, la ley que crea a las SAPIS, (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión), que para casos como el que nos ocupa luego se convierten en EFOS (Empresa que Factura Operaciones Simuladas).

No habrá otro momento que el actual para que los defraudados tengan oportunidad de recuperar sus recursos.

No pueden aguardar con paciencia la intervención de las autoridades porque la maquinación del delito fue tan bien orquestada que, si dejan pasar unas semanas, o unos meses, las propiedades irán cambiando de mano en mano y nunca serán alcanzadas por los procesos legales para ser devueltas a sus dueños auténticos. Algunos notarios tendrán mucho qué explicar en las indagatorias.

El efectivo solo será regresado con la detención de todos los involucrados en el fraude -o los principales de ellos- e incautados los bienes adquiridos mediante la estafa.

Es ahora o nunca.