‘Hoy No Circula’ para Juárez

“Para decir tonterías no se necesita ser muy brillante”, eso decía un querido profesor de secundaria, y con el pasar del tiempo he comprobado que tenía toda la razón.

En días pasados comenzó a circular la noticia de la nueva ocurrencia de las autoridades administrativas de la ciudad, donde revelaron la intención de implementar el programa de “Hoy No Circula” en Ciudad Juárez.

PUBLICIDAD

Para aquellos que no saben lo que es el programa “Hoy No Circula”, les comento que este es un conjunto de medidas implementadas en varias ciudades de México para reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad del mismo. El programa se aplica restringiendo la circulación de ciertos autos según el último dígito de su placa y el día de la semana, de manera que los autos con ciertos dígitos en su placa no pueden circular en determinados días. Las restricciones varían según la ciudad y el tipo de automóvil, pero en general se aplican a los autos particulares, mientras que los de transporte público, de emergencia, de servicios (como el taxi y actualmente Uber, Didi y otros servicios de plataforma) están exentos del programa.

Aquí es donde radica el problema de la propuesta, en la mayoría de los lugares donde se implementó este programa existen medios alternos de transporte, y nuestra ciudad es una de las cosas de las cuales adolece más. En su mayoría las “ruteras” funcionan con diésel, y son tan obsoletas que ni siquiera lo queman de la manera adecuada, generando alta contaminación por donde quiera que circulen.

Ahora, si pretenden cargarle el peso del “Hoy No Circula” al conductor privado, este se verá en la necesidad de utilizar, entre otros, las ruteras, lo que a la larga será necesario incorporar más unidades, y sabemos que los concesionarios no las comprarán del año, sino la chatarra que deja el sistema educativo de Estados Unidos, o como lo conocemos los “School Bus”.

Algunos apostarían por el BRT, sin embargo, este aún no tiene forma, y lo cierto es que ha sido un dolor de cabeza para todos los juarenses, desde que se comenzaron a construir las estaciones, que actualmente no se utilizan de la manera adecuada. Hace unos días, Gobierno del Estado admitió que no tiene la capacidad para dar el servicio al 100 por ciento, y al parecer no lo tendrá en lo que resta la administración, por lo que el BRT definitivamente no es una opción.

Por otro lado, está el transporte de plataforma, como Uber, Didi y Google Drive; las cuales tienen el inconveniente de ser costosas, y que los precios no están regulados de tal forma que estos pueden variar de un día para otro dependiendo de la oferta y demanda. Aunado a ello, este tipo de servicio es parte del problema, ya que el ingreso de estas plataformas incrementó el padrón vehicular de la ciudad, de tal manera que las agencias de autos dieron trato preferencial a aquellos conductores para poder obtener una unidad nueva a crédito.

Por último, solo queda lo que muchos juarenses hacen, conseguir un auto chocolate, sin placas, sin registro, sin engomado ecológico, sin garantía de nada. Y sin ser adivino o gurú del transporte, puedo decir que, dada la falta de infraestructura de transporte público en nuestra ciudad, de llegar a implementarse el programa “Hoy No Circula”, lo que harían la mayoría de los juarenses sería conseguir otro auto para alternarlo en los días de restricción, y esto conllevaría nuevamente el aumento del padrón vehicular.

Por lo que, antes de empezar a lanzar propuestas sin sentido, es conveniente estructurar lo que la ciudad necesita, medios alternos de transporte, público y privado, funcional, las 24 horas del día y con un trato digno que todos en esta ciudad nos merecemos.