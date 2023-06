Horizontes de esperanza del Valle

Un proyecto de estancia infantil comunitaria no es nada sencillo, sin embargo, en San Agustín, Valle de Juárez, existe un ejemplo que ha funcionado durante tres décadas. La conocen como la Guardería "Horizontes del Valle" ubicada justo en ese bolsón de servicios sociales en el corazón del ejido de San Agustín. Este bolsón incluye al Museo Regional del Valle de Juárez, la Clínica Rural de San Agustín, la Primaria Plan de Ayala, el Kínder Soledad Herrera, la Biblioteca "Prof. Manuel Robles" y, por supuesto, la guardería de la que hoy les quiero contar su historia.

Ha sido la propia comunidad quien ha defendido este espacio a lo largo de los años. En definitiva no es algo sencillo, pero con uñas y dientes se ha logrado. Fue a inicios de la década de los 90 que llegó al Valle el programa federal de "Mujeres en Solidaridad". El objetivo del programa era la creación de comités de mujeres a lo largo del país. Se brindó capacitación para que cada comité pudiera hacer un diagnóstico de sus problemas y necesidades, así como proponer alternativas de solución. En el caso de Sanagus fueron dos proyectos que surgieron de este comité conformado por ejidatarias y vecinas: una farmacia y la estancia infantil comunitarias.

Todo empezó a marchar y el recurso federal que llegó para la implementación de los proyectos fue totalmente administrado por el comité de mujeres. Algunas de las participantes iniciales fueron Griselda Rodríguez, Catalina Estrada, Celia Martínez, Laura Carrillo y Guadalupe Carrillo. Esta última fue crucial para la persistencia de la estancia pues se ha mantenido gestionando y coordinando el proyecto por 30 años. Muchas más personas se han ido sumando y apoyando de diversas maneras. A todas esas personas, anotar la lista entera es imposible, extiendo mi reconocimiento público.

El espacio donde iniciaron y que sigue funcionando hasta la actualidad fue primero la casa donde habitó el profesor Manuel Robles, director del Centro Comunitario "Tierra y Libertad" que precisamente incluye el bolsón actual que mencioné más arriba. Luego el profesor la cedió para que vivieran las doctoras y doctoras que trabajarían en la clínica rural. Posteriormente, se dejó de utilizar para eso y se convirtió en el lugar idóneo para empezar a trabajar con la estancia. De tal manera y con el tiempo, el lugar se mantuvo de pie a pesar de que ya no existiera el programa federal que le diera origen. Varios gobiernos, de los tres niveles, han dado diversidad de apoyos. Pero creo que más allá de la voluntad de cual o tal gobierno ha sido ese equipo de la propia comunidad quienes han luchado contra viento y marea para lograr dar esperanza hasta esos horizontes en el Valle.

Puedo decir con total seguridad que este espacio también ha funcionado porque tiene un objetivo que no han abandonado nunca. Recuérdese que en la década de los noventa la industria maquiladora está en su apogeo y esa industrialización hace que muchas familias de la clase trabajadora tuvieran que estar largas jornadas en la maquila. Esto provocó que se necesitaran espacios seguros para las infancias mientras su familia se encontraba trabajando. En definitiva, los capitalistas lo menos que pensaron fue en el impacto social de este modelo. Es así que la estancia infantil responde a un contexto histórico que hasta el día de hoy sigue siendo muy parecido.

En definitiva fueron, son y serán de las infancias y sus familias los beneficios de "Horizontes del Valle". Cuántas infancias no jugaron, rieron y corrieron entre sus pasillos y salas. Y qué decir de los murales que se encuentran alrededor de su jardín, que logran capturar la esencia de sus pequeños ojos entre arcoíris. Me queda claro que ambición y maldad no tendrán alcance hasta esos horizontes de nuestro Valle de la esperanza. Horizontes de vida, sueños y lucha. Esta columna es en memoria de Verónica Carrillo, gran colaboradora de la estancia infantil que dedicó su vida al bienestar del Valle.