Honor a quien honor merece

En el presente mes de septiembre no sólo recordamos aquella justa mexicana que nos hincha el pecho de orgullo cuando recordamos que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo lanzó el llamado “Grito de Dolores” dando paso al movimiento armado que liberaría a nuestro territorio del yugo español y desterrara para siempre al virreinato de nuestro territorio. En este noveno mes, desde hace tres años recordamos también un doloroso estremecimiento telúrico y también social, ocurrido en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, hecho en el que perdieron la vida muchas personas, además de reconocer la solidaridad de los mexicanos con las víctimas del sismo, quienes se volcaron en apoyos extraordinarios para rescatar a las familias que perdieron todo su patrimonio en cuestión de minutos, haciéndoles llegar de todas partes del país y del mundo, despensas, ropa, herramientas y demás enseres que se ocuparon para sacar del sufrimiento a un país que se dolía completo, pero que la historia también le ha enseñado que unido siempre sale avante.

Por lo dicho, nos damos cuenta que los nuevos héroes y heroínas de la patria surgen en cualquier momento, para algunos o algunas el tiempo será más amable y los recordará entre olivos y ceremonias en las líneas de la historia, a otros más que son la mayoría, les tocará ser figuras anónimas, pero no menos importantes, en la construcción de un país que sigue siendo imberbe en temas de democracia y justicia social. Este escrito es mi reconocimiento personal a ellos y ellas, a quienes no temen despojarse de su tiempo, dinero, talento o esfuerzo con el fin de abonar a una patria nueva y buena.

Igualmente, las marchas callejeras nos dan una lección de fuerza social y posicionamiento de temas en la agenda nacional; de las que han ocurrido recientemente destaco la que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, ocurrida el 8 de marzo en diversas ciudades del mundo, recuerdo que solamente en la Ciudad de México cerca de 100 mil mujeres marchamos por el reconocimiento de nuestros derechos, la eliminación de las injusticias que originan la pobreza y la violencia contra las mujeres.

En el estado de Chihuahua tenemos otro ejemplo de organización ciudadana que, de lograr su objetivo, pondrá nuevamente a Ciudad Juárez en las columnas nacionales de los diarios principales y tiene que ver con la revocación de mandato que están emprendiendo ciudadanos conscientes de que un municipio que cuenta con todos los elementos para ser un espacio digno, seguro y provechoso para su pueblo no puede continuar con la dirección que lleva, por ser esta precisamente todo lo contrario, es decir, indigno, inseguro e ineficaz.

Destaco la relevancia social y la influencia de la ciudadanía cuando esta se propone, por medio de la participación, el conseguir objetivos ciertos, válidos y por ende históricos. No solamente creer que se puede conseguir la meta, sino que ejecutarlo con ahínco, estrategia y esperanza, seguramente llevará hasta el éxito a cualquier proyecto social que nace de los valores ciudadanos.

Todo lo contrario sucede con el movimiento de quienes integran el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA), que según busca que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie al encargo que le otorgaron más de 30 millones de votos en el país en unas votaciones históricas para México. En este caso, es muy obvio que no existen los elementos que rodean a una causa justa, ciertamente tendrán derecho a manifestarse como mejor les convenga, pero no los asisten causas validas ni justificaciones pertinentes. Incluso ellos mismos no creen en lo que hacen cuando por las noches abandonan el campamento para irse a pernoctar a lugares más cómodos que el plantarse sobre las calles luchando por un ideal, como precisamente lo hizo quien hoy es el jefe del Ejecutivo.

Eso que están haciendo, a todas luces son actos anticipados de campaña de una oposición desesperada por no perder el financiamiento público como partido político en las próximas elecciones. Acostumbrados a engañar al electorado fingen que acampan como fingen cuando prometen que gobernarán para el pueblo. Afortunadamente el propio presidente estableció las reglas para la revocación de mandato y en el 2022 tendrán la oportunidad de medirse nuevamente con quien de forma apabullante los venció en el 2018, ya veremos cómo les va. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.