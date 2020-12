¿Honestos o capaces?

"Si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que esto también es corrupción".

Alejandro Martí

Ciudad de México.- Me dio gusto que el presidente haya felicitado a Sergio Pérez por su espectacular triunfo de Fórmula 1 en el circuito de Sajir, Bahréin: "Siempre que triunfa un mexicano en una competencia, enaltece al país". De acuerdo. Queda claro, además, que el triunfo de Checo fue producto de su gran capacidad como piloto y de la experiencia acumulada en una vida dedicada a las pistas.

La capacidad es muy importante en las carreras de autos, pero también en otros campos de actividad. Los empresarios más exitosos del mundo señalan que el talento es el bien más escaso y por eso tratan de contratar a los mejores colaboradores.

El presidente tiene otra filosofía. Ayer la expresó al anunciar nuevos nombramientos importantes: "Cinco mujeres con un distintivo: la honestidad, que eso es lo que más importa, porque, repito, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes".

El 29 de noviembre de 2019, tras nombrar a un Ángel Carrizales claramente impreparado para ser director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, explicó los criterios que valora en sus designaciones: "Si hablamos en términos cuantitativos, 90 por ciento honestidad, 10 por ciento experiencia. ¿Cómo la ven?"

A mí me parece un error. La honestidad es un requisito indispensable: nadie puede contratar a un ejecutivo o funcionario a sabiendas de que es deshonesto. Pero la capacidad es tan o más importante que la honestidad. Cuando alguien se hace cargo de una responsabilidad sin capacidad para desempeñarla, está cometiendo un acto de corrupción, como señaló Alejandro Martí el 22 de agosto de 2008.

De los nombramientos de ayer, el de Ana Laura López Bautista como coordinadora general de puertos y marina parece el más justo. Esta mujer es piloto naval e ingeniera geógrafa e hidrógrafa; tiene estudios de oceanografía y una maestría en administración portuaria; ha sido capitán de puerto en varias ocasiones.

Galia Borja Gómez tiene una razonable trayectoria en tesorería, pero no parece tener ni la preparación ni la experiencia para ser subgobernadora del Banco de México. Como tesorera, por otra parte, la reemplazará Elvira Concheiro, quien ha tenido una trayectoria eminentemente académica.

Graciela Márquez es reconocida también como investigadora, pero en la Secretaría de Economía no supo ser enlace con el sector privado ni generar inversión. Su designación al INEGI me parece cuestionable, más aún por el anuncio de que será postulada como presidente de la Junta de Gobierno. El INEGI debe ser presidido por especialistas independientes, no por incondicionales del gobierno.

No veo claro, tampoco, qué pueda aportar Tatiana Clouthier en Economía. Se trata de una política valiente que buscaba ser candidata al gobierno de Nuevo León, pero su perfil no es el adecuado para ser secretaria de economía, ni el cargo debe ser premio de consolación (aunque un empresario que ha trabajado con ella me dice que será una mejor interlocutora con el sector privado que su predecesora).

Todo presidente debe salirse de las reglas de vez en cuando y nombrar a colaboradores que rompan esquemas. Pero designar a personas sin conocimiento ni experiencia para todas las responsabilidades técnicas es un error. Es falso, por otra parte, que el presidente esté nombrando a las mujeres más honestas. Está escogiendo a las más cercanas. Y este es un mal criterio de selección.

Desde Palacio

AMLO se quejó en su momento de los comentarios que Vicente Fox hizo sobre el proceso electoral de 2006, y el IFE le advirtió al entonces presidente que dejara de hacerlos. Pero hoy López Obrador cuestiona la alianza PAN, PRI, PRD: hace política partidista desde Palacio Nacional, al igual que Fox.

