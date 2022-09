Hombres ilustres

Enrique Cortazar, poeta; Víctor Orozco, historiador; Jorge Alberto Silva, jurista. Así se suele identificar a estos tres extraordinarios hombres. Y el rótulo que se les adhiere a cada uno, por más que se extienda hasta abarcar su sentido más amplio, se quedará siempre corto. Los tres han hecho del trabajo intelectual su oficio y los tres han construido majestuosos y reales castillos con palabras.

A los tres, la organización social “Girasoles” les ha otorgado la presea “Vida Activa”, galardón que anualmente se entrega como un reconocimiento a trayectorias de personas mayores de 75 años cuya labor ha sido sobresaliente. Ellos han sido los más recientes premiados. En el aciago año 2020 y casi a puerta cerrada por las circunstancias que ya no se quieren ni recordar, Cortazar obtuvo la presea. Luego, en el 2021, el premio recayó en el doctor Víctor Orozco. Hace apenas tres días, Jorge Alberto Silva recibió la distinción 2022. Como se aprecia, aquí no hay espacio para objetar la discrecionalidad de que todo jurado goza al momento de seleccionar a los premiados. Los tres son ejemplos robustos de profunda adhesión a la disciplina que se cultiva.

PUBLICIDAD

Ellos se han ubicado en el supuesto de quien llega a una edad “mayor”, pero eso, en su caso, constituye un rótulo más, esto es, el cliché del artificio del tiempo. El paso de los años, en ellos, lejos de aminorar sus talentos, los ha fortalecido. Pero no se interprete de forma errónea esta afirmación, no es el mero “factum” del transcurrir del tiempo lo que los ha engrandecido. Aquí no caben ese tipo de falacias bajo las cuales se arropan ideas de que “porque tengo treinta o cuarenta años haciendo lo que hago soy el mejor”. Para nada, quizá una de las claves de estas trayectorias es nunca montarse en sus propios laureles. A ellos se les ve trabajando siempre, como si fueran deseosos aprendices que quieren comerse al mundo de un bocado. Y ese bocado es el nuevo libro, el acto creativo que emerge, la inédita narrativa histórica que se desliza y trasgrede la cosa juzgada de la inercia.

Cuando se convive con ellos, uno pareciera entrar en el oráculo del talento cultivado, pero no por ello la interlocución se torna solemne. Al contrario, con mucha frecuencia lo que aparece, de manera fluida e imperceptible, es el chispazo del humor. Saberse reír hasta de uno mismo es otra de las claves que permiten escamotear los avatares de la existencia misma. Por ello y contrario a lo que pudiera pensarse, una reunión de trabajo con ellos, lejos de ser tortuosa y aburrida, suele convertirse en una fiesta de la inteligencia.

Inteligencia que deambula, que no se está quieta, que sigue vigente. Portadores de una disciplina férrea a la que ni siquiera pareciera hacerle mella alguna enfermedad. Como hermeneutas de su propio quehacer han entendido su papel desde la óptica del observador externo pero también del partícipe. Grandes maestros los tres, siempre dispuestos a revisar sus posturas porque no suelen guardar anquilosados dogmas bajo su brazo. Librepensadores tenían que ser.

Al premiar a Cortazar, a Orozco y a Silva en tres años consecutivos, pareciera que “Girasoles” adquiere otro desafío dentro de la amplia labor social que desempeña en Ciudad Juárez: mantener el nivel del receptor de la distinción. Se pone en un brete interesante porque trayectorias como la de los galardonados no se dan en maceta. Otras organizaciones han acostumbrado a la población mexicana a observar cómo se riegan los premios y reconocimientos sin ton ni son, como maíz para las palomas. Aunque muchas de esas palomas no tengan otro mérito diverso al existir. O, simplemente, la típica premiación por razones políticas, que, por cierto, es muy rara verla en el estado de Chihuahua.