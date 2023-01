Historias reales desde el suroriente

Sin duda la casa, el lugar donde vivimos las experiencias más íntimas, marca nuestra existencia. En ocasiones anteriores he platicado con ustedes la riqueza que significa compartir el aula con alumnos y si las conversaciones en el grupo nos hacen crecer, más aún las experiencias vividas.

El recorrido que hicimos por el suroriente de la ciudad suscitó reflexiones muy profundas en torno de la expresión de las políticas de vivienda y del crecimiento que generó a partir del 2002. Buena parte del grupo expuso sus impresiones a partir de lo que observó, sin embargo, hubo aportaciones muy sentidas desde quienes viven ahí mismo.

Karlita es una de ellas y esto es lo que compartió: “al paso de los años hablar de vivienda para mí es un tema que siempre me preocupa; he experimentado lo que sienten las personas al vivir en casas hechas en serie en la que nunca pensaron en la población como lo deberían haber dictado las políticas de vivienda, para el bienestar, para que toda persona tenga una vivienda digna. Pero aquí la pregunta es ¿qué es digno para los que construyen siempre pensando en sí mismos y no en las personas que realmente las habitarán? Las que vivirán su día a día ahí, en ese lugar, en ese entorno, en que se moverán para ir a su escuela o trabajo. Las casas son tan pequeñas que las salas normales no cabían. Por años dormí en la sala de mi casa; teníamos un sofá cama en donde mis hermanas y yo dormíamos y al amanecer lo levantamos para poder tener espacio o sillones por si alguien venía a visitarnos. Tiempo después se sustituyó por unas literas que prácticamente se entraba a la casa y ahí estaba nuestra “habitación”; el baño enfrente de la cocina es lo peor y sin ventilación. Para mí sinceramente ha sido algo por lo que realmente aún sigo molesta, ¿cómo pudieron construir este tipo de casas? Por alguna razón las personas las habitaron por necesidad o que porque les tocó ahí. Se preguntarán que por qué vivimos aquí, pero nadie conoce que hay detrás de cada historia”.

Y continúa: “cuando sucedió lo de la inundación varias personas se quedaron sin sus pertenencias. Simplemente sacaban el agua de sus casas. Gracias a Dios en nuestra cuadra no se nos metió el agua, solamente nos quedamos sin luz por algunos días. Cada vez que escucho la sirena de alerta recuerdo cómo sonaba para que saliéramos de las casas y fuéramos a un lugar seguro. Recuerdo haber dormido fuera de casa dos veces, una vez dormimos en un lugarcito que antes era una iglesia y la otra ocasión en la camioneta hasta el amanecer. Muchas personas abandonaron el fraccionamiento después de que se había secado, incluso mi mamá llegó a platicar que el alcalde, Teto Murguía, había dicho que se nos iba a reubicar porque vivimos en zona de alto riesgo y que no se debía de haber construido aquí porque el suelo no es apto, pero eso nunca sucedió, simplemente nunca se volvió a saber de ellos. Nadie hizo nada. Se empezaron a construir más fraccionamientos y seguimos con nuestra vida entre parques que eran increíbles para luego convertirse en estanques a punto de desbordar cada vez que llueve tanto así que se sale el drenaje también. Se supone que como personas es ahí donde podríamos convivir sanamente, pero ocurre lo contrario: no les importan las personas, solo quieren beneficiarse a sí mismos pues ellos no viven ahí. Son lugares, las casas abandonadas son puntos de violencia, es real, yo lo viví, la gente ahí se drogaba o hacía maldades o incluso los niños iban jugaban”.

Y concluye diciendo: “tengo la esperanza que algún día podamos interesarnos en otros y no el beneficio de sí mismos, pues eso afecta a todos a la larga, hasta a las personas que no hacen las cosas correctas en sus puestos. En la vivienda nacen los recuerdos, las anécdotas, momentos buenos y los no tan buenos. Todo es parte de un todo, a simple vista se ve solamente como un techo donde dormir, pero va más allá, no sentirse prisioneros”.

Esta historia no es la única. Es un mensaje a todos aquellos que tienen en sus manos el poder, el poder de decidir si se repiten miles de historias similares, o de abatir la brecha y procurar mejores condiciones de vida para todos. Está en sus manos.