-Helicóptero a capricho, no para una simple masacre - Apostó Xóchitl su resto frente a Claudia

-Claudia viene para hacerle boquete a Chihuahua -Ni las cosquillas sintió Cruz en el debate “La masacre de los mormones”, producción estrenada hace unas semanas en una plataforma de streaming, revive la tragedia de las familias LeBaron, Langford y Miller del 4 de noviembre de 2019, en los límites de Sonora y Chihuahua. La reconstrucción cronológica de la tragedia profundiza en detalles de las nueve víctimas mortales, de los hechos, los sobrevivientes y familiares de la próspera comunidad mormona que habita los pueblos rurales de ambos estados, a pesar del acecho criminal y otras presiones que en algunos momentos han llegado a tener tintes de xenofobia. Pero hay un dato que aborda el documental en serie de Max, producido por Pacha Films para Warner Bros / Discovery, que revela la personalidad casi psicópata de quien era gobernador de Chihuahua en ese entonces, Javier Corral Jurado. Los LeBaron, reconocidos ciudadanos mexicoestadounidenses que han sido pilar del desarrollo agrícola en algunas zonas de la entidad, pidieron el apoyo de un helicóptero al Gobierno del Estado cuando tuvieron conocimiento del ataque mortal y la desaparición de niños del lugar, esos que salieron en busca de auxilio después del acto terrorista que padecieron. Según el testimonio plasmado en la serie, el entonces fiscal, César Augusto Peniche, les mandó decir que al día siguiente les prestaría un helicóptero. Pero esa respuesta fue después de consultar con Corral Jurado la posibilidad de apoyar en esa situación. Tanto Peniche como el que fuera comisionado de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio, pusieron al mandatario al tanto de lo ocurrido en la comunidad de La Mora, población de Sonora pegada a Chihuahua, pero éste, luego de consultar un mapa, se negó a apoyar con el pretexto de que el tema correspondía al estado vecino. Así de sensible ante una tragedia. Fue hasta la tarde de ese día, cuando la magnitud de la tragedia puso a los dos estados mexicanos en el foco internacional, que el fiscal avisó a los LeBaron que sí les prestaría helicóptero, pero hasta el día siguiente. El pretexto oficial fue que, según los memoriosos que en algún momento estuvieron pegados a Corral, el helicóptero que usaba el golfista a capricho no podía volar de tarde por disposición de Aeronáutica Civil, pero la realidad es que hasta multas pagaba cuando se le ocurría hacerlo, para lo cual echaba por delante a “La Coty” Pancho Muñoz o al jefe de escoltas, Juan Manuel Escamilla. Qué novedad. Así era el uso de las aeronaves oficiales en ese quinquenio, más para caprichos que para necesidades. Tenemos en Diario.mx una foto del uso del helicóptero justo en aquellas horas y por la región serrana de Guadalupe y Calvo. Bajan de él Corral, sus escoltas; su asesor, Francisco “La Coyota· Lozano y alguna gente más *** Seguridad y crimen organizado, democracia y división de poderes, política social, migración y otros, le dieron a la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, oportunidad de apostar todo su resto para hacerle frente a la abanderada morenista, Claudia Sheinbaum Pardo. Los temas del tercer y último debate presidencial fueron la plataforma que supo aprovechar Xóchitl mejor que la morenista y que el emecista Jorge Álvarez Máynez; hasta le sacó una denuncia penal a la abanderada oficialista, luego de reiterarle el mote de narcocandidata y de vincularla "al narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador" y al "narcopartido Morena", por un escándalo que reveló las presuntas conexiones de Mario Delgado, dirigente nacional guinda, con una red regional de huachicol fiscal en la que ya hay hasta muertos y otros crímenes. La tónica del ejercicio, a dos semanas de la elección, cambió mucho en relación a los anteriores. En esta ocasión, Gálvez Ruiz casi logró enganchar a Sheinbaum y pudo borrar el fantasma de que pelea el segundo lugar con Álvarez Máynez, porque en la realidad sigue en la batalla por el triunfo frente a la abanderada de la continuidad de la 4T. Así comenzó el ataque duro, durísimo, por el abandono de las mujeres; el enriquecimiento de funcionarios morenistas y las sospechas que pesan sobre ellos; la destrucción del sistema nacional de salud y el mal manejo de la pandemia; los abrazos a la delincuencia y demás aspectos indefendibles de la llamada Cuarta Transformación. Por su parte, la morenista empezó crítica, ácida, desde el momento en que hizo su presentación inicial con la referencia a la masacre de Tlatelolco durante un represor gobierno del PRI -a raíz del escenario elegido por el INE, el Centro Cultural de la UNAM en ese sector- hasta señalamientos a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a lo peorcito de los partidos que ahora cobijan a Gálvez. Luego, ante más ataques sostenidos de la abanderada del PRIAN, la de Morena debió salirse de la dinámica de la confrontación, ignorar cuestionamientos de Xóchitl y avisar que no caería en provocaciones, para luego centrarse en propuestas y bombardear con datos duros de supuestas bajas en los índices delincuenciales. En cuanto al candidato de Movimiento Ciudadano, en esta ocasión, aunque igual de plantado que los anteriores, bien preparado con datos y cifras, no pudo ganar mayor protagonismo ante la estrategia de Gálvez, que le pasó por encima. Pese a la cómoda posición de Álvarez Máynez, desde la que repartió golpes parejitos a la candidata del PRIAN y a la de Morena, está vez fue eclipsado por ellas, las punteras. De esta forma, la hidalguense logró marcar gran parte de la dinámica, como lo hizo básicamente con la agenda del día, que ella comenzó con la llamada marcha rosa antes del debate. Llenó el zócalo de la Ciudad de México y se hizo presente en más de 80 ciudades del país y del extranjero, para luego rematar por la noche con el debate. *** En la recta final de las campañas que marca el último debate de las candidatas y el candidato presidencial, nos reportan que en esta ocasión la morenista viene a Chihuahua con agenda estratégica limitada a la capital del estado. Tiene un objetivo el equipo de Claudia Sheinbaum en la entidad: hacerle un boquete al dominio panista que parece insuperable en la ciudad que el PAN controla desde que recuperó el gobierno en 2016, con Maru Campos, y luego refrendó en 2021 con Marco Bonilla. Según las fuentes de la alianza Sigamos Haciendo Historia, en la que también participan el Partido del Trabajo y el Partido Verde, el equipo de la abanderada valoró algunas alternativas para lo que será su última visita a uno de los estados que le es menos favorable para la aplanadora que presume tener por gran parte del país. Los números de las preferencias que revisan en su cuarto de guerra principal, instalado en la Ciudad de México, parecen darle buenas cuentas principalmente en las zonas fronterizas del norte, como Juárez y otras plazas, pero no así en amplias zonas donde PAN y PRI han demostrado su fortaleza con los fifís y conservadores que residen en las regiones más prósperas. En este contexto se enmarca la capital del estado, con cinco distritos locales y dos distritos federales que la alianza opositora, Fuerza y Corazón por México, considera ganados, pero la coalición oficialista ve con posibilidades de dar la sorpresa. La debilidad de esa alianza que pugna por la continuidad del régimen de Andrés Manuel López Obrador es que en la capital, como en otros tantos municipios, existe la gran contradicción de que Morena, el Verde y el PT van separados en las elecciones locales y unidos en la elección federal. Por eso la insistencia de varios operadores, principalmente dentro de Morena, de que la visita de Sheinbaum, su última gira, fuera por Chihuahua, este miércoles en la Plaza del Ángel, sede oficialmente definida después de valorar otros posibles escenarios como el Centro de Convenciones o incluso uno de los estadios universitarios. Aunque la hora establecida, las 11 de la mañana, parece no ser la mejor para una concentración, el acarreo estará con todo para intensificar la guerra de nervios contra los rivales y tratar de poner en duda el dominio que presume el panismo en la capital. *** El debate de candidatos a la Presidencia Municipal de Juárez, realizado el pasado viernes por el Instituto Estatal Electoral, ciertamente fue igual de plano que ejercicios anteriores, pero evidenció la realidad de que el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, es el rival a vencer y su ventaja parece irreversible. Así fue visto hasta en los equipos opositores al morenista por los intentos, evidentes e infructuosos, de atacarlo con algunos refritos de parte de su examigo y compadre, el panista exrecaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna, abanderado de la coalición prianista. Lució el morenista más preparado que en la primera elección que ganó en 2021, mostró nivel, conocimiento de la gestión y dureza en el ataque, al grado de catalogar de “títere” al albiazul y no frenarse en los señalamientos concretos al Gobierno estatal, en materia de transporte, seguridad y otros renglones que ve como prietitos del arroz. El panista, por su cuenta, evidenció su limitado manejo de la retórica política, más allá del “corrupto” que le repitió ocasionalmente al aspirante de la alianza Morena-Partido del Trabajo. Pero sí mostró compromiso con la causa de la alianza que lo postula lealtad al Palacio de Gobierno que lo mandó al sacrificio. La abanderada de Movimiento Ciudadano, la despechada exmorenista Esther Mejía, atacó de forma visceral por las razones ya conocidas de su marginación forzada del partido que la hizo síndica, por lo que poca o nada ventaja debió haber sacado del ejercicio. Los demás (Fernando Rodríguez del Verde, Jaime Flores de Pueblo y Enrique Romanillo de México Republicano), también limitados a propuestas voladoras o ataques sistemáticos para tratar de ablandar al morenista que, con ello, confirmó la ventaja con la que llega a la parte final de la campaña.