¿Hay violencia política de género?

Últimamente hemos escuchado en los medios de comunicación que se ha sancionado a diversos actores políticos por ejercer violencia política de género, uno de los casos recientes es el del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el 4 de agosto le impusieron por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) medidas cautelares y de tutela preventiva por la presunta comisión de violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez.

Ahora bien, es importante aclarar que cuando se hace referencia a violencia de género, ésta se puede dar en contra de ambos géneros es decir hombres o mujeres, sin embargo, aquí nos referimos a la violencia política contra las mujeres en razón de su género.

Por ello, antes de seguir avanzando vamos a definir lo que se entiende por “violencia política contra las mujeres”, dicho concepto lo encontramos en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, el cual señala que comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

Ahora bien, un derecho fundamental que no puede perderse de vista es el de la libertad de expresión y que, si bien este derecho no es absoluto, encuentra sus limites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación.

También se tiene que tomar en consideración que las expresiones y opiniones deben ser analizadas desde su contexto y determinar si las mismas tienen como fin aportar elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, claro sin rebasar el derecho a la honra y dignidad.

En el caso concreto de las manifestaciones vertidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias matutinas, en las cuales hace referencia a la senadora Xóchitl Gálvez y aspirante del Frente Amplio por México, tuvieron como consecuencia que se le sancionara por ejercer violencia política de género.

Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente de la señora Xóchitl Gálvez? Dijo lo siguiente “No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etc., etc., etc., y los medios ya eligieron a la señora Xóchitl, eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron a la señora Xóchitl y ya hay cargada o no se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios. Entonces acá es distinto, todavía falta ver quién va a ganar la encuesta”, además dijo “entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías; pero, pues la gente ya no se va a dejar engañar”.

De dichas manifestaciones, no se advierten elementos objetivos suficientes para concluir que, expresa o implícitamente, dichas expresiones inducen a algún tipo de violencia política de género contra la señora Xóchitl, además del análisis contextual tampoco se advierte base objetiva con el propósito de cuestionar a la senadora por su condición de mujer, expresamente de lo dicho, no se observan datos que constituyan denotación o calificación negativa de la candidata a partir de estereotipos o en virtud de su calidad de mujer, pues dichas expresiones solo pretenden criticar el respaldo del bloque conservador hacia la señora Xóchilt, pues ese tipo de crítica lo que cuestiona es la fuente de apoyo y, por tanto, la calidad de quien lo recibe, sin que tenga relevancia el género.

Se avecinan tiempos electorales para el estado de Chihuahua y tener claridad de cuándo la violencia tiene componentes de género resulta indispensable; pues de lo contrario, se corre el riesgo de pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de “violencia política contra las mujeres”.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla