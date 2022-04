Hay que vender el Cerro Bola

Una buena propuesta que permitiría resolver varios de los problemas de Ciudad Juárez es vender el Cerro Bola y de ahí obtener los recursos necesarios para abatir los rezagos y, por supuesto, aprovechar el proyecto para bajar la inseguridad.

Ya sé lo que está pensando, esto debe ser una broma. Pero no, no es broma. Es la propuesta más cuerda que usted ha visto en los últimos tiempos y le demostraré porqué.

Esta iniciativa se funda en dos teorías ampliamente estudiadas y constantemente utilizadas por gobiernos latinoamericanos; la primera es una mezcla de la gentrificación para convertir en ‘chic’ una zona deprimida, esto a través de la economía de libre mercado inmobiliario -que permite inflar ‘machín’ los precios de la tierra-, combinada estratégicamente con la privatización del espacio público; y, la segunda teoría, es la economía keynesiana para combatir la ociosidad que -como ya lo dijo el refrán- es la madre de todos los vicios -así piensan los fascistas de derecha y de izquierda-.

El plan operativo es muy sencillo, se trata de poner en práctica la ‘vieja confiable’: “es mejor hacer un agujero y después volverlo a tapar, que tener a la gente desocupada”, como lo expresó el célebre economista John Maynard Keynes en su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que salió a la luz por ahí del año 1936 y que seguramente es el libro de cabecera del Presidente López Obrador. No debemos olvidar que esta teoría provocó otras crisis financieras en Estados Unidos, pero de eso no estamos hablando.

Precisamente, tenemos aquí un buen ejemplo que nos servirá, porque es lo que hace el Gobierno federal con las becas para “los jóvenes construyendo el futuro", donde miles de jóvenes reciben su cheque mes tras mes para evitar que se sumen a la delincuencia. Y está comprobadísimo que funcionan las becas, para muestra un botón, los resultados que obtuvo el mesías en la revocación de mandato. Bueno, pero ese es otro tema.

El caso es que mano de obra hay, pero va a faltar. Entonces, sería buena estrategia contratar a más gente para que trabajen en este mega proyecto, histórico, genial, único y sin precedentes.

Pero quizá no lo he explicado suficiente, necesitamos a miles de personas para quitar el Cerro Bola y entre más se tarden mejor. Usted pensará ¿eso de qué servirá? Pero esa pregunta tiene una respuesta con un ejemplo, mire usted, en la curva de San Lorenzo, Javier Corral mandó construir un muro entre los carriles y esta semana comenzaron a quitarlo porque resulta que no era necesario, una obra sin ninguna planeación que ahora debe demolerse con un costo de 8 millones de pesos de los impuestos. Por favor, no me diga que vender el Cerro Bola es absurdo después de ver eso.

Y ya del BRT ni hablemos, 2 mil mdp de dinero tirado a la basura, a la vista de todos y en completa impunidad.

Paréntesis. Esto me recuerda un chiste que son varias preguntas: ¿Qué hacen los abogados con los errores? Los archivan. ¿Qué hacen los médicos con los errores? Los exhiben. ¿Qué hacen los gobernantes con los errores? Los exhiben. Y si no me cree vea el Camino Real.

Pero en el proyecto del Cerro Bola no caeremos en el mismo error. Para que funcione bien, tiene que evitar a las constructoras y contratistas que, hasta ahora, son las únicas que han ganado con las obras inconclusas que construyeron sin planeación e ilegalmente.

La idea es romper la red corrupción y pagarle directo a unas 20 mil personas para que se avienten el jale.

Si dividimos 2,000 mdp entre 20 mil personas les toca de a 100 mil pesos a cada uno, cualquiera preferiría ganar esa cantidad en 1 año moviendo piedras y tierra, que meterse a la venta del cristal o de pollero pasando mojados. Es la mejor estrategia contra la delincuencia que puede haber.

Este sueldo (beca) representa 8,333 pesos al mes que vamos a sacar de presupuesto local (estado-municipio) y si le agregamos los 5,258 pesos de la beca federal, es un sueldo de 13,591 pesotes. Suficiente para una vida digna.

El proyecto es un éxito asegurado, porque está alineado con las políticas públicas de la 4T, del despilfarro y desperdicio como destruir la selva con el Tren Maya o desechar la inversión en el Aeropuerto de Texcoco -ni le digo cuánto dinero quedó en las ruinas-, o hacer una consulta sin sentido gastando 1,700 mdp, entre otros muchos ejemplos. Y, además de seguir la misma lógica de las grandes obras de AMLO, será autosustentable. La idea es redonda, ya lo verá.

Aquí viene la segunda parte del plan. Ahora que se andan peleando el Chamizal para privatizarlo y construir un Centro de Convenciones (en vez de sembrar más árboles), pues podemos aprovechar y venderles (sí, leyó bien), venderles el Cerro Bola a los empresarios para que hagan un súper centro turístico, imagínese, ni en Dubai hay un lugar así, entre la hermosa Sierra de Juárez un Times Square. Con un poco de voluntad hasta la Torre Centinela nos llevamos para allá.

Estamos hablando también de acortar la distancia con Santa Teresa que ahora tendrá dos vías de acceso y en el otro lado de la frontera hay un pequeño aeropuerto, mejor que el AIFA por cierto, lo que detonará el noroeste de Juárez en lo que será el nuevo Sillicon Valley.

Y lo mejor, ¿saben a cuánto les vamos a vender el Cerro Bola? Ya aplanado y todo, listo para urbanizar. Será un precio de ganga, 4 mil millones de pesos, ni en Facebook lo consiguen más barato, vaya ¡ni en Silva's Supermarket!. Con eso pagamos los sueldos de las 20 mil personas y recuperamos el dinero perdido en el BRT.

Pero todo está blindado, no se preocupe Si los empresarios no le entran con su ‘cuerno’, hacemos otra equis gigante de 80 millones de pesos antes de que se nos muera Sebastian y si no hay lana, pues compramos tierra y piedras y volvemos a hacer el Cerro Bola, así ganamos otro año con la delincuencia a la baja ¡y nos sale barato!