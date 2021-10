Hasta el momento, solo populismo -del bueno- en Gobierno del Estado

A menos de un par de meses de ingresar las administraciones del Gobierno estatal y el municipal, lo que se observa es un claro uso del populismo, pero no la construcción conceptual corrompida en los últimos años, sino la originalmente acuñada.

Es Ernesto Laclau quien en sus obras intituladas “La razón populista”, “Hegemonía y Estrategia Socialista” y “Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo” coloca en la palestra pública el actuar de un gobernante bajo la teoría del populismo discursivo, mismo que intentará construir un péndulo dialógico entre las demandas sociales -fácticas- y la alocución de quien gobierna.

En otras palabras, Laclau intentará escapar de cualquier tipo de aspiración totalizadora, es decir, discursos que contengan grandes teorías, enormes fundamentos dentro de los discursos que expliquen todo. En lugar de ello, recoger las demandas sociales por medio de la subsunción discursiva.

Lo anterior es una propuesta del actuar discursivo de los gobernantes, ya que no promoverán soluciones simples para problemas complejos, sino verán cada una de las demandas sociales como un problema particular que guiará no solo su palabra, sino la política pública.

En este sentido, es importante recordar que la hegemonía de una alocución precisa depende de la interrelación de abecés que inciden en el diario quehacer del gobernado y que, por medio de este, se crea una intersubjetividad social.

Por ello, es importante tener en cuenta los elementos de lo que Laclau denominaría el origen o campo del contenido discursivo, mismo que deberá de ser alimentado por esferas públicas como lo son la económica, social, educativa, seguridad, cultura, entre otras.

Lo anterior, permite al político proyectar un discurso concreto, para públicos focalizados, no se intentará dentro de una sola presentación en un foro incluir todas las exigencias sociales, sino establecerlas una a una, en este sentido, el área de comunicación social que la acompaña es fundamental para fortalecer por medio de mensajes secundarios, lo que la titular de gobierno enuncia públicamente.

En este sentido, es importante recordar a Gramsci que señala las ventajas de conquistas “el sentido común”, es decir, un gobernante que al enunciar un discurso provoque la empatía suficiente como para que su interlocutor no tenga duda que en el escenario existe una persona que no solo tiene la razón, sino que entiende y atiende sus necesidades.

¿Por qué? La razón será que el mensaje logró atravesar el ámbito meramente de ideas para colocarse en la emoción, es decir, provocar en el interlocutor la certeza que llegó una gobernante que no solo comprende las necesidades, sino las verbaliza con precisión.

En este sentido, la directriz del Gobierno del Estado ha -en menos de dos meses de gobierno- aglutinado las necesidades sociales y las ha -en discurso- hecho su bandera de decisión, es decir, las directrices políticas se encontrarán sustentadas en el clamor social.

Lo anterior, -entre otros muchos quehaceres públicos-, se visualiza en la celebración del primer foro de seguridad y justicia en el que se convocó a la población en general para participar en el diseño del Plan Estatal de Gobierno, es decir, incidir en el actuar público.

El foro que se lleva a cabo hoy, se encuentra a la espera de todas las voces que permitirán conocer las diversas cosmovisiones que observan el tema de la seguridad y justicia en el estado, los participantes encontrarán en el evento la posibilidad de tener voz pública, una demanda social que ha existido a lo largo de la historia.

Por último, es imprescindible mencionar que la innovación en el discurso deberá -así lo indica Laclau- tener coherencia con la materizalización de la política pública, es decir, que no solo sea un discurso particularizado, sino que encuentre la posibilidad de nacer a la vida a favor del gobernado que solicita la intervención pública, pero, para ello, es necesario -evidentemente- más tiempo en el gobierno.