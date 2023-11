-Hasta ahora no ha perdonado ni una

-Arranque de Xóchitl es prueba para alianza

-Oportunismo sin límites el de Madero

-Documentos en “concurso” que están en chino

Del 16 de diciembre de 2022 a la fecha, el fiscal anticorrupción estatal, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, no ha perdonado ni una sola de las carpetas abiertas. Lleva tres exsecretarios en la cuenta, un exalcalde, varios exfuncionarios y la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos, como cereza del pastel.

El corralista extitular de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, en calidad de prófugo de la justicia; el exsecretario de Salud, Eduardo Fernández, como candidato a testigo protegido y el exjefe de Comunicación Social, Antonio Pinedo, preso con vinculación a proceso.

Le siguen casos especiales de Ojinaga, Saucillo, Chihuahua y el más reciente de NCG, pues dicen que ni una perdona “El Bayo” y que tiene más pendientes próximos, nomás que los guarda con mucho cuidado para que no se caigan en tribunales, como los casos que eran armados en la vieja Casa de Gobierno de la capital.

Por las vísperas, seguramente el informe del primer año completo del fiscal juarense estará más gordo que el de los cuatro años previos en que su estuvo su antecesora, Gemma Guadalupe Chávez Durán, cuyos principales colaboradores resulta que ahora son los principales protectores en casos de corrupción.

***

El arranque de la precampaña de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, es una prueba de fuego.

Pero no es la prueba para ella ni para el equipo apenas conformado con la misión de relanzar su proyecto que semanas atrás parecía hacer agua; es para los líderes de PAN, PRI y PRD tanto a nivel nacional como estatal, para ver si son capaces de articular una buena estrategia que termine de sellar esa alianza.

Gálvez Ruiz ha tenido el apoyo total de la gobernadora, Maru Campos para, a través principalmente del dirigente estatal panista, Gabriel “Gabo” Díaz, garantizar llenos totales en las actividades de la abanderada, que comienzan este día aquí en Juárez y siguen en Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc.

Aquí en la Plaza de la Mexicanidad, según el reporte de ayer por la mañana, estaba todo listo para romper un récord de asistencia opositora. Sin duda es importante el mensaje en una de las ciudades de mayor presencia y arraigo morenista.

En Chihuahua, por la tarde, el palenque o poliforum de la Feria de Santa Rita también será puesta a reventar, igual que los gimnasios de Delicias y Cuauhtémoc donde la convocatoria es pintar de rosa y de equis (de Xóchitl) autos, casas, gente.

Pero eso, pues, está garantizado. Serán actos espectaculares porque no es sólo una visita a Chihuahua, sino un arranque nacional de campaña (de precampaña nomás tiene el nombre).

***

Los tres días de visita de la candidata presidencial deberán ser suficientes para que Alejandro “Alito” Moreno y Alejandro Domínguez del PRI; y Marko Cortés y “Gabo” Díaz del PAN, puedan lograr un buen acuerdo aliancista con el aval del proyecto que representa Gálvez Ruiz. Los del PRD, la verdad, nomás estarán de adorno.

Queda tiempo, hasta el día 12 de diciembre, para terminar de pulir la alianza a nivel estatal, puesta en duda por los priistas que, precisamente, piden las perlas de la virgen para ir en coalición, subiéndole cada vez más el número de candidaturas con posibilidad de triunfo.

Han presionado con la idea de que Maru Campos, si el PAN va solo, puede perder su mayoría en el Congreso del Estado. Claro que al albiazul le convienen más diputados tricolores que los morenos, pero también las exigencias tricolores comienzan a verse casi como extorsión.

La visita, articulación, aportación que se vea de cada partido a las actividades de Gálvez, podrían poner en perspectiva el peso real de las siglas partidistas. Y a partir de ahí tendría que correr la negociación final, estancada por ciertos apetitos personales.

***

Para no dejar el tema de los oportunistas, al que le llovieron las críticas fue al senador panista Gustavo Madero, por una despedida excesivamente melosa y fuera de lugar desde la tribuna del Senado de la República, para su compañera Xóchitl Gálvez.

Cuando la hoy candidata presidencial pidió licencia a su escaño, el legislador chihuahuense subió a argumentar su voto a favor con excesivas palabras de cariño, como muchas de las que le dirigieron a la hidalguense, pero en este caso sonaron entre falsas e hipócritas.

Madero no apoyó la postulación de Gálvez Ruiz por la alianza PRI-PAN-PRD. En privado le llegó a descalificar a tal grado diciendo que la senadora era un títere de otros intereses, a la que usaban los desprestigiados partidos para ganar diputaciones, porque era imposible que ganara la Presidencia de la República.

Ahora que cambió de opinión y hasta subió a X (antes Twitter) el video de su participación en el Senado, mostró su oportunismo e hipocresía sin límites. Obviamente le sobraron mentadas y pellizcos. La mayoría hasta impublicables, pero dejamos muestras de ellos en versión digital de La Columna.

***

Una de las críticas realizadas a la convocatoria para designar magistraturas, tres localizadas en el Distrito Bravos, en esta ciudad, fue el poco tiempo para presentar los papeles de quienes aspiran al cargo.

La verdad es que por un lado, quienes traen la espinita de buscar la magistratura, internos y externos, tuvieron suficiente tiempo, nada menos desde las reformas de junio del año pasado en que se anticipó el mecanismo de selección mediante una comisión especial de diputados.

Pero además, debieron reparar en el detalle de que fueron habilitados como días hábiles, el sábado, el domingo –ayer- y el día de hoy, 20 de noviembre, de 9 a 17:00 horas, hasta el miércoles 22 que vence el término.

Lo que si es cierto, es que desde el viernes debieron haber solicitado su carta de no antecedentes penales, el título en copia certificada, la constancia de no antecedentes penales, la constancia de no inhabilitación por parte de la función pública, la constancia de no inscripción en registro de deudores alimentarios, la carta de recursos humanos para los internos, y el certificado de residencia.

Si dejaron todos esos documentos para mañana, probablemente sin mayor dificultad podrán recibir las constancias, pero si lo dejaron de último momento para el miércoles, cuando vence el plazo de entrega a las cinco de la tarde en calle Paseo Simón Bolívar número 800, colonia Centro en la ciudad de Chihuahua, estará realmente en chino cumplir con el plazo.

Por ahí podrán venir las impugnaciones, que ya se anunciaron inclusive en redes sociales, por al menos una jueza, Alejandra Ramos, la misma que le negó la posibilidad a José Lázaro Joaquín López Ramírez, ex director del FIDEAPECH, quien terminó muriendo por Covid en el Central, a donde fue trasladado cuando no podía hacerse nada.