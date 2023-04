Hagamos de cuenta que nada pasó

El Gobierno federal pretende echarle tierra a la dolorosa tragedia ocurrida en esta frontera, dentro de las instalaciones de la estación migratoria del puente internacional Stanton, en la que perdieran la vida 40 migrantes y otros 26 resultaron gravemente lesionados, ya que, en lugar de llegar al fondo de las causas que la ocasionaron, responsabilizando y procesando a todos los involucrados por acción, omisión o negligencia, se ha quedado “por encimita” de los hechos, haciendo desesperados intentos por llamar la atención de la opinión pública hacia otros temas.

En ese enorme foro nacional que representan las mañaneras del presidente, que bien podría ser ya catalogado y definido como el primer gran talk show político, López Obrador ha realizado denodados esfuerzos por cambiar de tema, por desviar la atención de la opinión pública hacia otros temas, otros que no sean tan espinosos como la muerte infame de 40 migrantes por descuido, por falta de capacitación, por carencia de protocolos adecuados y por negligencia de muy altos mandos del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, el presidente no ha logrado su propósito, aún con todo y su enorme y probada capacidad de manipular la comunicación política, en esta ocasión sus intentos por desviar la conversación social han fallado estrepitosamente.

Todas las estadísticas y mediciones de la “escucha social” o de la Big Data como se le conoce, así como las encuestas de aprobación presidencial, nos llevan a concluir que el tema de los migrantes quemados y asfixiados en Ciudad Juárez ha permanecido en la opinión pública, pero no solo de México, sino del mundo entero.

Y no es para menos, la espantosa muerte de esos migrantes, pero sobre todo sus causas, ha conmovido al mundo entero llevando incluso a la ONU a pronunciarse de manera enérgica sobre el caso.

Pero lo que más llama la atención es el reclamo, casi unánime, de la comunidad mundial y nacional, ante la débil, tibia y pusilánime respuesta del gobierno federal ante los hechos, siendo una de sus principales obligaciones constitucionales la política migratoria, así como el adecuado resguardo de personas migrantes, no se comprende la frialdad y hasta indiferencia con la que han tomado el caso.

Apenas cuatro aprehensiones de funcionarios menores y guardias de seguridad externos, y la destitución de un subdelegado del INM en Chihuahua, es la muy pobre reacción del Gobierno federal.

A 13 días de la tragedia, no hay más datos o información oficial que haga suponer o pensar que existe una verdadera intención de llegar al fondo del problema, por el contrario, lo que ha surgido es una guerra intestina en la 4T y en Morena, para deslindarse del asunto. Nadie quiere hacerse responsable de lo ocurrido.

De hecho, aún no existe una versión pública oficial de lo ocurrido, ni siquiera eso han podido o querido hacer en el gobierno federal, transparentar los hechos. Una exigencia social inaplazable, hasta de humanidad para los deudos.

Lo que sí hay, son múltiples reconstrucciones periodísticas sobre el suceso, desde todos los ángulos. El Diario de Juárez, El País, Proceso, Milenio, TV Azteca, Canal 44, BBC, CNN, Univisión, Le Fígaro, son tan solo algunos de los medios locales, nacionales e internacionales que han realizado investigación periodística sobre los trágicos sucesos del lunes 27 de marzo. Personalmente, también he realizado algunas indagatorias principalmente entre funcionarios y ex funcionarios del INM.

Si uniéramos todas esas reseñas e investigaciones periodísticas, fácilmente se podría llegar un escenario lo más cercano posible a la realidad de lo que ocurrió ese fatídico lunes.

Por la mañana de ese día, el INM ordenó un operativo especial para retirar de cruceros y vía pública a migrantes indocumentados, para lo cual solicitó el apoyo de la policía estatal, de la policía municipal y de la Guardia Nacional, llevando a cabo dicho operativo a cargo de autoridades del INM. No hay duda alguna sobre eso.

Más de 80 migrantes, algunas familias entre ellos, a bordo de unidades oficiales del INM fueron remitidos a la estación migratoria ubicada en el puente internacional Stanton, con el fin de proceder al análisis respectivo de su situación migratoria y dictaminar lo conducente.

Las mujeres y los niños fueron trasladados a instalaciones del DIF, algunas versiones indican que fue al momento de su retención, y otras fuentes refieren que fue al inicio del motín cuando se realizó dicha transferencia.

En total, quedaron 68 hombres adultos en la estación migratoria, quienes, de acuerdo con versiones de funcionarios del INDABIN (edifico anexo al del INM), desde su llegada estuvieron fumando, ya que el humo del cigarro se podía oler a través de los ductos de aire acondicionado que comunican ambos edificios.

Existen testimonios periodísticos, e investigaciones propias que coinciden, que señalan que fueron los mismos guardias de seguridad quienes les vendieron cigarros y encendedores a los migrantes retenidos.

La protesta generalizada entre los migrantes retenidos empezó alrededor de las 7 de la noche, cuando se corrió el rumor entre ellos de que serían deportados o llevados a otras ciudades del país, lejos de la frontera, por lo que desde ese momento se debió notificar a mandos superiores sobre la inconformidad creciente de los migrantes.

Poco antes de las 9:30 de la noche crecieron la inconformidad y las protestas, llegando al extremo de prenderle fuego a las colchonetas, cobijas y hasta ropa de ellos mismos, para exigir atención, quizá pensando en que con eso les abrirían la reja, pero eso no pudo ser porque el guardia de seguridad que tenía las llaves de los candados, había ido por alimentos para la cena llevando consigo las llaves, y no estaba físicamente en el lugar, y por eso no pudieron abrirles.

Las fatales consecuencias de esa consecutiva serie de fallas, omisiones, irresponsabilidades y falta de protocolos ya las conocemos. Pero ¿Quiénes son los verdaderos responsables de esos hechos? ¿Por qué ocurría todo eso desde hace muchos años?

La respuesta es una sola: el gobierno federal. De acuerdo con la Constitución General de la República, y demás leyes relacionadas, el responsable único de la política migratoria en el país, es el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, lisa y llanamente así es, y cualquiera con un poco de conocimiento sobre el tema lo sabe.

Lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez no se explica de ninguna manera, porque se incurrió flagrantemente en falta de capacitación adecuada al personal a cargo, tanto de personal operativo como de mandos medios y superiores, se incurrió en desapego a protocolos de seguridad en instalaciones federales, se incurrió en graves omisiones de responsabilidad directa de altos funcionarios, tanto del INM como de Segob, porque la estación tenía muchos años funcionando así, y alguien entre los altos mandos debió advertir los riesgos e inconveniencia de que así fuera, pero nadie lo hizo y por eso murieron 40 personas y 11 más se debaten entre la vida y la muerte.

Por más que ahora hagan intentos desesperados para desviar la atención, o para centrar el foco de la crítica en la gobernadora del estado, o en el presidente municipal de Juárez, el tema que sigue y seguirá aplastando a la 4T y a Morena es la tragedia de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, y no han atinado a resolverlo adecuadamente.

Es profundamente desgarrador el testimonio publicado en estas páginas de El Diario, sobre la familia venezolana que tuvo que reconocer a su padre y hermano a través de una videollamada, causando una afectación emocional, psíquica y humana, un verdadero trauma, que hoy los lleva a tener que recibir atención especializada para superar el episodio. Una sola familia que está padeciendo como nunca ¿qué será de las otras 39?

Por más intentos que haga el gobierno federal, el partido Morena, el mismo presidente López Obrador y otros liderazgos afines, para evitar el daño a su imagen, la tragedia de los migrantes en Juárez será su Ayotzinapa, su guardería ABC, su 68, su Aguas Blancas, a menos de que hagan lo que corresponde a un asunto de ese tamaño, de esa envergadura: justicia. Lisa y llana justicia, caiga quien caiga, así sea una de las “corcholatas” presidenciales del mismo apellido del presidente.