Hacia dónde vamos con el transporte en Juárez

Por qué una ciudad como Juárez no ha sido capaz de contar con un buen transporte público para el millón 565 mil 646 de juarenses que vivimos en el municipio más poblado del estado. La corrupción, la ineficiencia y la falta de compromiso han hecho que fracasen los proyectos que se han propuesto para mejorar la movilidad de una ciudad como la nuestra. La responsabilidad aquí recae en el Estado y el Municipio, en la falta de propuestas y en la buena ejecución de ellas. Hay tiempo antes de que esto sea un caos del que no haya vuelta atrás.

El crecimiento de nuestra ciudad ha sido vertiginoso, la economía, empujada principalmente por la industria maquiladora hizo que el crecimiento se adaptara favoreciendo la infraestructura para los automóviles y los vehículos para traslado de mercancías y no a las necesidades de las personas. Las causas de ello son múltiples y ahora lidiamos con las consecuencias, una de ellas es un pésimo sistema público de movilidad urbana.

En 2007 se tenía un registro de 430 mil 381 vehículos, y para 2020 fue de 614 mil 490, lo que significa que el parque vehicular aumentó en un 42.78 por ciento. De acuerdo con el Informe de Movilidad 2021 del Plan Estratégico de Juárez, A.C., las personas usan su auto para moverse ya sea al trabajo o a cualquier otro lugar en un 50 por ciento y solo entre el nueve y el 10 por ciento usa el transporte público para esas dos actividades.

Y yendo más al detalle, de ese transporte público, en 2020, el nueve por ciento de las personas usaban las ruteras, el 16 por ciento el transporte de las maquilas, y el Bravo Bus, apenas llega al tres por ciento.

La tendencia hacia el uso del automóvil particular nos habla de muchos factores, y sin duda uno de ellos es el deficiente servicio e infraestructura del transporte público. Entre hacer dos horas de traslado desde su casa al trabajo que hacer una aunque sean en medio del tránsito, siempre va a ser deseable. Y es que, no es que Juárez sea una enorme ciudad, lo que sí, es que somos una ciudad desordenada y eso dificulta las soluciones de movilidad.

El Bravo Bus o Juárez Bus es una buena propuesta, pero pesimamente ejecutada. Ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y ciudades del mundo como Medellín y Bogotá, principalmente, cuentan con este tipo de transporte, el cual ha funcionado porque se planeó y ejecutó bien, porque se pensó en las rutas alimentadoras, parte indispensable para su buen funcionamiento.

Pues nada de eso se hizo en Chihuahua, ni en la capital, ni en Juárez, en donde este transporte no ha funcionado, no se ha invertido en las siguientes etapas sin las cuales no se completa el proyecto, lo que provoca que sigan sin operar de la manera en la que se requiere.

Se habla de “destruir” las estaciones, de solicitar al Estado la operatividad del transporte y que sea el Municipio el que se haga cargo, sin embargo, estas dos opciones, una me parece completamente inviable, y la otra, se antoja por decir lo menos, difícil normativamente hablando. El reto es recomponer el camino y hacer que lo que esta, funcione, y uno de esas correcciones, está en el Juárez Bus.

Y ese reto, pasa por llegar a un sistema de movilidad urbana sostenible, que no se recargue solo en servicios de transporte motorizado, sino que lo diversifique, pero siendo honestas, antes de llegar a promover el uso de la bicicleta en una ciudad como la nuestra, debemos trabajar en un transporte público digno de las y los juarenses.