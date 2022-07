Hacer para crecer

Las opiniones encontradas están en cualquier tema, actualmente, no hay una idea, una opinión o un tópico que no esté sujeto a la crítica. Algunos dicen que nos encontramos en la “era de los opuestos”, es decir, que aquellas ideas que se debaten solo están sujetas a dos posturas, y estas dos posturas se encuentran en polos totalmente opuestos. Aristóteles solía decir que un problema se resuelve mejor si se encuentra un punto medio. No hace falta indagar mucho para darse cuenta de que en tiempos actuales es muy complicado encontrarles el punto medio a las cosas, pues como dije anteriormente, o estás a favor o en contra.

En los últimos meses (o años) hemos sido testigos de la infinidad de obras públicas que se están haciendo en nuestra Ciudad Juárez, obras que han generado el descontento de muchos y el aplauso de pocos.

Ciertamente, es complicado darles gusto a todos, y mantenerlos contentos. En ocasiones me he puesto a pensar, si yo estuviera a cargo hacer las cosas en la ciudad, ¿qué haría bien y qué es lo que haría mejor? Es muy fácil señalar y criticar, sin embargo, proponer es lo difícil. Recuerdo una conversación que tuve con el Sr. Hernán, quien era gerente de una empresa. Este señor me decía “si quieres que se haga algo, lo primero que debes hacer es comenzar a hacerlo, ya después ajustas en el camino”; de entrada, este consejo parece ser muy burdo, pero cuando se medita sobre ellos nos daremos cuenta de que tiene total sentido, “para hacer algo hay que actuar”, hacer que las ideas se conviertan en acciones y si esas acciones son encaminadas correctamente (lo cual se hace con esos ajustes en el camino) se conviertan en hechos reales.

Encuadremos esto en nuestro tema de lo público, ¿cuántas veces no hemos escuchado propuestas muy buenas por parte de los candidatos a presidencias y gubernaturas? Entre dichos como “cuando yo gane, haremos esto”, “en mi gobierno haremos aquello”, pero esas ideas solo se quedan en meras expresiones que no trascienden, es letra muerta, no genera, no abona.

Definitivamente, con ideas no se gobierna, y por ello se requiere de acciones y aunque en algunas ocasiones esas acciones no son las mejores, o están encaminadas de forma deficiente, es necesario que se hagan y que en su implementación se vayan haciendo las adecuaciones necesarias.

Dentro de una sociedad todos tenemos roles que seguir, derechos que ejercer y obligaciones que cumplir. Podrá no gustarnos la responsabilidad que nos toca, pero aun así tenemos que cumplir con ello. Para esto, de nada nos sirve estar tirando culpas, mucho menos al pasado. Aun si las cosas se ven complicadas, aun si el pasado nos ha dejado un marranero, corresponde a los que estamos aquí y ahora mejorar la situación, pues “los problemas que no se resuelven hoy, serán las penas del mañana”, y esto se volverá un círculo del cual no podremos salir. Es mejor hacer algo y aprender, que no hacer nada por el temor de errar; solo haciendo se aprende, y solo los que aprenden hacen cambios positivos.