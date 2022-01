Hablemos un poco de Samalayuca

No es la primera ocasión que Samalayuca se coloca en los titulares de las noticias con temas que ponen en jaque el desarrollo regional. Hace tres años el tema de la mina a cielo abierto “Unidad Minera La Gloria” volvió a acaparar nuestra atención por la amenaza que la extracción de cobre ejercía sobre los mantos acuíferos, tanto por su abatimiento como por su inminente contaminación. Además, su ubicación era completamente opuesta a los objetivos planteados para el área natural protegida Médanos, toda vez que atentaba contra la flora y la fauna de más de 60 mil hectáreas que comparten los municipios de Juárez y Guadalupe, y el sitio arqueológico en donde se encuentran los petrograbados, arte rupestre grabado en piedra, que cuentan con dos mil años de antigüedad.

La lucha fue incesante: ya en 2011 se había negado el permiso a la empresa “Samalayuca de Cobre, S.A. de CV.” que aunque ostenta un nombre local tiene una importante participación extranjera. Se consideró que no era ambientalmente viable por los daños adversos y permanentes que ocasionaría, sin embargo, en 2018 la propia SEMARNAT lo otorgó tras emitir tan solo tres mínimas -y hasta ridículas- observaciones: evitar contaminar el agua de la zona, indicar de dónde la tomarían y establecer un programa de protección de especies en riesgo. Finalmente, en 2019, gracias a la insistencia de grupos ambientales y sociales se suspendió.

Más ahora nos ocupa la venta de predios que tomó auge desde hace un par de años poniendo en riesgo la disponibilidad y calidad del servicio de agua a los pobladores del mismo Samalayuca y de la región. En las páginas de este mismo diario se da cuenta de la opinión de especialistas que señalan que el acuífero ya de por sí insuficiente tuvo una extracción 35 por ciento mayor entre 2015 y 2020. A este paso se compromete tanto la disponibilidad de agua para uso doméstico, como para la producción agrícola, que cabe mencionar, es la principal actividad económica, por cierto gravemente desatendida.

Sobre Samalayuca, de acuerdo con INEGI en 2020 registró una población de 1,577 habitantes, 13.45 por ciento mayor a los 1,390 que tenía en el 2000. Es importante mencionar que aun cuando el crecimiento no ha sido mucho si lo comparamos con el 24.09 del total del municipio, es una de las pocas localidades rurales que no registró despoblamiento en ese periodo. Un dato interesante es que el 80.75 por ciento de la población posee derechohabiencia, sin embargo, no se cuenta con servicios de salud. Su imagen urbana no es atractiva y el mantenimiento de los espacios públicos es deficiente, incluyendo la plaza principal, lo cual es un aspecto a trabajar dado que la actividad ecoturística tiene gran potencial.

Por la fragilidad de los ecosistemas de la zona y por los servicios ambientales que proporciona, aplica el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Médanos de Samalayuca, emitido por SEMARNAT en 2013; también el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial, POET, 2015, que la asigna baja aptitud para desarrollo urbano -aun si éste se considerara sustentable – y alta aptitud para la producción agrícola. Es indudable que el rol de Samalayuca en la región es relevante tanto en el tema natural como el patrimonial, sin embargo, mantiene una gran dependencia económica con Ciudad Juárez.

Ciertamente desde Samalayuca se escuchan clamores por ser atendidos, entre la ignorancia, desesperación y un cuestionable juego de intereses llegaron a afirmar que nunca debió ser considerada área natural protegida. En respuesta, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible, 2020, señala que de manera urgente se deberán resarcir los daños ocasionados al medio ambiente y protegerlo de futuras afectaciones mayores. Apuesta por la diversificación y la promoción, racional, del ecoturismo. Urge también la justa asignación de presupuesto para obras públicas y una clínica de primer contacto.

En mi opinión, se requiere mucho más que verificar que las construcciones estén de acuerdo a los reglamentos, como se ha sugerido: todo el suroriente y Sendero son plenamente legales y ya sabemos los problemas que enfrentan. Se requiere que todas las actividades, permitidas y no, se realicen de acuerdo al espíritu del programa de área protegida y el POET. Sí, también es necesario realizar un Plan Sectorial para Samalayuca, pero no para promover su urbanización, sino alineado a los criterios que estos instrumentos determinan. Es imperativo atender a los poco más de 1,500 habitantes de Samalayuca, antes de que surjan nuevas ideas que nos metan en aprietos.