Hablemos de Cultura de Paz, pero ¿Qué es Cultura y qué es Paz?

PRIMERA DE DOS PARTES

Para entender Cultura de Paz es indispensable saber que es “Cultura” y qué es “Paz”.

Te comparto que este abordaje será una invitación a la práctica, para que tú tras leer este artículo, puedas detectar en tu propia vida el concepto y la forma en la que lo vives. Te quiero invitar, porque el conocimiento transforma cuando es aplicado y reflexionado y en la actualidad ante la información interminable, de pronto nos quedamos en el sitio de espectadores y ¡te invito a ser actor de esta reflexión!

El concepto de Cultura, según la Unesco, se define como “los rasgos distintivos, específicos y las modalidades de pensamiento y de vida de toda persona y de toda comunidad”. En adición el antropólogo Clifford Geertz, suma que, a través de la cultura, los individuos expresan sus sentimientos y emiten sus juicios y que estos mismos, ayudan a perpetuar y desarrollar el conocimiento sobre la vida y sus actitudes hacia ella”.

En palabras mundanas, la cultura es la información en pensamientos, acciones e interpretaciones, que pasamos de generación en generación para significar la vida, comunicarla, interpretarla y eso motiva nuestras acciones. Si esto es así ¿has reflexionado cuáles son tus rasgos distintivos, las modalidades de pensamiento y la forma en la que actúas tú para construir la propia cultura en la que vives?

Al observar esos componentes ¿te sientes cómodo al vivir en esa cultura con la que te relacionas cada día? ¿cómo notas que tu familia o tus seres queridos viven con esa cultura? si pudieras transformar algo ¿qué sería? ¿qué de la cultura quieres seguir perpetuando para que las generaciones futuras sigan preservando?

Seguramente tras contestarte estas preguntas, vienen pensamientos, sensaciones, repulsiones, anhelos y quizá algunos descubrimientos de acciones o pensamientos que no tenías muy en claro y que te resultaron valiosos o con ganas de extinguir por los efectos que provocan.

Estos hallazgos, serán para ti, la posibilidad de tomar los hilos que te tocan en la comunidad, sociedad o sistema, para decir “no me importa y que siga todo como está” o bien “tomarlos, reconocerlos, distinguirlos y comenzar a tejer de una forma significativa, pero principalmente consciente”.

¿Suena como la película de Matrix no? Cuando invitan a tomar la píldora azul o la píldora roja. Así justo es, tomar la píldora de ser consciente y despertar para actuar con libertad y responsabilidad; o tomar la otra píldora que me mantiene anestesiado y que otros decidan para no tener responsabilidad.

Lo que quiero invitarte es a ver “tu cultura”, ver todo lo que la compone para que a partir de ello tú puedas ver en qué participas y cómo haces que exista. Encontrar si está bien o está mal, no es el fin de este ejercicio, simplemente que te des la oportunidad de ver que tanto estás consciente y que tanto decides no has percibido o incluso has decidido anestesiar.

Para darte más inspiración, te invito a distinguir en tu localidad, cómo es la cultura de consumo; la cultura de convivencia; la cultura entre géneros; la cultura ambiental; la cultura espiritual; la cultura política y estoy segura, que tras distinguir esto ¡Los descubrimientos te llegarán! Y esto nos dará los fundamentos para tratar adelante el concepto de “Paz”.

Semblanza

Dennise López Ruiz es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Obtuvo la especialidad en Estrategias Psicopedagógicas por la Universidad La Salle y maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, obteniendo en ambos grados mención honorífica.

Profesional en la gestión y facilitación de proyectos de Desarrollo Humano y co-fundadora de Serendipia Desarrollo Humano S.C. www.serendipiarte.org, sociedad civil multidisciplinaria con experiencias de aprendizaje, que impactan los ámbitos de la Educación Socioemocional, Capacitación, Comunicación Organizacional y Certificación de Competencias con estrategias humanistas y Desarrollo Humano.

Cultura para la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez, el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis) y el Centro Familiar para la integración y Crecimiento A. C. (CFIC).