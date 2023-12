Hablar de Susana es hablar de ley

Se aplazó hasta el 2024, la votación de la tan anhelada reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, para que se implementen dos días de descanso obligatorio por cada cinco de trabajo, con el pago íntegro del salario, es decir sin disminución del pago a los millones de trabajadores en nuestro país. La espera que inició desde octubre del 2022, cuando se planteó ante el Congreso de la Unión y que ha pasado por muchos análisis, controversias, mesas y parlamentos, finalmente, no podrá ser votada en este año y con ello aparece el pensamiento de que esta reforma constitucional del artículo 123, no se alcance tal como se planteó, como otras 17 veces anteriores. Ante esto subyace la figura de una mujer que lucha, la que no decae, sino que se exalta.

Susana Prieto Terrazas, que es abogada de profesión además de lo que todos denominan una aguerrida diputada federal, acaba de rendir cuentas, hace unos días ante la población juarense, cuentas de un periodo legislativo donde surgieron propuestas para apoyar a los trabajadores sobre todo a los que menos derechos parecen tener o mejor dicho a quienes se los atropellan casi siempre. Habla desde los obreros de maquiladora que exponían sus vidas en plena pandemia Covid-19, para no cerrar las empresas, los del movimiento obrero 20/32 de mejoras salariales y sindicales fortalecido en Matamoros Tamaulipas, habla de derechos de organización y ser agremiados a otras estructuras sindicales diferentes de las oficiales. De los que todos conocemos como una de las peores categorías laborales, los guardias de seguridad, con extenuantes jornadas laborales y no muy dignas condiciones de seguridad y de trabajo. Y si hablamos de jornadas laborales, pudiéramos nombrar a otras categorías como médicos, enfermeros, que laboran por períodos de más de 8 horas, y no pueden ausentarse de sus espacios de trabajo hasta ser relevados. De mineros que exponen sus vidas a cada minuto y claro está su salud. De las personas que laboran en el ramo llamado de “confianza”, que se casan con sus empresas y siempre tienen la camiseta muy puesta de 24/7.

Ella habla también por aquellos trabajadores que después de cumplir los 35 años de edad ven limitado su campo laboral, pues parecieran ser demasiado viejos para los patrones o realizar actividades, aunque la esperanza de vida este cerca de alcanzar los 80 años. También habla de las personas que enfermas de padecimientos no trasmisibles llamados crónico-degenerativos, como la hipertensión y diabetes, incluso la obesidad, tampoco pueden sumarse a las filas de producción, reiterando que de hacerlo sería por sueldos que difícilmente alcanzan a cubrir las necesidades familiares. Porque resulta que nuestros Sistemas de salud, educativos, alimentarios y los propiamente sociales, no podemos ser capaces aún de prevenir la aparición de estas enfermedades en gente joven, pero sí se les ha limitado la oportunidad de ser económicamente activos y por ende buscar un bienestar y mejorar su desarrollo humano.

Ella habla también por la inmensa cantidad de trabajadores que consumen algún tipo de droga en un país que adolece del tráfico de estas sustancias y también del uso y abuso, y que por ese uso, también son relegados de la oportunidad de trabajar. Habla de las oportunidades apagadas para jóvenes que encuentran en los grupos y actividades delictivas mejores maneras de obtener dinero. Habla de las mujeres que embarazadas intentan proteger a su familia con el sustento diario y son separadas de las filas de contratación. En fin, de los escrutinios de ingreso utilizados frecuentemente en actos incluso discriminatorios.

Habla de periodos vacacionales dignos, de espacios seguros para los hijos, de tiempo necesario para compartir con las familias, de salud mental, de lesiones físicas que no son debidamente indemnizadas. Habla de incrementos salariales justos, porque reconoce el esfuerzo hecho en este periodo de gobierno que inició en 2018, para hacer lo que no se realizó en décadas.

Y bueno ella habla desde su conocimiento, experiencia, desde sus habilidades legislativas, que hasta ella misma desconocía para este recién tomado encargo. Han pasado 2 años y en ese caminar como congresista ha encontrado muchas oportunidades para hacer propuestas y que destacan un trabajo arduo y profesional de la tarea de hacer leyes en nuestro país.

Pero claro está que de ella también se puede hablar muchas cosas, que si es una aguerrida mujer, cuando tiene espacios de vulnerabilidad como cualquier persona. De su modo de expresar sus claras y siempre definidas ideas. Se puede hablar de su mensaje elocuente y contundente, de los altos decibeles de su voz en tribuna, en asambleas de obreros maquileros y cuando enfrentaba a gobiernos derechistas en defensa de las familias juarenses ante situaciones como los gasolinazos, la violencia de género a las que menos tienen, del alza de la revalidación vehicular, por mencionar algunas.

Se puede hablar de que es una mujer de que nace en una familia de trabajadores juarenses, con sus padres “buscando la papa” para sus seis hijos, ahora siempre acompañada de su fiel compañero, sus hijos, su amada madre que es ese reconocimiento vivo a su mismo carácter y fuerza.

Se puede hablar mucho, y más hoy que las redes sociales elevan y aniquilan con tal facilidad a las personas ante temas de tendencia amplia, pero de lo que no se habla es lo que se inspira con acciones y es que ante esta controversia de ley, no la última, la gran ganadora es Susana. Porque ha puesto en la mesa la carta de coyuntura y lo ha hecho hasta el final. Cualquiera que sea la postura que se tome en este asunto de la reforma de jornadas, no es ponderable a la beneficencia que de la propuesta emana. La historia sin duda, hará su parte, el congreso después de otra revisión hará otra importante. Los que venimos observando esta figura femenina referente, habremos de aprender que se habla de los asuntos para que existan y si se habla de las personas, como ella, es porque su permanencia en este mundo no ha sido en vano. Susana ¡así se habla! Susana ¡oro de ley!