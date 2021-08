Hablando del agua… donde no la hay

Hace poco más de un mes un grupo de profesores de la UACJ acudimos a una reunión con mujeres que viven en la zona conocida como “los kilómetros”, hacia el surponiente de Ciudad Juárez. Ciertamente, hemos tenido pocas oportunidades de compartir un taller con quienes viven en esta zona tan alejada que presenta el mayor índice de marginación de nuestra ciudad, a la par de algunas áreas del poniente.

Entre los primeros comentarios que hicimos después del taller fue que observamos una actitud muy diferente respecto a los habitantes del suroriente. Mientras que allá los habitantes apuntan con mayor severidad las problemáticas y exigen con energía su solución a las autoridades, las personas de “los kilómetros”, a la vez que expresan las difíciles condiciones en las que viven, muestran mayor disposición a colaborar para mejorar las condiciones de su entorno, de los más críticos de la ciudad.

Los lotes en los kilómetros”, según nos dicen, se empezaron a vender hace más de treinta años; son de 500 metros cuadrados y se destinan a granjas: de ahí el nombre de algunos fraccionamientos como “Granjas Santa Elena”, “Granjas del Desierto”. Carecen de red de agua potable y sanitaria, así como de pavimento; el alumbrado es bastante deficiente, el equipamiento educativo es casi inexistente, en particular en lo que se refiere a nivel secundaria y preparatoria y no se diga el relativo a salud. Cuentan con centros comunitarios que, de acuerdo con lo que nos confiaron, han dejado de funcionar no tanto por la situación derivada del Covid, sino del cambio de administración a partir del actual Gobierno federal; antes ahí se repartían comidas que preparaban voluntarias con el abasto que les proporcionaba Sedesol, había talleres y hasta una sinfónica. El centro comunitario trabajaba bien, dicen, cuando era administrado por la fundación Coteso, presidida por el Padre Manríquez. Eso cambió cuando se le cedió la operación a Fundación Zaragoza. Hoy luce abandonado y vandalizado.

Si alguna zona es verdaderamente excluida a causa de las deficiencias del transporte público es precisamente “los kilómetros” y más dolorosas aún, por mucho, son las penurias que pasan para acceder a raciones, limitadas, de agua. Para paliar el problema, en 2019 se repartieron dos tanques para almacenar agua por familia de mil 100 litros, o bien unos “tambos azules” y lo que llaman “bidones transparentes” en los que el agua se ensucia, se enlama. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento los llena una vez por semana, pero eso no solventa las necesidades de las familias al 100 por ciento: no alcanza para familias de cinco o seis personas en verano, más aún para familias de hasta nueve personas. Queda a consideración del chofer de la pipa el llenar uno o dos tambos, se les debe dar “para las sodas”. Por el tambo azul, pagan 20 pesos. La pipa acude cada semana a pesar de que se firmó un convenio en el que se comprometió a hacerlo dos veces. En el Kilómetro 27, conocido por ellos mismos como “los olvidados” no regalaron tanques ni tambos.

También llegan hasta allá pipas particulares, pero el servicio es irregular; tanto las particulares como las de la JMAS hacen su recorrido solo por las calles más o menos habilitadas, ya que en tiempo de lluvias la bajada de los arroyos deja intransitable la terracería; ellos mismos se organizan para rellenar los hoyancos con tal de que pasen los camiones que reparten el agua y los que recogen la basura.

¡Las prácticas para reutilizar el agua son increíbles! Dan tres o más usos al agua cuando lavan ropa y limpian su casa. Obviamente, usan letrinas.

Para comprar agua para beber deben caminar a los expendios, las “purificadoras”; ello les toma cerca de 45 minutos caminando para surtir dos garrafones por familia cinco días a la semana, 15 pesos por garrafón. Hay voluntarios que les llevan agua a los adultos mayores.

En cuanto a la basura se tiene la costumbre de quemarla, pues se cansan de esperar al camión que llega a tardar hasta mes y medio para recogerla; los gusanos y olores fétidos los obligan a hacerlo. En nuestro recorrido, ciertamente observamos montañas de bolsas de basura amontonadas… solo pensamos en el problema de contaminación y sanitario que provocan.

Si bien la densidad poblacional es baja en “los kilómetros”, ¿será que el próximo Gobierno municipal pondrá manos a la obra para mejorar las condiciones de vida de miles de juarenses que la sufren hasta para servirse un vaso de agua?