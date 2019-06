Guerra comercial por inmigrantes

El problema de los migrantes centroamericanos y del mundo nos está llevando a nuevos niveles de confrontación y de inseguridad que nuestras autoridades y las del vecino país del norte no aciertan a resolver. El presidente Donald Trump porque todo lo quiere solucionar dando prioridad a la fuerza y el presidente López Obrador porque todo lo quiere encuadrar en el factor de la pobreza, de tal manera que sólo siendo económicamente pudientes la gente no tiene problemas, lo cual es una quimera porque existe la sentencia bíblica que nos dice “a los pobres siempre los tendrás.” Debemos resignarnos a vivir como ellos o con ellos.

Las oleadas de migrantes que han llegado a nuestra ciudad han multiplicado nuestros problemas pues los niveles de delincuencia se han acrecentado y existen colonias como las llamadas “Riberas del Bravo” que se han convertido en verdaderos nidos de delincuentes extranjeros que no tienen empacho en dedicarse a muchas actividades ilícitas como lo son el narcotráfico hasta ahora en pequeña escala.

Los migrantes se agolpan diariamente a las puertas de los Estados Unidos y es tan resignada su situación y su desesperanza que la mayoría simplemente se entregan a las patrullas fronterizas como mansos corderos donde son aprisionados con la esperanza ya no de que les den asilo, sino que simplemente les den de comer algo. Si quisieran verdaderamente trabajar, en nuestra ciudad existen miles de empleos que están abandonados o vacantes que pudieran fácilmente ocupar pero no, ellos lo que quieren son dólares y vivir la vida con el más mínimo esfuerzo lo cual es imposible tanto en sus tierras de origen como en la nuestra y en los Estados Unidos, porque “Dios da todas las cosas al trabajo, y en la casa del hombre trabajador llega el hambre y no se atreve a entrar, ni tampoco llega el actuario a embargar ni el policía a aprisionar gente, porque el trabajo fecundo y creador soluciona todos los problemas mientras que el ocio los acrecienta” (Benjamin Franklin).





Acabar con la holganza

Si pensamos que la solución se encuentra en acabar con la pobreza del mundo estamos anclados a una quimera y la postura resulta demagógica pues en toda la historia de la humanidad siempre han existido los pobres por múltiples razones entre las que destacan la falta de aplicación al trabajo, la mala administración personal, su apego a los vicios y el desorden, pero pudiéramos mencionar muchas más. Trabajo donde quiera hay sólo faltan personas que quieran hacerlo.

El presidente Trump se encuentra en campaña y está utilizando el fantasma del problema migratorio para intimidar a los votantes de su país y forzarlos a votar por él como líder que combate la migración. La postura es demagógica pero al parecer le está funcionando electoralmente y tiene la posibilidad de ganar las próximas elecciones pues muchos norteamericanos creen que el asunto migratorio es una amenaza contra su país y contra su estado de cosas que atesoran.





La migración como activo político

La construcción del muro ha sido un argumento político y ahora la implementación de presiones contra México que van desde el tortuguismo en los cruces internacionales hasta ahora a la implementación de aranceles en contra de la importación de mercancías de origen mexicano. Lo que el presidente estadounidense quiere es que el Gobierno mexicano no permita el paso de caravanas de ningún tamaño de migrantes a la frontera del país de las barras y las estrellas y contrariamente a ese deseo López Obrador y su Gobierno se han convertido en los más grandes polleros de la historia cuando bien pudiera nuestro gobierno aplicar nuestras leyes migratorias y protegernos a nosotros de tanta invasión de migrantes sin control y al mismo tiempo condescender con el presidente Trump. Como quien dice, dos pájaros de un tiro, pero no la terquedad y la demagogia dan pie a que los norteamericanos no apliquen presiones y ahora con la guerra de aranceles la amenaza de quedarnos más pobres se agudiza y, lógicamente, habrá más migrantes mexicanos. El cuento de nunca acabar.

Con motivo de esta guerra de aranceles el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió esta semana a su homólogo Donald Trump. Una carta privada que en lo substancial dice lo siguiente: “los cuatro derechos fundamentales del hombre: el derecho a la libertad de palabra; el derecho a la libertad de cultos; el derecho a vivir libres de temores; y el derecho a vivir libres de miserias”.

“En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que, desde el principio de mi gobierno, le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto”.





Una carta demagógica

La postura es demagógica y de imposible resolución pues se requiere que primero se resuelva la pobreza del mundo para evitar los flujos migratorios cuando existe también una enorme migración de aventura, es la eterna tesis de que el hambre es el motor de la humanidad lo cual no es cierto pues existen muchísimos motivos o causas del fenómeno del progreso, la curiosidad, la ambición de riquezas abundantes y otras. El fenómeno humano es mucho más amplio que el simple estómago.

Por otro lado la migración actual agolpada en las puertas de los Estados Unidos se resuelve simplemente exigiendo como requisito que las solicitudes de asilo se presenten en las embajadas que tiene Estados Unidos en los países de origen del solicitante y las de los mexicanos se pueden presentar en una sede alterna a la Ciudad de México como por ejemplo Villahermosa, Tabasco. Pero no quieren resolver el problema lo que quieren es que los migrantes se amontonen en sus fronteras para amedrentar a los electores norteamericanos para votar por Donald Trump. Ambos mandatarios buscan objetivos diferentes, uno su demagogia socialista y otro su campaña electoral.





Una fiscalía sobresaturada

Resulta patético que la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres sólo tenga a su disposición ocho agentes del Ministerio Público para atender e integrar ocho mil carpetas de investigación por delitos que importan cuestiones de género. Les toca de 625 por agente, lo cual es una tarea de imposible ejecución, más si tomamos en cuenta que el nivel de saturación de un abogado se ha estimado en 40 casos. En ese entendido tenemos que esos ocho agentes ministeriales pueden llevar con eficiencia solamente 320 casos, por lo que existe un déficit de más de cuatro mil 500 casos que es imposible atender. Ahí radica el problema de que este tipo de juicios sea sumamente tardado.

Aparentemente la solución del problema radica en la contratación de más agentes del Ministerio Público, lo cual les abultaría la nómina exageradamente, pues ocuparían contratar a 123 agentes, lo cual resulta imposible, así es que las victimas tendrán que esperar con paciencia para ser atendidas. La justicia será aun más tardía. No tiene remedio.





Partido de mafiosos

Las presiones y represalias que algunos directivos del Partido Acción Nacional están dirigiendo en contra de los regidores de ese partido porque votaron a favor del plan de “Juárez Iluminado” son un chantaje inadmisible en una sociedad que se dice democrática y en la que cada miembro tiene su responsabilidad y libertad de criterio para juzgar las cosas. Es una actitud propia de las pandillas de mafiosos. Los cuerpos colegiados de nuestra estructura se constituyen bajo la idea de que varias personas en conjunto pueden tomar mejores criterios para resolver los problemas, no para que se constituyan en gangas que sólo sirven para aplicar chantajes y consignas para entorpecer artificialmente las cosas.

Yo creo que ya es tiempo de sectorizar la elección de los regidores para que ellos en sí sean representantes de un segmento de la población o de varios barrios y evitar que dentro del Cabildo se constituyan en sicarios de pandillas políticas que fuerzan negociaciones interesadas por debajo de la mesa y que mucho perjudican al interés comunitario. Cada regidor debe tener independencia y libertad de criterio y emitir su voto en conciencia con el único interés de servir a la comunidad que lo eligió y no a la mafia política que lo designó. Para mafias ya tenemos suficientes con los cárteles de narcotraficantes que operan en nuestra comarca.

En el Congreso con los diputados está sucediendo algo similar, pues ya hace mucho tiempo están prevaleciendo los intereses de grupo sobre los intereses de los chihuahuense y la prueba perniciosa de ello es el demencial endeudamiento que se le autorizó al exgobernador César Duarte que ahora resulta imposible de pagar estando hipotecado futuro del estado por más de medio siglo o a lo mejor eternamente. Esos son los resultados de un Congreso amafiado e irresponsable.